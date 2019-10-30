Рыбное место

«Новая газета» и «Трансперенси Интернешнл – Россия» продолжают изучать бизнес, связанный с системой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В первой части нашего исследования мы рассказали о ведомственных предприятиях и о том, как директора этих структур выводят их из-под действия антикоррупционных законов. На этот раз мы разбирались, кто и как делает деньги на многомиллиардных поставках рыбы для ФСИН. Рыба — это значительная часть рациона осужденных.

Крупнейший поставщик сельскохозяйственной продукции внутри ФСИН — ФГУП «Архангельское», созданное в 2007 году. К 2019 году объем поставок «Архангельского» в учреждения исправительной системы — более 20 миллиардов рублей. В 2013—2018 годах для ФСИН было поставлено 90 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов на 12,7 миллиарда рублей. Мы выяснили, что вся деятельность госпредприятия «Архангельское» с его многомиллиардными оборотами, видимо, сводится лишь к роли посредника. При этом затраты ФСИН довольно существенные, а доходы получают фирмы, которые быстро ликвидируются.

Все свои

Первая понятная схема сложилась в «Архангельском» во времена директора Юрия Кухаренко, который руководил им в 2013—2015 годах. За три года это госпредприятие закупило рыбы и рыбопродуктов почти на 4 миллиарда рублей. Как выяснилось, примерно 80 процентов поставок (больше, чем на 3,1 миллиарда рублей) осуществили компании, связанные с руководством ФГУП «Архангельское».

Наиболее крупных поставщиков было девять: «Дальневосточная рыбная компания», «ПК Реал», «ПК Полис», «Северо-Западное представительство Мурманского рыбокомбината», «Меридиан», «Кольский альянс», «Гофрапак», «Агропроминвест», «Трайпл».

И у всех удалось найти нечто общее. Оказалось, что все эти поставщики связаны с бывшим директором «Архангельского» Кухаренко.

И все они после получения денег по госконтрактам были либо ликвидированы, либо перешли в собственность и управление «номиналов».

До того, как Кухаренко возглавил госпредприятие «Архангельское», он имел рыбный бизнес в Ярославской области — владел и руководил двумя компаниями («Агроснов» и «ПК Прогресс»). В 2011 году на всех коммерческих постах Кухаренко сменил ярославец Андрей Садовский. Судя по социальным сетям, Кухаренко и Садовский, видимо, дружат семьями.

После того, как Кухаренко возглавил госпредприятие ФСИН, Садовский сделался поставщиком исправительной системы. В 2013 году его компания «ПК Полис» заключила с госпредприятием «Архангельское» контракт на 188 миллионов рублей. А на следующий год его же компания «ПК Реал» снабдила госпредприятие рыбой уже на 781,2 миллиона рублей. В течение года после сделок обе фирмы отошли номинальным владельцам и к нынешнему времени ликвидированы.

У ФГУП «Архангельское» были и другие интересные контракты. Например, с «Дальневосточной рыбной компанией» — на 558 миллионов рублей. Гендиректор и владелец этой фирмы — Алла Павлова — партнерствовала с сыном Кухаренко — Александром в ТД «Русь-рыба». Еще больше рыбы госпредприятию — на 640 миллионов рублей — поставила компания «СЗПМРК» Вячеслава Ковалева. Его супруга Екатерина — единственный собственник и руководитель той же «Русь-рыбы».

Так крупнейшими поставщиками ФГУП «Архангельское» становились фирмы, которые до этого не были известны на рынке. Не получили они особую известность и после того, как оказались на рыбном месте, поскольку ликвидировались всего через несколько месяцев после сделок с «Архангельским». При этом фирмы перешли в собственность номинальных владельцев и перестали существовать до окончания налогового периода, поэтому не совсем понятно, были ли заплачены налоги с удачных рыбных поставок системе ФСИН.

Инфографика: «Трансперенси Интернешнл – Россия»

Недвижимость

Так сложилось, что петербургское госпредприятие «Архангельское» управляет рыбоперерабатывающим комплексом во Владивостоке. В 2014 году ФГУП запустило комплекс и в Находке. И для этого в несколько приемов выкупило помещения Находкинского комбината рыбной гастрономии.

Если проследить переход прав на эту недвижимость в Росреестре, можно увидеть, что к сделке успели подготовиться люди, не посторонние для Кухаренко.

За несколько месяцев до того, как госпредприятие купило объекты находкинского комбината, в июле 2013 года, производственные здания приобрела компания Вячеслава Ковалева («СЗП МРК»). Затем часть объектов перешла в собственность «Находка-Фиш ДВ» Садовского. А один из земельных участков производственного комплекса стал принадлежать фирме сына Кухаренко (ТД «Русь-рыба»). И только после этого помещения оказались в оперативном управлении ФГУП «Архангельское».

В целом, получается, что госпредприятие выкупило у компаний знакомого и родственника Кухаренко, не менее 12 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей.

В системе госзакупок нам не удалось найти ни одного опубликованного контракта на приобретение производственных площадей в Находке.

Разыскать бывшего директора ФГУП Кухаренко не удалось. Компании-контрагенты госпредприятия ликвидированы. Алла Павлова не ответила на просьбу о комментарии, направленную через социальную сеть. После получения запроса она закрыла свою страницу. Нынешний директор ФГУП «Архангельское» Алексей Георгиев от встречи с журналистом отказался. Копии госконтрактов о приобретении имущественного комплекса в Находке ФГУП не предоставил. В своем ответе Георгиев сообщил только, что ФГУП «Архангельское» «руководствуется федеральным законом», не вдаваясь в детали.

Новые игроки

После Кухаренко исполняющим обязанности руководителя ФГУП «Архангельское» (в 2015—2018 годах) стал Дмитрий Светлишин. А в августе 2018 года директором назначен Алексей Георгиев. Поставщики госпредприятия сменились. Теперь это московские коммерсанты.

С 2015 года госпредприятие «Архангельское» приобрело рыбы и рыбопродуктов на 4,2 миллиарда рублей. Больше 75 процентов этой суммы пришлось на две компании — в 2016—2018 годах поставки мороженой рыбы на 1,8 миллиарда рублей достались фирме «Аргос». А в 2018—2019 годах рыбу на 1,4 миллиарда рублей поставили «Новые технологии».

Как выяснилось, эти поставщики друг другу не чужие. Единственный участник «Новых технологий» Артур Бережной в октябре-декабре 2017 года значился совладельцем «Аргоса». У Бережнова интересные связи. Например, у него есть совместный бизнес (топливная компания «Пегас Ойл») с бывшим подполковником милиции Артемом Кузнецовым — тем самым, который во время службы в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы начинал «дело Магнитского».

Бережной не ответил на вопросы «Новой».

Потрошить на миллиарды

Госпредприятие «Архангельское» зарабатывает интересным образом. Оно организует производство в исправительных колониях. Единственное такое производство — рыбоперерабатывающий комплекс — удалось обнаружить в петербургской колонии №5. Случай почти исключительный: цех действительно существует, и в нем работают осужденные.

Видимо, по логике ФСИН, поставлять в колонии мороженую непотрошеную рыбу, да еще с головой — нельзя. Повара могут не справиться с разделкой. В колонии №5 приобретенную рыбу размораживают, обезглавливают, потрошат и замораживают снова, а уже потом продают территориальным управлениям для распределения по колониям.

Стоимость рыбы при этом повышается более чем в два раза. Например, замороженную сельдь «Архангельское» покупает по 68 рублей за килограмм, а продает выпотрошенную и без головы по 146 рублей за килограмм, путассу — покупает по 49 рублей, продает уже по 111 рублей. С 2014 по 2018 годы потрошение рыбы внутри системы обошлось ФСИН в 3,8 миллиарда рублей.

Селедка по цене скумбрии

Госконтракты ФГУП «Архангельское», особенно в том, что касается их формулировок, — мечта любого поставщика. К примеру, требуется «рыба мороженная потрошеная б/г (скумбрия, путассу, минтай, навага, сельдь)». Как видно, в общую массу свалены скумбрия и путассу, рыночная цена на которые отличается раза в три.

Объективно оценить такой контракт практически невозможно: в нем, строго говоря, не определен предмет поставки.

Попробуйте догадаться, сколько именно там должно быть скумбрии, а сколько путассу?

По закону, документы об исполнении госконтрактов требуется публиковать, однако это правило соблюдается не всегда, и точно подсчитать, чего и сколько было поставлено, не получается. Но даже по тем накладным, которые доступны на сайте госзакупок, можно кое о чем догадаться.

В 2018 году, к примеру, было поставлено всего 19 тысяч тонн рыбы. Более 90 процентов пришлось на путассу, минтай и селедку. А предусмотренных контрактом камбалы и скумбрии осужденным попробовать, видимо, не довелось.

Инфографика: «Трансперенси Интернешнл – Россия»

Невозможно точно подсчитать прибыль из-за отсутствия четкого указания рыбы в таких «смешанных» закупках. ФГУП не всегда публикует сведения об исполнении контрактов. Но некоторые доступные документы позволяют увидеть, что с 2014 года замороженной селедки (цена около 68 рублей за килограмм) было поставлено на 11,5 тысячи тонн больше, чем минтая (около 90 рублей за килограмм).

Что съели

За 5 лет ФГУП «Архангельское» напотрошило рыбы на 3,8 миллиарда рублей. Эти деньги могли бы остаться у государства, если бы разделку рыбы производили непосредственно в колониях:

обезглавливание и потрошение не слишком сложная операция, вполне доступная любому кухонному работнику.

В 2015—2016 годах около 3,5 миллиарда рублей из госпредприятия «Архангельское» ушли на счета фирм-поставщиков, связанных с бывшим руководством.

В 2016—2019 годах «Архангельское» заключило контрактов на поставку рыбы более, чем на 4 миллиарда рублей с фирмами, которые не имеют в штате никого, кроме гендиректора (по данным «СПАРК-Интерфакс»). Судя по открытым данным, поставки рыбы для ФСИН — единственный бизнес этих фирм, найти которые очень сложно: у них нет сайтов и доступных телефонов.

Сколько денег освоено за счет неопределеннности в госконтрактах, не предусматривающих кратной разницы в цене между скумбрией и камбалой, а также селедкой и путассу, — точно не посчитать. Но, с учетом объемов поставок, можно предположить, что это миллиарды рублей.

«Трансперенси интернешнл – Россия» направит результаты этого исследования в Счетную палату, Минюст, Генпрокуратуру и МВД.

«В ходе этого исследования нам удалось показать, как осваиваются бюджетные деньги, — обобщает руководитель петербургского отделения «Трансперенси интернешнл – Россия» Дмитрий Сухарев: по сути, госпредприятие системы ФСИН получало и получает миллиарды рублей, выполняя странную операцию по разделке рыбы, которая выглядит совершенно бессмысленной. И в то же время деньги уходили подрядчикам, связанным с руководством этого госпредприятия».

Как полагает Сухарев, такие схемы вызывают много вопросов относительно коррупционных связей и использования служебного положения, которые дорого обходятся государству.