«Вечная память расстрелянным и вечное проклятье палачам»

В канун Дня памяти жертв политических репрессий у здания ФСБ на Лубянке возле Соловецкого камня сегодня весь день проходит акция «Возвращение имен», которую уже несколько лет подряд организует правозащитное общество «Мемориал». Участники акции с 10:00 до 22:00 по очереди зачитывают имена из списка расстрелянных в ходе сталинских репрессий.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Длинная очередь выстраивается от самого входа. Это обычные горожане — те, чьи семьи репрессии обошли стороной, и те, чьи родные были расстреляны либо сосланы в исправительно-трудовые лагеря. Каждый читает в микрофон по одной-три фамилии, называя имя человека, место, где он работал, и дату расстрела. Многие при чтении не могут сдержать слез.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Адвокат Генри Резник, зачитав свой список жертв, добавил от себя: «Вечная память расстрелянным и вечное наше проклятье палачам».

Большинство читающих также акцентирует внимание на нынешних политических заключенных: Юрии Дмитриеве, Константине Котове, фигурантах «московского» и «ростовского» дел и многих других.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Люди держат в руках свечки, кто-то цветы. Среди пришедших много молодежи. Есть даже те, кто привел с собой маленьких детей. Сотрудники «Мемориала» раздают желающим горячий чай. На площади расставлены специальные обогреватели.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В этот день пришедшие к Соловецкому камню могут также узнать, как получить доступ к делу репрессированных — об этом информируют стенды «Мемориала».

Акция проходит без инцидентов, ее охраняют несколько полицейских.