Денег не было, дети выдержали

Управление Следственного комитета по Тюменской области объявило о начале проверки по факту проживания тобольской детской спортивной команды в сарае в Адлере. Дети приехали в Краснодарский край на соревнования по четырехборью и должны были жить в гостинице. Но по приезде оказалось, что ни областная Федерация легкой атлетики, ни Центр спортивной подготовки Тюменской области, ни департамент по спорту не перевели команде денег.

— Мы жили практически в курятнике и варили еду в котле. Готовили борщ, плов и кашу. Что умели и как умели, так и готовили, — ​вспоминает тренер Александр Коваленко. — ​Сарай, в котором нас приютили, не отапливался. Прямо в одежде и спали.

В конце сентября 22 воспитанника тобольских спортшкол выехали на всероссийские соревнования по четырехборью «Шиповка юных». Выезжали без денег: из-за накладок, причины которых до сих пор неясны, спортивные чиновники не смогли авансировать поездку. Средства обещали отправить, пока поезд находится в пути. Билеты до Адлера родители и тренеры покупали за свой счет.

Однако и по приезде в Адлер обещанных средств на счетах не оказалось. В Центре спортивной подготовки Тюменской области тренерам Александру Коваленко и Леониду Клевачеву заявили, что расходы им компенсируют, но только после предоставления отчета о затратах по возвращении в Тобольск. Собранных родителями денег на аренду гостиницы также не хватило. В итоге детей пришлось пристраивать кого куда: 17 ребят согласились взять жители частного сектора, а пятерым пришлось остановиться в сарае.

27 сентября Александр Коваленко опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» пост: «Отчет для директора Центра спортивной подготовки Тюменской области Елены Брохес и ее доблестной команды. Команда детей была направлена на Всероссийские соревнования по четырехборью «Шиповка юных» в г. Адлер. Центр спортивной подготовки пообещал, что деньги на проживание и питание будут перечислены. Денег так и не поступило. Как сказала [начальник отдела Центра по взаимодействию с региональными спортивными федерациями] Людмила Дунина, «деньги перечислят после отчета». За неимением обещанных денег добрые люди приютили нас в сарае, это наша гостиница. С 22 сентября мы тут живем, едим хлеб за 30 рублей, вода бесплатно. Надеюсь, вас, Елена Брохес, и вашу доблестную команду такой отчет устроит».

Пост заметил общественник Андрей Романов. Он позвонил в администрацию президента. Говорит, «по имеющемуся в распоряжении номеру».

Далее ситуация развивалась стремительно. Началась беспрерывная горячая линия тренера Коваленко с чиновниками. В курс дела был поставлен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Через полтора часа после звонка Романова Коваленко стали поступать деньги, и для пяти детей из сарая удалось снять номера в гостинице. Тем не менее 17 детей остались жить в частном секторе, а еду по-прежнему приходилось готовить тренеру на костре вечерами после тренировок.

Исходные условия проживания, включая питание из общего котла, были сохранены вплоть до отъезда с Кубани 3 октября. Пятеро счастливчиков из сарая, оказавшиеся в гостинице, подкармливали остальных 17 едой из столовой: что могли взять на вынос, тем и угощали.

— Дети оказались закаленными. Несмотря на все перипетии, достойно выступили на соревнованиях. Заняли пятое место в командном зачете среди всех российских команд.

Могли ли они еще лучше выступить при условии устроенного быта? Да. Гостиница, полноценный сон, питание в столовой и еда досыта — ​они ведь дети, и их не должны были тревожить и волновать бытовые взрослые проблемы, — ​сказал Коваленко «Новой газете».

По словам тренера, проблемы с финансированием выездных спортивных мероприятий в Тюменской области возникают часто. По этой причине он старается не соглашаться на дальние поездки до момента перечисления денег. На сей раз сделал исключение, поддавшись на уговоры, что деньги обязательно будут.

И — ​оказался виноватым.

* * *

8 октября, через пять дней после окончания соревнований в Адлере, директор тобольской Детско-юношеской спортивной школы № 2 Светлана Зайцева издала приказ «О дисциплинарном взыскании» в отношении тренеров Коваленко и Клевачева. «За недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям, несоблюдение правовых, нравственных, этических норм», — ​говорится в приказе.

Когда тренеры попытались оспорить решение, Зайцева написала им второе письмо: «Предлагаю вам представить имеющиеся у вас документы, подтверждающие исполнение вами, как ответственными за жизнь и здоровье детей, во время обеспечения их перевозки к месту проведения мероприятий и обратно, а также во время их участия в мероприятиях методических рекомендаций». Рекомендации, о которых идет речь в письме, как раз регулируют порядок проживания и питания детей.

Второй выговор грозит тренерам увольнением.

— Мы тратили свои деньги, кормили ребят с тренерской зарплаты, но наших средств было недостаточно для покрытия расходов даже на повседневные нужды, не говоря уже о возможности снять жилье, — ​говорит Александр Коваленко.

Между тем никто из чиновников ответственности за случившееся с детьми не понес. Директор тюменского департамента спорта Дмитрий Грамотин заявил, что деньги на поездку не были выделены «из-за поздно поступившей заявки». При этом в сарае, по словам чиновника, дети не жили.

Центр спортивной подготовки Тюменской области выпустил релиз, в котором говорилось, что за организацию поездки целиком отвечала спортшкола № 2.

Спортшкола № 2 нашла «виновных».

Проверка СКР, которая должна установить степень вины всех участников этой истории, может завершиться в середине ноября.

Юлия Баталова,

Тюмень