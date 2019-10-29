Малышка на миллион
15-летняя фигуристка Александра Трусова в одиночку летит в будущее
Фото: РИА Новости
Андрей Успенскийкорреспондент
Пару лет назад казалось, что противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которые взорвали мир фигурного катания безумной сложностью программ, будет длиться еще очень долго. Однако в группе Этери Тутберидзе незаметно выросли звездочки, дебютировавшие в этом сезоне во взрослых соревнованиях не по-детски мощно. Одну из таких малышек, уже заставившую признанных лидеров с горечью снимать коньки после прокатов, зовут Александра Трусова.
Почти на каждом турнире она переписывает мировые рекорды, совершая уникальные прыжки в четыре оборота, которые пока никому не под силу повторить.
Эту девчушку с лучистыми глазами и с очаровательной улыбкой страна разглядела в прошлом декабре на шоу «Вечерний Ургант», куда три юных феи — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная — пришли после триумфального выступления на чемпионате России, где они заняли весь пьедестал, оставив позади крутых фавориток Загитову и Медведеву. Миниатюрная Саша с длинными распущенными волосами и в туфельках на каблучках держала на руках собачку чихуахуа по имени Тина и смущалась больше всех. Подняла по-школьному руку, когда Ургант спросил про любимую диснеевскую принцессу (ею оказалось Рапунцель). А на вопрос о том, что почувствовала, когда впервые исполнила четверной лутц, Александра тихо ответила: «Я очень долго к этому стремилась и обрадовалась, конечно».
Стремилась Трусова, как она сама утверждает, с четырех лет. На день рождения родители подарили ей ролики, в которых она даже ложилась спать. Любовь к роликам и привела ее чуть позже в ледовую секцию. В 2013-м вся семья из-за работы отца (Вячеслав Трусов — мастер спорта по трем видам единоборств) переехала из Рязани, где Александра училась у Ольги Шевцовой, в Москву. Здесь Саша, не имевшая никаких разрядов и титулов, попала сначала в опытные руки Александра Волкова, а в 2016-м перебралась в группу Тутберидзе. Ее бойцовский характер (уже в 10 лет она попробовала выполнить тройной аксель) проявился сразу. «Хочу сделать что-то первой в мире и выиграть Олимпиаду», — загорелась девочка, посмотрев ледовую битву в Сочи-2014 и восхитившись катанием Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. Кстати, завершившая карьеру Юля уже не является самой юной чемпионкой мира среди юниоров. Догадаетесь, кто отнял у нее это достижение?
Исторический «трусовский» лутц случится спустя 4 года на турнире в Ереване. Но тогда многие не придали этому особого значения. Прыгнула и прыгнула. Один раз — это еще не победа. Знаменитая японка Мики Андо однажды тоже выкрутила четверной сальхов, но качественного продолжения не последовало. Кстати, на уже упомянутом уникальном первенстве страны-2018 Саша была второй, а первой — Аня Щербакова, тоже умеющая выдать лутц в четыре оборота. Да и Косторной в финале юниорского Гран-при-2018 будущая рекордсменка в Канаде чуть раньше уступила.
Нынешний «большой» сезон Анна и Алена, старшие ученицы Этери Георгиевны, начали с блестящих выступлений в Америке и Финляндии. Однако прыжковую революцию пока устраивает Трусова, которую болельщики дружно прозвали «русской ракетой». Как когда-то Буре.
Именно взрослого дебюта куколки на коньках, ставшей в марте в Загребе двукратной чемпионкой планеты среди юниоров, все ждали с огромным нетерпением. Одно дело кататься с такими же школьницами. И совсем другое — соревноваться с опытными и сформировавшимися во всех смыслах чемпионками.
Однако ученица 9-го класса (кстати, половину предметов из-за жесткого графика ей приходится изучать самостоятельно) перехода на «другой» лед просто не заметила.
В сентябре на Мемориале Ондрея Непелы Трусова удивила публику тремя четверными прыжками, заработав два мировых рекорда (в произвольной программе — 163,78 и по общей сумме — 238,69).
Дальше — больше. На коммерческом турнире Japan Open в начале октября Саша раскрутилась оригинальнее олимпийской чемпионки Алины Загитовой и победительницы финала Гран-при японки Рики Кихиры, усложнив произвольный номер еще одним крутым финтом и выполнив четверной лутц, четверной сальхов и два четверных тулупа в каскаде безошибочно, что не удавалось никому и никогда. Причем сама героиня осталась недовольна прокатом, заявив, что арбитры «занизили ей оценки». Для нее вообще существует только одно место — первое.
«Если ты второй, значит — проиграл», — это слова Александры, которая в прошедший уикенд на этапе гран-при Skate Canada даже с падением виртуозно перекатала и Евгению Медведеву, и Кихиру, и американку Теннел. Судьям пришлось не только поставить 100 баллов за технику, но и оценить новый «трусовский» спектакль с неповторимыми полетами в ледовый «космос» очередными рекордными цифрами (166, 62 — за произвольную, 241, 02 — в сумме).
Комментируя результаты канадского этапа, Илья Авербух назвал Трусову «инопланетянкой», выразив мнение, что
«с таким набором прыжков, которые продемонстрировала Александра, она могла бы очутиться в тройке в мужском турнире».
К слову, японец Танака, занявший третье место, действительно набрал всего на 9 баллов больше, чем Трусова. И тут речь идет о лидерах, а не о вчерашних юниорах.
Саша взлетает к облакам и приземляется с легкостью и внутренней свободой. Она словно создана для современного ультрасложного катания: маленькая (155 см), худенькая (37 кг), невероятно выносливая. На разминке перед важным стартом она как-то на спор исполнила 6 (!) тройных прыжков. Да, по компонентам неутомимая «неваляшка» иногда уступает более взрослым соперницам, и ее программы не всегда, скажем так, кажутся цельными и женственными. Но это естественно. Грациозность и утонченность обязательно придут со временем.
Кажется, что Трусова раньше мужчин покорит и «пятый элемент». Сама же она недавно сказала, что пока ей надо освоить все четверные. И лично у меня нет сомнений, что она порадует мир новыми открытиями. Ведь помимо божественного природного дара Александра, обожающая соревноваться, очень правильно подходит к делу: «Чтобы в чем-то быть лучше других, надо это делать больше других».
Есть и еще один «секрет». На бесстрашную Сашу не давит груз ответственности. Ей пока нечего терять. Она творит историю в свое удовольствие и только летит к большим победам. Правда, по словам ее тренеров, Александра обладает феноменальной психологической устойчивостью, не боится конкуренции и постоянно стремится к самосовершенствованию. Поэтому даже после побед расстраивается, если не удалось выполнить все задуманное.
Сколько будет продолжаться подобное феерическое шествие? Таким вопросом сейчас задаются болельщики и специалисты. Одни эксперты утверждают: до тех пор, пока у возмутительницы спокойствия не сместится, что называется, центр тяжести. А потом, мол, четверные исчезнут. Другие полагают, что конституция Саши не претерпит серьезных изменений, и фигуристка без проблем продолжит золотой путь. Наша первая чемпионка мира Мария Бутырская считает, что соперниц у Трусовой при условии ее безгрешного катания в будущем не останется. Кстати, еще год назад букмекеры предложили ставку на то, что именно Саша выиграет Олимпиаду-2022 в Пекине.
P.S.
Увидеть Александру Трусову можно будет на московском этапе Гран-при с 15 по 17 ноября в ДС «Мегаспорт»
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