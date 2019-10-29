Человек Слова

С начала, конечно, было Слово. Но следом точно был Засурский. Потому что Слово надо было нести, ну чтобы Оно не потерялось, не пропало. Так вот — Носителем Слова был и остается Ясен Николаевич Засурский. Уже 90 лет, да-да, мы не ошиблись — именно с момента рождения! И кто сказал, что «слишком короток век»?..

Он не один такой, Носитель Слова, есть еще, но их очень мало (даже не думайте о пальцах одной руки, потому что Носители не поддаются счету). Это такое сообщество не назначенных, но избранных. Кем? Люди, знающие ответ, не отвечают вслух, а только закатывают глаза ввысь.

В его безупречном русском языке, в самой фамилии Засурский — что-то не от нашей жизни и не от нынешних времен.

Он — хранитель ценностей, которые в толковых словарях эпохи всеобщего благодушия, лицемерия и ханжества сопровождаются сокращением «устар»...

Устарела его старорежимная щепетильность, нездешняя порядочность и безнадежно забытая честь. Безусловно, устарели его манеры, которых наша родина лишилась в октябре 17-го. Вот попросите Засурского произнести: любезный, позвольте поинтересоваться, который час? Услышав ответ, вы поймете, что таким же штилем выговорить все эти слова не сможете, и осознаете, наконец, сколь скуден ваш вокабуляр и сколь условно ваше высшее образование, даже на журфаке МГУ (только не надо смеяться).

Ясен Засурский. Фото: Михаил Гребенщиков — специально для «Новой»

О Ясене Николаевиче хочется сказать просто — хороший человек. Злые языки поговаривают, что это не профессия. И правильно поговаривают: действительно не профессия. Это выше и важнее. И сложнее.

Так уж получается, что профессионалов — пруд пруди, а хороших людей не хватает. А хороших профессионалов — и подавно. Национальное достояние.

Нам повезло, что он может быть рядом, в том смысле, что у него правильная речь интеллигентного человека. Надо просто слушать, не перебивать и запоминать, чтобы потом где-нибудь воспроизвести. Если удастся воспроизвести точно, то окружающие будут долго на вас смотреть с уважением.

Ясен Засурский. Фото: Михаил Гребенщиков — специально для «Новой»

Не знаем, как Ясену Николаевичу с нами — неисчислимыми птенцами гнезда Засурского, а нам с ним хорошо. Это чувство не зависит от круглых дат. Оно или есть, или его нет. У нас — есть, и это его заслуга.

9:0. Знаете, что это означает? Это означает, что победа одержана на классе. Ясен Засурский — и есть класс. Мастер-Класс! Заходите, открыто…