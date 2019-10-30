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Более 250 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

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№23. Аромат, основанный на реальных событиях

Спецпроект «Новой газеты» и агентства Action ко Дню жертв политических репрессий

Этот материал вышел в № 122 от 30 октября 2019
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Общество

 

Это Никольская, 23
 

В 1930-х годах Коллегия Верховного суда СССР вынесла в этом здании более 30 000 смертных приговоров. Большинство из них было приведено в исполнение в подвалах этого дома.

Именно здесь приговорили к смерти Георгия Нестеренко.

Его сын Алексей Георгиевич выходит на одиночный пикет у «Расстрельного дома» в абсолютно любую погоду каждую среду вот уже много лет подряд.

Алексей Георгиевич Нестеренко — о своем отце и «расстрельном доме». Видео: «Новая газета»

Сегодня в здании завершаются реставрационные работы. Его владелец Владимир Давиди планирует открыть тут элитный парфюмерный бутик.

Мы — против!
 

Мы против премиального бутика в Расстрельном доме.
Против винного погреба на месте убийств.
Против торговли парфюмом там, где казнили.

Для бизнеса есть другие места.

Тут — место скорби и памяти!

Подпишите петицию «Новой» на сайте change.org и расскажите о ней друзьям.

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У нас для парфюмера Давиди есть встречное предложение
 

Мы совместно с агентством Action и парфюмером Аленой Цишевской создали эксклюзивный аромат для Никольской, 23 — с запахом пороха.

Композиция № 23 открывается нотами старых бумаг и чернил, которыми подписывались смертные приговоры. Историю продолжает аромат сырого подвала, который очень скоро сменяется главным ингредиентом — ярко звучащим запахом пороха, который постепенно сменяется нотками пепла, оставляя горькое послевкусие.

А что я могу сделать?
 

30 октября — в День памяти жертв политических репрессий — Алексей Георгиевич Нестеренко презентует новый аромат напротив будущего парфюмерного магазина.

На сайте можно будет заказать аромат, все средства будут перечислены в «Московскую ассоциацию жертв незаконных репрессий». В этом фонде помогают тем, кто стал жертвой произвола властей в Советском Союзе.

Мы призываем к бойкоту любого коммерческого проекта, который может открыться на Никольской, 23. На этом месте должен быть только Музей Памяти!

Подпишите петицию «Новой» на сайте change.org и расскажите о ней друзьям.

Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»

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