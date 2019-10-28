«У меня растет сын, мне не все равно»

«У нас практически нет замечаний и жалоб по поводу прошедших выборов губернатора Петербурга», — на днях отчиталась Владимиру Путину председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и получила от него благодарность. В отличие от президента России, не все жители Северной столицы согласны с заявлением главы Центризбиркома.

Этой осенью город на Неве стал лидером по судебным процессам об отмене результатов муниципальных выборов. Как сообщили «Новой» в ГИК, к концу октября, по итогам муниципальной кампании в Петербурге, в суды поступило 220 исков, что составляет 77% от общего числа подобных исковых заявлений по стране. «Это беспрецедентные цифры, такого не было никогда ни на какой муниципальной кампании в России», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко, присутствовавший на итоговом заседании петербургского Горизбиркома 24 октября.

Однако не только избрание депутатов, но и градоначальника, по мнению многих петербуржцев, не обошлось без фальсификаций. Один из несогласных с результатами губернаторской гонки — Михаил Федоров — в начале октября обратился в Кировский районный суд, требуя отменить итоги голосования на выборах губернатора Петербурга и провести повторный подсчет голосов.

Как рассказал «Новой» Федоров, 8 сентября, в единый день голосования, он пришел на избирательный участок №623, получил бюллетень, но не обнаружил в списке кандидатов достойного претендента на пост главы города и ушел домой, забрав неиспользованный документ с собой.

— Однако при подведении итогов голосования, согласно протоколу УИК, число выданных бюллетеней совпало с числом извлеченных из ящиков: в обоих случаях — 499, — говорит истец.

— Хотя по меньшей мере один бюллетень находится у меня на руках. Утраченных бюллетеней, по официальным отчетам, нет. Это свидетельствует как минимум о некорректном подсчете голосов, если не о прямой фальсификации итогов голосования.

— Интересно, что на президентских выборах в 2018 году тот же самый избиратель на том же самом участке, не найдя заслуживающих доверия кандидатов, также унес чистый бюллетень с собой, — отмечает координатор общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Красимир Врански. — Несмотря на это, количество выданных и подсчитанных бюллетеней совпало и тогда. Таким образом, речь идет уже о системных нарушениях в процедуре подсчета голосов и превращает выборы в фикцию, не имеющую никакого отношения к реальному волеизъявлению людей.

В прошлом году по аналогичному делу суд решил, что Михаил Федоров не может оспаривать итоги голосования. Раз он не заполнил и не опустил бюллетень в ящик — значит, не принял участия в выборах. 16 октября, рассматривая новый иск от того же истца, Кировский районный суд удовлетворил ходатайство Горизбиркома и прокуратуры о прекращении судебного разбирательства.

— Мне отказали на том же основании, что и прежде: я не проголосовал ни за кого из кандидатов, следовательно — не являюсь избирателем и соответственно не могу оспаривать результаты выборов, — объясняет Михаил.

25 октября Федоров обжаловал решение районного суда в вышестоящей инстанции.

— Правовые основания для обжалования есть, — убежден истец. — Я избиратель независимо от моего поступка. Я пришел на участок, взял бюллетень, а распоряжаться им я могу так, как считаю нужным.

Я твердо намерен доказать свое право оспаривать итоги голосования. Если городской суд мне тоже откажет в иске, то я дойду до Конституционного суда с вопросом: кто считается избирателем? Все внесенные в списки жители города или только те, кто проголосовал за зарегистрированных властями кандидатов?

Действия Федорова, по его словам, не блажь, а осознанная позиция. Перемены в общественной и политической жизни в России с 2000 года его категорически не устраивают, всю ответственность за них он возлагает на власть:

— Без регулярной смены власти на выборах происходит деградация, узурпация и развал основополагающих институтов общества. Я здесь живу, у меня растет сын, мне не все равно, — подытоживает Михаил.

Дата рассмотрения апелляции в горсуде пока не назначена.