Помпой к народу

Если вам скажут, что в России давно не совершалось ничего выдающегося, просто покажите этим людям новость от 27 октября из города Великие Луки Псковской области. Там местные власти с широким размахом открыли новую детскую площадку. Чтобы было понятно: площадка — это огороженный забором кусок земли, там даже сорняки остались нетронутыми. Из нового — только забор и фонари.

Площадку для 2000 жителей улицы Запрудной, которая, как цитируют СМИ замглавы района Николая Андросовича, «не пустует ни летом, ни зимой и играет большую роль для жителей микрорайона», отремонтировали и открыли на средства «Единой России», промышленников и предпринимателей Великих Лук. Детишки и вправду были очень рады и гоняли мяч по жухлой траве в окружении гордо реющих на ветру флагов «Единой России». В тот же день в Псковской области открыли еще и ярмарочную площадку: с перерезанием ленточек и людьми в национальных костюмах.

Чиновники граничащего с Прибалтикой региона продолжают тренд своих коллег из большинства регионов России, которые в массовом порядке открывают новые инфраструктурные объекты, не стесняясь праздничного антуража. Правда фейерверки и выступления творческих коллективов совсем не соответствуют масштабам событий. В Махачкале в марте торжественно открыли мусорный контейнер с возможностью сортировки отходов — люди пришли на фотосессию с детьми и воздушными шарами. 16 сентября в селе Горицы (Тверская область) открытие мусорной площадки обошлось без детей, но зато с бурными овациями.

Местный сайт Tverigrad.ru не без ехидства отметил, что «под окнами старого дома на зеленой поляне залили бетоном небольшой клочок земли и обнесли с трех сторон забором из профнастила».

«В ближайшее время займут свои почетные места и виновники торжества — контейнеры», — пишет издание, добавляя, что за месяц до этого открывали автопарковку, и было интереснее: тогда открытие сопровождалось «караоке и танцами».

Теоретически происходящее можно объяснить кипучей энергией региональных чиновников, которые ищут любые способы отметиться перед вышестоящим начальством о своей работе, говорит блогер-урбанист Илья Варламов, который составлял подборку самых странных презентаций новых объектов в прошлом году. «Поскольку с деятельностью чиновников у нас грустно (по разным причинам: отсутствие компетенций, отсутствие полномочий, сложности для более серьезных радикальных изменений), приходится довольствоваться тем, что есть. Отчитываются, как могут, и открывают мусорные контейнеры, кривые дорожки и ужасные дворы», — замечает Варламов в разговоре с «Новой». Но можно копнуть и глубже: такие мероприятия — свидетельство полного отрыва чиновников от обычных людей, категоричен политтехнолог Владимир Перевозчиков.

Петр Саруханов/ «Новая»

«Чиновники находятся в своей параллельной Вселенной, — говорит он «Новой». — В своей работе они руководствуются нормативными актами и регламентирующими документами, по ним они и живут. Чиновники воспринимают население через призму бумаг. При этом им постоянно дают команду показывать, как они что-то делают для народа. Но это казус восприятия:

чиновник варится внутри себе подобных, он уже не понимает, что [торжественное] открытие [мусорной площадки] — это абсурд, поэтому и «рекламирует» новые морги».

Про морги — это не фигура речи: в башкирском Стерлитамаке 18 октября чиновники под телекамеры торжественно открыли здание нового морга, которое, как утверждается, позволит им выйти «на новый уровень работы».

В принципе, ввод в строй новых объектов — прямая задача местных властей, а что до измельчавших масштабов, так все, как объяснял лидер той самой партии: «просто денег в стране нет». «Сокращаются расходы. Если раньше можно было открыть какой-то медицинский центр или физкультурно-оздоровительный комплекс, то теперь с этим сложнее. На микроуровне это означает, например, меньшее количество детских площадок», — объясняет политтехнолог Алексей Макаркин. Любому региональному политику нужно поддерживать в обновляемом режиме «список благодеяний», добавляет эксперт: для этого, как правило, нужно обращаться к местным хозяйственникам, но приходится выбирать из того, что есть. Поскольку выбирать особо не из чего, торжественное мероприятие организуется по любому мало-мальски доступному поводу, а людей это уже злит: они-то в тучные годы привыкли к медицинским центрам, а не к остановкам в чистом поле.

Есть, правда, и та категория людей, которая искренне радуется тому, что открывается хоть что-то. Весь вопрос в том, как это подавать, подчеркивает политтехнолог Перевозчиков.

В Череповце около двух недель назад под музыку и торжественное перерезание ленточек презентовали новое парадное крыльцо в детской больнице — спустя 50 лет после разрушения старого.

И хорошо, что хотя бы это сделали, говорит и.о. заведующего педиатрическим отделением Марина Белова. «Последний раз рассчитывали на ремонт где-то лет 10 назад, с того момента было даже придумано три проекта капитального ремонта нашего здания и входной группы, — рассказывает она «Новой». — То есть руководство надеялось, но деньги никак не выделяли. Хорошо, что ремонт сделали именно сейчас, потому что он проведен с соблюдением всех современных технологий и стандартов входа для малоподвижных и слабовидящих пациентов. Вход современный, двери современные, все красивое светлое».

«Сколько я общался и с простыми людьми, которые все это получают, и с чиновниками, к сожалению, они искренне думают, что это круто, хорошо и что они большие молодцы, — с горечью констатирует Илья Варламов. — Нужно понимать, что простые люди, которые приходят [на открытия], которых туда пригоняют, — они часто живут в таких условиях. Если мы говорим про городскую среду, городская среда в регионах настолько деградировала, что даже то, что положили асфальт (казалось бы, что удивительного в асфальте?), кажется каким-то чудом и праздником, потому что люди годами ждут бытовых удобств. Когда они их получают, для них это, конечно же, праздник. Вам смешно из Москвы, а в регионах так живут люди».

«Новая» составила список самых странных торжественных открытий 2019 года.

1. Грунтовые дороги во время дождя Где: Удмуртская республика Когда: 18 октября В деревнях Жуван и Шамардан Юкаменском районе Удмуртии отремонтированную грунтовую дорогу открыли сразу в двух деревнях. Ремонт проходил в рамках программы «Инициативное бюджетирование»: это предполагает, что местные жители сами выбирают насущную проблему, а местная администрация решает ее, выделяя деньги. По итогу местные чиновники из администрации торжественно перерезали ленточку, в деревне Жуван их встретили караваем. Все испортил дождь: даже на фото видно, что люди стоят на новой дороге по щиколотку в грязи. Грунтовка испортилась еще до официального ввода в эксплуатацию после ремонта. В соцсетях язвительно замечают, что весь ремонт — это один проезд грейдером.

Фото из социальных сетей

2. Кусок асфальтовой дороги и щебенка Где: Тамбовская область Когда: 26 октября На открытие асфальтового отрезка пешеходной дорожки протяженностью меньше километра в селе Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области приехали глава Мичуринского района, председатель районного Совета народных депутатов, сотрудники сельсовета и местные жители (почему-то в манишках «Единой России»). Асфальт открыли в рамках программы «Народная инициатива»: по сути, это то же самое, что и «Инициативное бюджетирование», только вид в профиль. «Народная инициатива» в Тамбовской области идет по районам нескончаемой волной. Неделю назад в селе Хмелевое открыли сцену для выступлений за полмиллиона рублей, а в августе в селе Туровка Никифоровского района потратили 325 тысяч рублей на то, чтобы засыпать участок дороги щебенкой.

Фото из социальных сетей

3. Школьная аллея с поролоновой русалкой Где: Сахалин Когда: 19 октября В селе Новое Сахалинской области открыли новую школьную аллею — она обошлась в полмиллиона рублей, а помогли со средствами вроде местные предприниматели. Не очень понятно, на что смотрели муниципальные чиновники, принимая эту работу, но, чтобы пройти к скамье и тротуарной плитке, нужно проделать значительный путь по грязи. И это не вся беда: в качестве достопримечательностей сооружены тканевый пруд и фигура русалки из поролона, водруженная на дерево. После публичных насмешек глава Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что эти инсталляции не стоили вообще ничего — их якобы сделали местные дети. Заодно губернатор опубликовал в своем телеграме смету работ. Отметим, что 50 тысяч рублей потрачено на таинственные «призы», столько же стоят «малые архитектурные формы».

Фото из социальных сетей

4. Морг Где: Стерлитамак Когда: 17 октября Здание морга в башкирском городе Стерлитамак долгое время находилось на территории детской больницы (хороший сюжет для Дэвида Линча, между прочим). В этом году его, наконец, перенесли в новое здание, подальше от жилых домов. Около двух недель назад на торжественное открытие — обошлись без ленточек — собрался весь политический цвет города: первый заместитель главы администрации Юрий Тротт, заместитель начальника отдела организации медпомощи взрослому населению министерства здравоохранения РБ Люция Ахметова, депутаты городского Совета и Государственного собрания — Курултая РБ, руководитель республиканского бюро судмедэкспертизы Александра Орловская (в официозных СМИ это назвали «рабочим визитом»). Стоимость морга неизвестна, но руководство учреждения очень благодарило администрацию города и обещало «и дальше добросовестно трудиться на благо города и республики».

Открытие морга в Стерлиматаке. Фото из социальных сетей

5. Парадное крыльцо поликлиники Где: Череповец Когда: 18 октября Детская поликлиника на улице Парковой была построена в 60-х годах. Главный вход у нее пришел в негодность почти сразу, и с тех пор 50 лет его не ремонтировали, а все послушно ходили через запасную дверь. В 2019 году местные власти начали понимать, что, кажется, что-то идет не так, и выделили на новый старый вход (поросший к тому моменту бурьяном) 4,5 миллиона рублей. На открытие крыльца съехались местные чиновники от здравоохранения. У них будет еще один повод повеселиться: со временем в больнице обещают заменить деревянные окна на пластиковые.

Фото: newsvo.ru

6. Пластиковые окна Где: Республика Коми Когда: 20 сентября Новые пластиковые окна в конце сентября установили в детском саду села Айкино в Коми. На торжественное открытие окон (вот просто лучше сейчас ничего не говорите!) и балконных дверей пришли местные чиновники, работники детсада, родители и, конечно, обескураженные дети. Обескуражены они могли быть не только тем, что рядовое событие прошло с торжественным перерезанием ленточки, но и тем, что в детсаду заменили только шесть окон, а большая часть осталась прежней деревянной конструкцией. Что не смутило местные СМИ, которые написали, что новые окна и двери «будут держать тепло и создавать уют».

Фото: газета «Вперед»

7. Сушилка для белья Где: Тульская область Когда: 14 октября Одно из самых милых открытий: депутат Тульской городской думы Олег Погорелов заказал и установил по желанию жителей две сушилки для белья на своей избирательной территории. «Я просто выполнял свою работу», — объяснил он «Новой», явно обиженный на публичное высмеивание своей инициативы в соцсетях. Сам Погорелов в окружении нескольких жительниц пенсионного возраста улицы Кутузова сфотографировался во время покраски сушилок с банкой краски и кистью. Пенсионерки, если верить сайту Тульской городской думы, остались в восторге, Погорелов анонсировал установку еще четырех сушилок в ближайшее время.

Фото: сайт Тульской городской думы

Кроме того, за последние годы в России были торжественно открыты:

мусорные площадки;

остановки (в том числе остановка-фантом в виде простой бетонной плиты);

уличные часы;

автобус здоровья (обклеенный плакатами о здоровом образе жизни обычный автобус);

лавочки;

фонарный столб;

детская горка;

вентиль с водой;

газовая труба.

Наконец, во вторник, 29 октября в Новосибирске в торжественной обстановке открыли постамент для стелы в честь 100-летия комсомола. Сам юбилей прошел в прошлом году, но новосибирские чиновники несколько раз отклоняли проект памятника, а денег теперь хватило только на основание для стелы. На шестиметровую конструкцию, которую будут делать в Китае, нужно еще 2,5 миллиона рублей. Стелу планируют установить в следующем году — что не мешает новосибирским чиновникам праздновать открытие уже сейчас.