№23. Аромат, основанный на реальных событиях
Спецпроект «Новой газеты» и агентства Action ко Дню жертв политических репрессий
«Новая газета»редакция
Это Никольская, 23
В 1930-х годах Коллегия Верховного суда СССР вынесла в этом здании более 30 000 смертных приговоров. Большинство из них было приведено в исполнение в подвалах этого дома.
Именно здесь приговорили к смерти Георгия Нестеренко.
Его сын Алексей Георгиевич выходит на одиночный пикет у «Расстрельного дома» в абсолютно любую погоду каждую среду вот уже много лет подряд.
Сегодня в здании завершаются реставрационные работы. Его владелец Владимир Давиди планирует открыть тут элитный парфюмерный бутик.
Мы — против!
Мы против премиального бутика в Расстрельном доме.
Против винного погреба на месте убийств.
Против торговли парфюмом там, где казнили.
Для бизнеса есть другие места.
Тут — место скорби и памяти!
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Десятилетия спустя расстрелянных в этом доме людей убивают второй раз. Вы готовы за это ответить, бизнесмен Давиди?
У нас для парфюмера Давиди есть встречное предложение
Мы совместно с агентством Action и парфюмером Аленой Цишевской создали эксклюзивный аромат для Никольской, 23 — с запахом пороха.
Композиция № 23 открывается нотами старых бумаг и чернил, которыми подписывались смертные приговоры. Историю продолжает аромат сырого подвала, который очень скоро сменяется главным ингредиентом — ярко звучащим запахом пороха, который постепенно сменяется нотками пепла, оставляя горькое послевкусие.
А что я могу сделать?
30 октября — в День памяти жертв политических репрессий — Алексей Георгиевич Нестеренко презентует новый аромат напротив будущего парфюмерного магазина.
На сайте можно будет заказать аромат, все средства будут перечислены в «Московскую ассоциацию жертв незаконных репрессий». В этом фонде помогают тем, кто стал жертвой произвола властей в Советском Союзе.
Мы призываем к бойкоту любого коммерческого проекта, который может открыться на Никольской, 23. На этом месте должен быть только Музей Памяти!
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Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»
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