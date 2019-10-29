Александр Жигалкин: «Все началось с игры на клизмах»

Актер, режиссер, продюсер, директор-распорядитель Центрального Дома актера им. А.А. Яблочкиной Александр Жигалкин рассказал «Новой газете» о спектакле «Саундтрек», о школе актерской и музыкальной виртуозности для молодой труппы «Мастерской театральных ремесел». О том, за что «Саундтрек» любил Сергей Юрский. О том, почему Дом актера на Арбате называют странноприимным домом. Какую роль эта «странноприимность» сыграла в судьбе «Мастерской Петра Фоменко», театра Сергея Женовача и других трупп. И как традиция продолжается.

— 8 ноября вы впервые выносите спектакль «Саундтрек» из Дома актера, из арбатского уюта камерной сцены в «Вегас Сити Холл».

— Да. «Саундтрек» — спектакль «Мастерской театральных ремесел» Андрея Щукина, известного режиссера, педагога по пластике, моего давнишнего друга и соратника. Вот «Саундтрек» и родился из наших многочасовых разговоров с Андреем и многолетнего желания сделать что-то вместе.

Много лет я собирал какие-то счеты, кастрюли, жалейки, все, что звучит, звенит, отдавал это мастерам прекрасным — получались странные инструменты.

У меня самого когда-то был номер, я играл на клизмах. И вот я нашел несколько отличных музыкантов, сделал им костюмы и начал репетировать новый номер с клизмами. Показал Андрею, с этого все и началось.

Александр Жигалкин. Фото: РИА Новости

А Андрей Щукин — настоящий мастер. Много лет он учит своих студентов работать на сцене с предметной средой. Это выливается в невероятные показы в Театральном институте имени Щукина по линии кафедры пластической выразительности: предметная сфера просто оживает, играет в дуэте со студентами «Щуки».

О «Саундтреке» мы заговорили, когда Андрей выпускал курс на эстрадном факультете ГИТИСа. Его студенты из ГИТИСа тоже, конечно, этой предметной магией овладели. Хорошо были мастером обучены.

— Я знаю тезис Андрея Щукина «Актер должен заниматься своим телом как своим инструментом — постоянно».

— Собственно, и театр его называется «Мастерская театральных ремесел». Прямое развитие той же мысли. Я спектакль продюсировал. «Продюсировал» — громко сказано: сделал им костюмы, принес инструменты свои диковинные, начал тоже что-то придумывать. «Саундтрек» сложился неожиданно, из не пойми чего: там нет вербальности. Есть работа с предметом, работа с ритмом, огромное количество юмора, вокал невероятный, мировые хиты — и классика, и поп, и рок. В симбиозе.

— Но сюжет там есть?

— Условный. Действие происходит — как мы в финале понимаем — в воображении музыканта. Он пытается что-то придумывать, писать музыку. Но мешают постоянные телефонные звонки, какое-то пиление, сверление, ремонт на соседних этажах, привычный бытовой хаос дома. Все то, к чему мы в жизни относимся с раздражением. Звуки, которые мешают жить. А он их обращает в музыку. В гармонию.

И вдруг начинает все звучать: пылесосы, гвозди разного калибра, стулья, молотки, ножи, клизмы. Сантехнические гофры!

Сцена из спектакля «Саундтрек»

— Гофры? Игру грецким орехом на ободе медной чаши слышала в Театре.doc. Было красиво. Но на гармошке из ватерклозета?

— Это фантастический номер с Аскером Бербековым! Он сейчас в команде Константина Меладзе в новом сезоне «Голоса». Только что были слепые прослушивания, мы все болели за него: голос невероятный.

А есть, например, номер на телефонах. Каждая кнопка — нота. И восемь человек, нажимая разные кнопки, создают ансамбль. Играют и Моцарта, и музыку из фильма «Эммануэль». И очень здорово получается: я много занимался изучением музыкальных структур, но не думал, что так можно повернуть.

В «Саундтреке» много мелодий. Ребята играют на резинках — и вдруг «Пер Гюнт» вылезает, или Queen, или «Полет валькирий». На спектакле частые гости — дети, и с образовательной точки зрения это тоже важно.

Сцена из спектакля «Саундтрек»

Сложилось действо продолжительностью один час 20 минут. И на «Саундтрек» в Дом актера пошел народ. Вдруг. Без рекламы — у нас не было возможностей спектакль рекламировать. «Голубиная почта» сработала. Сергей Юрьевич Юрский был на «Саундтреке» несколько раз — и присылал людей потом. Сценограф Борис Краснов видел, наверное, 80% сыгранных спектаклей и стал ярым поклонником этого действа. Малый зал Дома актера на 80 мест всегда полон, когда играют эту странную штуку. Люди уже начинают выкупать зал полностью, приводят свои сообщества зрителей.

На гастролях он успех имел: в Берлине, в Белгороде, на фестивале. Собираемся летом 2020 года съездить на Эдинбургский фестиваль, сыграть в программе Фринджа.

— Но пока вы переносите спектакль из камерного зала в большое пространство. Мест на 700, ведь так?

— Мы сыграем «Саундтрек» в «Вегас Сити Холле» один раз, 8 ноября, благодаря поддержке директора концертного зала «Крокус» Романа Грачева. Как пробный шар, так сказать. В этой версии много нового будет. И пространство очень необычное. Другие световые возможности, экраны. Там почти цирковая арена, зрители будут сидеть вокруг сцены. Это важно для новой сценической версии спектакля. Нам самим хочется попробовать его в большом пространстве.

Потому что в декабре откроется после трех лет реставрации Большой зал Дома актера. 300 мест. И «Саундтрек» мы будем играть там.

Сцена из спектакля «Саундтрек»

— И другие спектакли «Мастерской театральных ремесел» идут в Доме актера?

— Да. Последняя на сегодня премьера — драматическая. Шекспир, «Бесплодные усилия любви». Юмор, прекрасное решение режиссерское, много музыки Дмитрия Волкова. Ребята, выученные Андреем Щукиным, — с невероятным актерским инструментарием. Они все играют на музыкальных инструментах, поют, владеют вот этой тихой магией дуэта с предметом. Но все-таки в основе они — драматические артисты.

Их спектакль Quasi una fantasia — чисто вокальный. С очень элегантными и остроумными подачами вокальных номеров. Magic of Music, тоже сделан таким кабаретным способом. Роман Сарнацкий, ученик Андрея Щукина, виртуозно играет на драм-машине, создавая музыку на глазах у людей.

Был еще спектакль, «Немое кино», — мы хотим его восстановить сейчас.

Два детских спектакля есть у «Мастерской театральных ремесел». «Ежик и ночные звезды» по сказкам Сергея Козлова, такой философствующий Ежик, для детей постарше и для взрослых, которые себя не забыли. И мюзикл «Красная Шапочка и волшебный пирог»: полный простор для актерского хулиганства, тьма аттракционов в спектакле, дети счастливы.

«Мастерская театральных ремесел» Андрея Щукина пришла в арбатский «Дом с рыцарями» лет семь назад.

Как раз примерно тогда, когда мы с Игорем Золотовицким возглавили всю эту прекрасную историю под названием «Дом актера». Но это в традиции!

Маргарита Александровна Эскина, легендарный директор Дома актера, всегда называла его странноприимным домом. Она давала небольшим театрам репетировать здесь, а это в 1990-х было самым важным.

— Я брала интервью у Петра Наумовича Фоменко в 1990-х. «Фоменки» репетировали здесь, в двух зданиях нынешней их «Мастерской». Но жизнь в Доме актера кипела: гастроли очень молодого Могучего (его спектакль «Гамлет-машина» начинался весьма натуральной дракой в баре), гастроли Григория Козлова — на его «Лес» пришел «через улицу», из Вахтанговского театра, Михаил Ульянов. И молодые театры Москвы, конечно. И фестивали.

— «Женовачи» на Малой сцене первые несколько сезонов играли. «Квартет И» когда-то здесь начинал. Театр «Ученая обезьяна», который мы с Эдуардом Радзюкевичем долго сохраняли, тоже здесь существовал. И сейчас, сохраняя традицию, мы с Игорем Золотовицким привечаем в Доме актера молодые театры.

Сцена из спектакля «Саундтрек»

— А ремонт Большого зала трехлетний — он завершится?

— Да! Мы его откроем 22 декабря! В день рождения Маргариты Александровны Эскиной. Мы этот зал и зовем для себя «Маргарита». Большой зал очень изменился, кстати. Утратил всякое сходство с конференц-залом Министерства культуры СССР, каким был когда-то. Мы сняли советскую мраморную облицовку со стен. Открылся красный кирпич знаменитого доходного дома 1913–1914 гг. Оказалось, у этого зала мягкие формы, скругленные углы. Очень красиво. И куда теплей, как-то свободней, чем было с мраморной облицовкой.

— И с Министерством культуры СССР, без сомнения.

— Эта часть здания была внутренним двором в 1910-х, его перекрыли позже. При ремонте открылись оконные проемы 1913 года, мы их заложили, но белые лепные рамы оставили. И добавили кое-что: замечательный дизайнер Юрий Андреев придумал, как это пространство обыграть.

Получилось новое пространство! Современное, начиненное современной звуковой и световой аппаратурой. Наконец-то — с нормальной вытяжкой и вентиляцией. Зал-трансформер на 300 мест, сейчас как раз ставят станки для зрительских кресел. Он будет амфитеатром, но сможет меняться, ряды кресел будут при необходимости стоять на плоскости, сцена — менять форму и расположение.

Получается как раз то, о чем мечтала Маргарита Эскина, когда вела Дом актера сквозь непростые годы — 1987–2009-й. Сейчас в доме висит ее прекрасный портрет работы Валерия Плотникова. Но у нас в планах сделать барельеф Марго. Уже идут обсуждения со скульптором Андреем Наличем.

Открытие Большого зала будет официальным открытием 83-го сезона Дома актера. Новых проектов много: лекторий, детский лекторий. Мы хотим продолжить когда-то придуманные и успешно очень шедшие в этом зале такие «встречи с актерами без галстука». Для всех зрителей. Конечно, не только для коллег и «клубной публики», а для всей Москвы.

Здесь домашняя, свободная атмосфера всегда была. Она и осталась, мы ее всячески пестуем. Как главную традиционную составляющую этого уникального места.

Зал позволит делать и концерты акустические. В планах — пригласить сюда и нашего прекрасного друга Евгения Маргулиса, и Алексея Кортнева с командой, и Ваню Замотаева с командой, и Витю Добронравова с командой.

Мы хотим проводить фестивали. Еще здесь открытая площадка для молодежи. У нас все время репетируют какие-то проекты, их много. Сообщества, неформальные юниты молодых актеров играют здесь свои спектакли по два-три сезона. Потом идет ротация, афиша обновляется. И конечно, мы полностью сохранили и продолжаем все программы помощи ветеранам и театральным деятелям всех поколений.

И еще раз хочу всех пригласить на спектакль «Саундтрек» в «Вегас Сити Холл» 8 ноября. Если вы хотите получить час двадцать счастья, приходите. Обещаю, вы захотите вернуться снова.