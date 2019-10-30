«Мы с тобой на кухне посидим»

Надежда Мандельштам. Фото: неизвестный автор/Wikipedia

2019 год отмечен двумя круглыми датами, связанными с Надеждой Яковлевной Мандельштам (1899–1980): 30 октября исполняется 120 лет со дня ее рождения, а 1 мая — 100 лет со дня ее встречи с Осипом Мандельштамом. Это была любовь с первого взгляда, неотрывная от истории и топографии Киева — города, в котором произошла эта встреча.

Здесь же, в Киеве, 9 марта 1922 года Осип Мандельштам, поэт, и Надежда Хазина, художница, зарегистрировали свой гражданский брак (соответствующая запись была обнаружена в Киевском городском архиве в нынешнем году).

Он погиб на 47-м году жизни, она умерла на 82-м, а из тех неполных 19 совместных лет многие долгие месяцы пришлись на разлуку: она в Киеве — он в Крыму, он в Ленинграде — она в Крыму, он в Воронеже — она в Москве.

На протяжении всего этого времени Осип посвящал Надежде замечательные стихи — как же иначе? Она — посвятила его стихам и его памяти всю свою трудную и героическую жизнь.

Сберегла, в том числе в собственной памяти, корпус поздних неизданных стихов, запустила их в самиздат (конец 1950-х) и в тамиздат (1960-е), сохранила и собрала архив поэта и передала его на хранение на Запад: сначала в Париж (1974), а позднее — в США, в Принстонский университет (1976).

Мало того — она сама превратилась в мемуариста и писателя: Ее «Воспоминания» вышли на Западе в 1970-м, а ее «Вторая книга» — в 1972-м. И это не только свидетельства близкого человека и уж вовсе не приложение к собранию сочинений мужа, это беспощадный анализ времени и места, в котором им, вместе и поврозь, выпало жить. Ее свидетельства и размышления о поэзии, о судьбе и мутациях литературы в условиях несвободы и ее оценки современников поэта по-настоящему поразили читателя.

А еще это великолепная русская проза!

Надежда Мандельштам. Svoboda.org

Как и стихи Осипа Мандельштама, книги Надежды переведены на десятки языков; им сопутствовали оглушительный успех и сотни рецензий. А поскольку перевод стихов — дело куда как более трудное, то во многих странах сложилась любопытная читательская инверсия: не Надежда Яковлевна — жена поэта Осипа Мандельштама, автора гениальных стихов, а Осип Эмильевич — муж Надежды Мандельштам, написавшей о нем, о его стихах и об их эпохе замечательную прозу-мемуар.

Как бы то ни было, но 30 октября 1974 года она встречала свой 75-й день рождения с совершенно новым для себя ощущением — полностью выполненного долга.

В августе 1979 года, за год с небольшим до своей смерти, она написала небольшую записку «Администрации Принстонского университета» — своего рода просьбу и завещание.

Многое из того, что там сформулировано, уже осуществлено: выходят научные издания произведений Мандельштама и посвященные ему сборники, проводятся конференции, его главный — Принстонский — архив общедоступен (он весь выложен в интернете на сайте университета). Даже улицы Мандельштама уже есть — правда, не в России, а в Польше и Грузии (впрочем, в Москве и Воронеже появились скверы Осипа Мандельштама).

Из неосуществленного — только одно:

из письма надежды мандельштам пристонскому университету «Но, не скрою, мне хотелось бы большего. Я знаю, что сейчас нет места, где может быть создан Музей Мандельштама: не осталось его квартиры, забыты или снесены дома, где он жил, могила его неведома и безымянна, и вряд ли какая улица на земле будет названа улицей Мандельштама. И все же мне хотелось бы, чтобы музей Мандельштама был — пусть не музей, а хотя бы кабинет, маленькая библиотека, одна-единственная комната, совмещающая в себе музейную экспозицию и библиотеку-читальню. Как бездомный, мечтающий об уютной квартире или хотя бы о спокойном и теплом ночлеге, я представляю себе обстановку и атмосферу этого музея. Конечно, личных вещей Мандельштама не осталось. Осталась кучка рукописей и фотографий. В музее могли бы быть выставлены их копии. Можно было бы также собрать и экспонировать — в оригиналах или копиях — доступные прижизненные и посмертные издания его произведений, журнальные и газетные публикации, переводы, критические отзывы, воспоминания о нем, литературоведческие и биографические статьи и монографии. Можно было бы собрать и экспонировать — в оригиналах или копиях — книги, упоминаемые в его произведениях, фотографии его друзей и современников, их книги, фотографии тех мест, с которыми связана память о нем. Сам Мандельштам никогда не мечтал об этом. Об этом мечтаю я, на старости лет, когда стихи изданы, архив надежно пристроен, дело моей жизни сделано и не о чем тревожиться и беспокоиться. Но я думаю, что эта моя мечта может стать понятной и близкой всем тем, кто полюбил и оценил Мандельштама. И может быть, все же, через много лет после смерти бездомный, нищий и мало печатавшийся поэт будет иметь, наконец, свой дом, свои книги и бумаги, свой архив, свой печатный станок. Хотелось бы думать, что когда-нибудь моя последняя мечта, высказанная в этом письме, осуществится».

Кажется, и эта мечта великой вдовы великого поэта близится к осуществлению. Государственный музей истории русской литературы им. В.И. Даля, Мандельштамовское общество и Мандельштамовский центр Высшей школы экономики уже работают над проектом экспозиции. Под нее выделено две комнатки на четвертом этаже нового здания музея на Зубовском бульваре. Ее открытие запланировано на 14 января 2021 года — к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама.

Тут важно добавить вот что. Надежда Яковлевна и сама стала неотрывной частью того целого, что связывается с именем, образом и поэзией Осипа Мандельштама. И это единство отразится и в экспозиции музея, и в строении готовящегося нового издания Мандельштамовской энциклопедии: ее первый том будет открываться материалами о жизни, творчестве и иконографии Осипа Мандельштама, а второй — аналогичными материалами о Надежде Мандельштам.

Надежда Мандельштам. Svoboda.org

Почти все тексты Надежды Яковлевны вошли в состав двухтомного собрания ее сочинений, вышедшего в екатеринбургском издательстве «Гонзо» в 2013 году (уже после его выхода в свет выявилось еще несколько, ранее неизвестных). В 2015 году в издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной) вышел сборник «Посмотрим, кто кого переупрямит…». Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях и свидетельствах», вобравший в себя значительный массив писем Надежды Яковлевны. В издательстве «НЛО» завершается работа над отдельным изданием ее эпистолярии.

100-летию со дня встречи Осипа и Надежды была посвящена Международная научная конференция «Язык и культура», состоявшаяся в Киеве и организованная издательским домом Дмитрия Бураго, Мандельштамовским обществом и Институтом Кеннана. Вышел к этой дате и традиционный мандельштамовский календарь.

Мандельштамовское общество хлопочет о мемориальной доске на доме, в котором протекли последние 15 лет жизни Н.М. (в чем активно помогал М.А. Федотов, бывший глава СПЧ).

30 октября состоится экскурсия на «Старое» Кунцевское кладбище, где похоронена Надежда Яковлевна: ее надгробным памятником служит деревянный крест работы Дмитрия Шаховского, рядом — кенотаф Осипа Эмильевича.

Другое событие состоится в этот день в Санкт-Петербурге, в галерее дизайна на Большой Конюшенной улице — это перформанс режиссера Ромы Либерова с участием актрисы Юлии Рутберг и музыканта Виталия Гайворонского в антураже выставки голландского художника Ситце Беккера «100 лет встрече Осипа и Надежды», впервые показанной 1 мая в Амстердаме. Выставка — это 13 композиций из графики Беккера и текстов воронежских стихотворений Мандельштама. Саму экспозицию художник передает Мандельштамовскому обществу.