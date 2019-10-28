«У меня растет сын, мне не все равно»
Петербуржец оспаривает в суде результаты губернаторских выборов
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Нина Петлянова«Новая в Петербурге»
«У нас практически нет замечаний и жалоб по поводу прошедших выборов губернатора Петербурга», — на днях отчиталась Владимиру Путину председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и получила от него благодарность. В отличие от президента России, не все жители Северной столицы согласны с заявлением главы Центризбиркома.
Этой осенью город на Неве стал лидером по судебным процессам об отмене результатов муниципальных выборов. Как сообщили «Новой» в ГИК, к концу октября, по итогам муниципальной кампании в Петербурге, в суды поступило 220 исков, что составляет 77% от общего числа подобных исковых заявлений по стране. «Это беспрецедентные цифры, такого не было никогда ни на какой муниципальной кампании в России», — заявил член ЦИК Евгений Шевченко, присутствовавший на итоговом заседании петербургского Горизбиркома 24 октября.
Однако не только избрание депутатов, но и градоначальника, по мнению многих петербуржцев, не обошлось без фальсификаций. Один из несогласных с результатами губернаторской гонки — Михаил Федоров — в начале октября обратился в Кировский районный суд, требуя отменить итоги голосования на выборах губернатора Петербурга и провести повторный подсчет голосов.
Как рассказал «Новой» Федоров, 8 сентября, в единый день голосования, он пришел на избирательный участок №623, получил бюллетень, но не обнаружил в списке кандидатов достойного претендента на пост главы города и ушел домой, забрав неиспользованный документ с собой.
— Однако при подведении итогов голосования, согласно протоколу УИК, число выданных бюллетеней совпало с числом извлеченных из ящиков: в обоих случаях — 499, — говорит истец.
— Хотя по меньшей мере один бюллетень находится у меня на руках. Утраченных бюллетеней, по официальным отчетам, нет. Это свидетельствует как минимум о некорректном подсчете голосов, если не о прямой фальсификации итогов голосования.
— Интересно, что на президентских выборах в 2018 году тот же самый избиратель на том же самом участке, не найдя заслуживающих доверия кандидатов, также унес чистый бюллетень с собой, — отмечает координатор общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Красимир Врански. — Несмотря на это, количество выданных и подсчитанных бюллетеней совпало и тогда. Таким образом, речь идет уже о системных нарушениях в процедуре подсчета голосов и превращает выборы в фикцию, не имеющую никакого отношения к реальному волеизъявлению людей.
В прошлом году по аналогичному делу суд решил, что Михаил Федоров не может оспаривать итоги голосования. Раз он не заполнил и не опустил бюллетень в ящик — значит, не принял участия в выборах. 16 октября, рассматривая новый иск от того же истца, Кировский районный суд удовлетворил ходатайство Горизбиркома и прокуратуры о прекращении судебного разбирательства.
— Мне отказали на том же основании, что и прежде: я не проголосовал ни за кого из кандидатов, следовательно — не являюсь избирателем и соответственно не могу оспаривать результаты выборов, — объясняет Михаил.
25 октября Федоров обжаловал решение районного суда в вышестоящей инстанции.
— Правовые основания для обжалования есть, — убежден истец. — Я избиратель независимо от моего поступка. Я пришел на участок, взял бюллетень, а распоряжаться им я могу так, как считаю нужным.
Я твердо намерен доказать свое право оспаривать итоги голосования. Если городской суд мне тоже откажет в иске, то я дойду до Конституционного суда с вопросом: кто считается избирателем? Все внесенные в списки жители города или только те, кто проголосовал за зарегистрированных властями кандидатов?
Действия Федорова, по его словам, не блажь, а осознанная позиция. Перемены в общественной и политической жизни в России с 2000 года его категорически не устраивают, всю ответственность за них он возлагает на власть:
— Без регулярной смены власти на выборах происходит деградация, узурпация и развал основополагающих институтов общества. Я здесь живу, у меня растет сын, мне не все равно, — подытоживает Михаил.
Дата рассмотрения апелляции в горсуде пока не назначена.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.