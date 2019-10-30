№23. Аромат, основанный на реальных событиях

Сегодня в здании завершаются реставрационные работы. Его владелец Владимир Давиди планирует открыть тут элитный парфюмерный бутик.

Его сын Алексей Георгиевич выходит на одиночный пикет у «Расстрельного дома» в абсолютно любую погоду каждую среду вот уже много лет подряд.

Именно здесь приговорили к смерти Георгия Нестеренко.

В 1930-х годах Коллегия Верховного суда СССР вынесла в этом здании более 30 000 смертных приговоров. Большинство из них было приведено в исполнение в подвалах этого дома.

Мы — против!



Мы против премиального бутика в Расстрельном доме.

Против винного погреба на месте убийств.

Против торговли парфюмом там, где казнили.

Для бизнеса есть другие места.

Тут — место скорби и памяти!

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