Нецензурный враг

25 октября культовая видеоигра Call Of Duty (CoD) была перезапущена новой серией Modern Warfare. Игроки приняли новинку скорее положительно, но в России и ряде мировых игровых изданий игра столкнулась с серьезной критикой. Modern Warfare обвиняют в политических манипуляциях, русофобии и дегуманизации.

Когда-то в первой части CoD показывали битву за Сталинград: комиссары выдают солдатам по одной винтовке на двоих и расстреливают из пулеметов отступающих. Позже в первой версии Modern Warfare в качестве героев вывели и злых русских, пытающихся развязать новую мировую войну. Теперь политические аллюзии стали очевиднее:

в трейлере Modern Warfare 2019 года фигурируют «белые каски» и здание, похожее на аэропорт Донецка, а российские солдаты расстреливают мирных жителей выдуманной страны, похожей на Сирию.

Russia Today, телевизионные каналы РЕН ТВ и Россия 24 немедленно рассказали о том, что американская видеоигра показывает российских солдат как военных преступников. Схожая реакция появилась и в интернете — многим русскоязычным игрокам было неприятно видеть столь однобокую интерпретацию нашей страны.

В итоге Sony отказалась выпускать новую Call of Duty на PlayStation 4 в России, а на других игровых платформах игра не выйдет на дисках, только на цифровых платформах. Перед нами масштабный пример корпоративной самоцензуры в игровой индустрии. Издатель готов потерять российский рынок, лишь бы не связываться с реакцией отечественных игроков. Почему так произошло?

От спецэффектов к самоцензуре

Контекст Modern Warfare становится понятнее, если вспомнить историю серии. Изначально серия CoD была полностью посвящена рассказу о Второй мировой войне. Сюжетная кампания игры уже тогда подвергалась критике за примитивизацию и поверхностность в интерпретации исторических событий.

CoD была игровой версией «Спасения рядового Райана» или «Врага у ворот». Иначе говоря, сюжет был поп-культурной интерпретацией исторических событий с упором на зрелищность, а не на достоверность или обсуждение моральных проблем. Вероятно, поэтому многие игроки и не придавали значения так называемой «клюкве» в рассказах о советском фронте боевых действий. В конце концов, игровая серия с привычным для нее пафосом рассказывала о героизме и американских, и советских солдат.

В какой-то момент серия решила уйти на свою первую перезагрузку. Классическая формула «зрелищная игра про Вторую мировую» надоела разработчикам и игрокам, и в 2007 году родилась Call of Duty 4: Modern Warfare — первая часть серии, рассказывающая о современных событиях в альтернативной реальности.

У серии всегда была большая слабость к тому, чтобы показывать масштабные и шокирующие события от первого лица. В момент, когда вышла первая Modern Warfare, это привело к первым спорам —разработчики показали обсуждавшуюся тогда американскую кампанию на Ближнем Востоке от первого лица:

в одной из сцен игроки переживают от первого лица казнь президента неназванной страны на Ближнем Востоке;

в другой сцене оказываются в эпицентре ядерного взрыва.

К выходу Modern Warfare 2 споры вокруг подхода видеоигры к внутриигровым сценам возобновились с небывалой силой: миссия «Ни слова по-русски» показывала теракт с расстрелом сотен мирных жителей в российском аэропорту. Этот игровой эпизод стал прецедентом, повлекшим за собой множество публикаций о допустимости подобных сцен в видеоиграх.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Vice.com

В отрыве от контекста сцена расстрела мирных жителей от перового лица выглядели достаточно шокирующе, чтобы показывать их на телеканалах и рассуждать об опасности видеоигр для молодежи. В российской версии видеоигры этот игровой эпизод был вырезан, а на консолях игра не вышла вовсе. Это решение было принято издательством Activision и было мотивировано отсутствием в России системы возрастных рейтингов, что и стало формальным поводом для самоцензуры.

Плохие русские

Перезапуск серии Modern Warfare был ожидаемым. Сюжетная кампания новой Modern Warfare позиционировалась как рефлексия о новых войнах и морали солдат, участвующих в них. CoD годами гламуризировала войну, но решила обратиться к ее обратной стороне:

«Если говорить о современной войне прямо, то в кадре будет война, которая ведется не одними лишь обученными войсками, не только профессиональными армиями, но и ополченцами, простыми людьми, которые берутся за оружие и сражаются за то, во что верят. Нас вдохновляли не только голливудские фильмы вроде «Повелитель бури», «Американский снайпер» и «Цель номер один» — последние десять лет через них мы осознаем серую мораль войны, — но также документальные ленты, такие как «Белые каски» и «Последний человек в Алеппо», — сказал Джейкоб Минкофф, директор по дизайну одиночного режима, в интервью «Игромании».

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare

Этот поворот и выразился в спорных игровых сценах. В одной из них вы играете за девочку в вымышленной восточной стране во время рейда русскоязычных солдат.

Миссия начинается с лица мертвой женщины, ее матери. Вскоре один из русских солдат убивает ее отца, и она, прячась от солдата под мебелью, пытается его убить с помощью отвертки.

Сцена обставлена как клишированная видеоигровая битва с боссом, однако несколько западных журналистов назвали ее манипуляцией.

В трейлере показывали людей в белых касках, в чем увидели схожесть с организацией «Белые каски» (пророссийские СМИ считают ее связанной с террористами и поставками химического оружия в Сирии). В другом трейлере промелькнуло здание, визуально схожее со зданием донецкого аэропорта. Сам сюжет игры рассказывает о противостоянии ряда стран и организаций на территории Кастовии (аллюзия на ДНР и ЛНР) и Урзыкстана (аллюзия на Сирию).

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare. Kanobu.ru

25 октября к выходу игры издатель подготовил большой ивент, пригласив поучаствовать большое число российских стримеров. Один из них, Илья Мэддисон, отказался от участия за десять минут до начала трансляции: «Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны — это террористы, это надо быть полным уродом». После от участия отказался еще один стример, BlackSilverUfa, а сам ивент отменили. В понедельник федеральные телеканалы начали вызванивать популярных российских журналистов для комментариев, о чем сообщил игровой журналист Виктор Зуев в Твитере:

«Началось. Звонили из «Вестей», просили комментарий по поводу Modern Warfare. Предсказуемо отказался. Кто даст коммент — тот псина».

После выхода игры игроки начали массово занижать оценки игре на популярных агрегаторах обзоров вроде Metacritic. Критики указывают на то, что в сюжете игра показывает не обещанную «серую мораль», а настоящую русофобию: массовые военные преступления в игре совершают именно русские. В то же время, главных героев сложно назвать незапятнанными — они допрашивают с помощью пыток одного из персонажей на глазах его семьи и угрожают убить его сына, но именно российская армия является антагонистом.

Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare

В мире, где Россия реально вовлечена в военные конфликты, на которые прямо указывает игра, ситуация выглядит серьезно. Когда в более ранней игре Modern Warfare 3 (2010 год) Россия нападает на Вашингтон, это выглядело как клише из эпохи холодной войны. В перезапуске Modern Warfare Россия вторгается в страну, похожую на Сирию. И Россия действительно ведет боевые действия в Сирии.

Китайский опыт

Компания Activision Blizzard, одна из крупнейших в мире компаний в сфере видеоигр и виртуальных развлечений, в нее входит и издатель Call Of Duty — Activision. Другой актив компании — издатель и разработчик Blizzard — недавно оказался в центре еще одного политического скандала. Во время турнира по Hearthstone один из игроков выразил поддержку протестам, проходящих в Гонконге во время послематчевого интервью. Компания отстранила игрока от участия в турнире и запретила ему участвовать в последующих киберспортивных событиях по игре, мотивировав это тем, что он нарушил правила соревнования. Правила Activision Blizzard запрещают игрокам действия, которые компания считает оскорбительными для публики или которые могут навредить имиджу разработчика.

Ситуация может показаться странной, если учесть, что Activision Blizzard — американская компания, но дело в том, что Китай — один из крупнейших киберспортивных рынков планеты.

При этом Китай очень серьезно занят цензурированием рынка видеоигр. На данный момент на КНР приходится около 13 % выручки компании, но Китай — это рынок с очень большими перспективами, именно там быстрее всего растет выручка разных видеоигровых активов компании.

Компания активно растет в Китае, и многие аналитики связывают решение бороться с выступлениями за поддержку протестов в Гонконге именно с перспективами компании на китайском рынке, который очень внимательно относится к тому, какие игры на свой рынок пускать, а какие — нет.

Разработчики видеоигр начинают изменять содержание своих видеоигр для того, чтобы лучше соответствовать политическому климату страны. Это не просто история о цензуре со стороны государств, на рынке видеоигр теперь процветает самоцензура издателей. При этом продвижение видеоигры завязано на глобальные рынки и интернет: неясно, как создатели игр собираются контролировать информацию об оригинальном содержании релиза.

Тем интереснее наблюдать за тем, как в мире, где Китай нельзя больше делать злодеем из-за его экономической мощи, Россия видится разработчикам допустимым антагонистом.