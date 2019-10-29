Помпой к народу
Чиновники-единороссы презентуют сушилки для белья, газовые вентили и морги. На большее у них не хватает денег, на меньшее — такта
Фото из социальных сетей
Вячеслав ПоловинкоДарья Козлова«Новая газета»
Если вам скажут, что в России давно не совершалось ничего выдающегося, просто покажите этим людям новость от 27 октября из города Великие Луки Псковской области. Там местные власти с широким размахом открыли новую детскую площадку. Чтобы было понятно: площадка — это огороженный забором кусок земли, там даже сорняки остались нетронутыми. Из нового — только забор и фонари.
Площадку для 2000 жителей улицы Запрудной, которая, как цитируют СМИ замглавы района Николая Андросовича, «не пустует ни летом, ни зимой и играет большую роль для жителей микрорайона», отремонтировали и открыли на средства «Единой России», промышленников и предпринимателей Великих Лук. Детишки и вправду были очень рады и гоняли мяч по жухлой траве в окружении гордо реющих на ветру флагов «Единой России». В тот же день в Псковской области открыли еще и ярмарочную площадку: с перерезанием ленточек и людьми в национальных костюмах.
Чиновники граничащего с Прибалтикой региона продолжают тренд своих коллег из большинства регионов России, которые в массовом порядке открывают новые инфраструктурные объекты, не стесняясь праздничного антуража. Правда фейерверки и выступления творческих коллективов совсем не соответствуют масштабам событий. В Махачкале в марте торжественно открыли мусорный контейнер с возможностью сортировки отходов — люди пришли на фотосессию с детьми и воздушными шарами. 16 сентября в селе Горицы (Тверская область) открытие мусорной площадки обошлось без детей, но зато с бурными овациями.
Местный сайт Tverigrad.ru не без ехидства отметил, что «под окнами старого дома на зеленой поляне залили бетоном небольшой клочок земли и обнесли с трех сторон забором из профнастила».
«В ближайшее время займут свои почетные места и виновники торжества — контейнеры», — пишет издание, добавляя, что за месяц до этого открывали автопарковку, и было интереснее: тогда открытие сопровождалось «караоке и танцами».
Теоретически происходящее можно объяснить кипучей энергией региональных чиновников, которые ищут любые способы отметиться перед вышестоящим начальством о своей работе, говорит блогер-урбанист Илья Варламов, который составлял подборку самых странных презентаций новых объектов в прошлом году. «Поскольку с деятельностью чиновников у нас грустно (по разным причинам: отсутствие компетенций, отсутствие полномочий, сложности для более серьезных радикальных изменений), приходится довольствоваться тем, что есть. Отчитываются, как могут, и открывают мусорные контейнеры, кривые дорожки и ужасные дворы», — замечает Варламов в разговоре с «Новой». Но можно копнуть и глубже: такие мероприятия — свидетельство полного отрыва чиновников от обычных людей, категоричен политтехнолог Владимир Перевозчиков.
«Чиновники находятся в своей параллельной Вселенной, — говорит он «Новой». — В своей работе они руководствуются нормативными актами и регламентирующими документами, по ним они и живут. Чиновники воспринимают население через призму бумаг. При этом им постоянно дают команду показывать, как они что-то делают для народа. Но это казус восприятия:
чиновник варится внутри себе подобных, он уже не понимает, что [торжественное] открытие [мусорной площадки] — это абсурд, поэтому и «рекламирует» новые морги».
Про морги — это не фигура речи: в башкирском Стерлитамаке 18 октября чиновники под телекамеры торжественно открыли здание нового морга, которое, как утверждается, позволит им выйти «на новый уровень работы».
В принципе, ввод в строй новых объектов — прямая задача местных властей, а что до измельчавших масштабов, так все, как объяснял лидер той самой партии: «просто денег в стране нет». «Сокращаются расходы. Если раньше можно было открыть какой-то медицинский центр или физкультурно-оздоровительный комплекс, то теперь с этим сложнее. На микроуровне это означает, например, меньшее количество детских площадок», — объясняет политтехнолог Алексей Макаркин. Любому региональному политику нужно поддерживать в обновляемом режиме «список благодеяний», добавляет эксперт: для этого, как правило, нужно обращаться к местным хозяйственникам, но приходится выбирать из того, что есть. Поскольку выбирать особо не из чего, торжественное мероприятие организуется по любому мало-мальски доступному поводу, а людей это уже злит: они-то в тучные годы привыкли к медицинским центрам, а не к остановкам в чистом поле.
Есть, правда, и та категория людей, которая искренне радуется тому, что открывается хоть что-то. Весь вопрос в том, как это подавать, подчеркивает политтехнолог Перевозчиков.
В Череповце около двух недель назад под музыку и торжественное перерезание ленточек презентовали новое парадное крыльцо в детской больнице — спустя 50 лет после разрушения старого.
И хорошо, что хотя бы это сделали, говорит и.о. заведующего педиатрическим отделением Марина Белова. «Последний раз рассчитывали на ремонт где-то лет 10 назад, с того момента было даже придумано три проекта капитального ремонта нашего здания и входной группы, — рассказывает она «Новой». — То есть руководство надеялось, но деньги никак не выделяли. Хорошо, что ремонт сделали именно сейчас, потому что он проведен с соблюдением всех современных технологий и стандартов входа для малоподвижных и слабовидящих пациентов. Вход современный, двери современные, все красивое светлое».
«Сколько я общался и с простыми людьми, которые все это получают, и с чиновниками, к сожалению, они искренне думают, что это круто, хорошо и что они большие молодцы, — с горечью констатирует Илья Варламов. — Нужно понимать, что простые люди, которые приходят [на открытия], которых туда пригоняют, — они часто живут в таких условиях. Если мы говорим про городскую среду, городская среда в регионах настолько деградировала, что даже то, что положили асфальт (казалось бы, что удивительного в асфальте?), кажется каким-то чудом и праздником, потому что люди годами ждут бытовых удобств. Когда они их получают, для них это, конечно же, праздник. Вам смешно из Москвы, а в регионах так живут люди».
«Новая» составила список самых странных торжественных открытий 2019 года.
1. Грунтовые дороги во время дождя
Где: Удмуртская республика
Когда: 18 октября
В деревнях Жуван и Шамардан Юкаменском районе Удмуртии отремонтированную грунтовую дорогу открыли сразу в двух деревнях. Ремонт проходил в рамках программы «Инициативное бюджетирование»: это предполагает, что местные жители сами выбирают насущную проблему, а местная администрация решает ее, выделяя деньги. По итогу местные чиновники из администрации торжественно перерезали ленточку, в деревне Жуван их встретили караваем. Все испортил дождь: даже на фото видно, что люди стоят на новой дороге по щиколотку в грязи. Грунтовка испортилась еще до официального ввода в эксплуатацию после ремонта. В соцсетях язвительно замечают, что весь ремонт — это один проезд грейдером.
2. Кусок асфальтовой дороги и щебенка
Где: Тамбовская область
Когда: 26 октября
На открытие асфальтового отрезка пешеходной дорожки протяженностью меньше километра в селе Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области приехали глава Мичуринского района, председатель районного Совета народных депутатов, сотрудники сельсовета и местные жители (почему-то в манишках «Единой России»). Асфальт открыли в рамках программы «Народная инициатива»: по сути, это то же самое, что и «Инициативное бюджетирование», только вид в профиль. «Народная инициатива» в Тамбовской области идет по районам нескончаемой волной. Неделю назад в селе Хмелевое открыли сцену для выступлений за полмиллиона рублей, а в августе в селе Туровка Никифоровского района потратили 325 тысяч рублей на то, чтобы засыпать участок дороги щебенкой.
3. Школьная аллея с поролоновой русалкой
Где: Сахалин
Когда: 19 октября
В селе Новое Сахалинской области открыли новую школьную аллею — она обошлась в полмиллиона рублей, а помогли со средствами вроде местные предприниматели. Не очень понятно, на что смотрели муниципальные чиновники, принимая эту работу, но, чтобы пройти к скамье и тротуарной плитке, нужно проделать значительный путь по грязи. И это не вся беда: в качестве достопримечательностей сооружены тканевый пруд и фигура русалки из поролона, водруженная на дерево. После публичных насмешек глава Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что эти инсталляции не стоили вообще ничего — их якобы сделали местные дети. Заодно губернатор опубликовал в своем телеграме смету работ. Отметим, что 50 тысяч рублей потрачено на таинственные «призы», столько же стоят «малые архитектурные формы».
4. Морг
Где: Стерлитамак
Когда: 17 октября
Здание морга в башкирском городе Стерлитамак долгое время находилось на территории детской больницы (хороший сюжет для Дэвида Линча, между прочим). В этом году его, наконец, перенесли в новое здание, подальше от жилых домов. Около двух недель назад на торжественное открытие — обошлись без ленточек — собрался весь политический цвет города: первый заместитель главы администрации Юрий Тротт, заместитель начальника отдела организации медпомощи взрослому населению министерства здравоохранения РБ Люция Ахметова, депутаты городского Совета и Государственного собрания — Курултая РБ, руководитель республиканского бюро судмедэкспертизы Александра Орловская (в официозных СМИ это назвали «рабочим визитом»). Стоимость морга неизвестна, но руководство учреждения очень благодарило администрацию города и обещало «и дальше добросовестно трудиться на благо города и республики».
5. Парадное крыльцо поликлиники
Где: Череповец
Когда: 18 октября
Детская поликлиника на улице Парковой была построена в 60-х годах. Главный вход у нее пришел в негодность почти сразу, и с тех пор 50 лет его не ремонтировали, а все послушно ходили через запасную дверь. В 2019 году местные власти начали понимать, что, кажется, что-то идет не так, и выделили на новый старый вход (поросший к тому моменту бурьяном) 4,5 миллиона рублей. На открытие крыльца съехались местные чиновники от здравоохранения. У них будет еще один повод повеселиться: со временем в больнице обещают заменить деревянные окна на пластиковые.
6. Пластиковые окна
Где: Республика Коми
Когда: 20 сентября
Новые пластиковые окна в конце сентября установили в детском саду села Айкино в Коми. На торжественное открытие окон (вот просто лучше сейчас ничего не говорите!) и балконных дверей пришли местные чиновники, работники детсада, родители и, конечно, обескураженные дети. Обескуражены они могли быть не только тем, что рядовое событие прошло с торжественным перерезанием ленточки, но и тем, что в детсаду заменили только шесть окон, а большая часть осталась прежней деревянной конструкцией. Что не смутило местные СМИ, которые написали, что новые окна и двери «будут держать тепло и создавать уют».
7. Сушилка для белья
Где: Тульская область
Когда: 14 октября
Одно из самых милых открытий: депутат Тульской городской думы Олег Погорелов заказал и установил по желанию жителей две сушилки для белья на своей избирательной территории. «Я просто выполнял свою работу», — объяснил он «Новой», явно обиженный на публичное высмеивание своей инициативы в соцсетях. Сам Погорелов в окружении нескольких жительниц пенсионного возраста улицы Кутузова сфотографировался во время покраски сушилок с банкой краски и кистью. Пенсионерки, если верить сайту Тульской городской думы, остались в восторге, Погорелов анонсировал установку еще четырех сушилок в ближайшее время.
Кроме того, за последние годы в России были торжественно открыты:
- мусорные площадки;
- остановки (в том числе остановка-фантом в виде простой бетонной плиты);
- уличные часы;
- автобус здоровья (обклеенный плакатами о здоровом образе жизни обычный автобус);
- лавочки;
- фонарный столб;
- детская горка;
- вентиль с водой;
- газовая труба.
Наконец, во вторник, 29 октября в Новосибирске в торжественной обстановке открыли постамент для стелы в честь 100-летия комсомола. Сам юбилей прошел в прошлом году, но новосибирские чиновники несколько раз отклоняли проект памятника, а денег теперь хватило только на основание для стелы. На шестиметровую конструкцию, которую будут делать в Китае, нужно еще 2,5 миллиона рублей. Стелу планируют установить в следующем году — что не мешает новосибирским чиновникам праздновать открытие уже сейчас.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.