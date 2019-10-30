Пакт политической цензуры

Государственный исторический музей 28 октября за два дня до мероприятия отменил очередные «Дилетантские чтения», темой которых должен был стать пакт Молотова—Риббентропа в 1939 году. В музее объяснили, что руководство не согласно с ее подачей в ноябрьском номере журнала «Дилетант». На этой неделе столичный магазин «Молодая гвардия» отказался его продавать из-за вынесенной на обложку карикатуры, на которой Иосиф Сталин и Адольф Гитлер изображены женихом и невестой.

В музее изданию «Подъем» заявили, что руководство посчитало «несколько тенденциозным» характер, с каким подается информация об этом историческом событии. Кроме того, в музее не хотят «будоражить общество такими настроениями».

«Руководство ознакомилось с содержанием номера и решило, что сейчас, в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы, организация данного мероприятия в подобном ключе не совсем будет уместна», — сообщили в пресс-службе. В музее отказались от комментариев «Новой газете», но уточнили, что вернут покупателям деньги от проданных билетов.

Главный редактор «Дилетанта» Виталий Дымарский назвал решение представителей музея трусливым поступком. «Вслед за магазином «Молодая гвардия» они пошли на поводу у политических манипуляций и махинаций со стороны чиновничества и просто испугались, второй вариант — их напугали. Напугали все те же чиновники, озабоченные имиджем и авторитетом Сталина», — считает он. Дымарский подчеркивает, что карикатура с обложки ноябрьского выпуска — это исторический документ, который был создан еще в 1939 году, и вполне отражает содержание номера и его главную тему. Главред журнала также не понимает, с чем связан отказ проводить «Дилетантские чтения» в преддверии Дня народного единства или юбилея Победы:

— Разве у нас народное единство формируется вокруг фигуры Сталина? Или Гитлера, либо самого пакта? Что касается юбилея Победы, то через 75 лет после нее уже можно наконец сказать правду о ее цене и самой войне?

Дымарский отмечает, что музеем руководят вменяемые и достаточно хорошо знающие историю люди, потому предполагает, что такое решение вызвано неким «окриком сверху». Он добавляет, что раньше никаких проблем с музеем у них не возникало, более того, даже в скандальном номере журнала есть реклама ГИМ, которая соседствует с «кому-то не понравившейся» карикатурой на обложке.

Однако «Дилетантские чтения» не ограничиваются площадкой Исторического музея, поэтому дискуссии на тему пакта Молотова — Риббентропа скоро пройдут в Красноярске на книжной ярмарке и Екатеринбурге. «В каком-то смысле и музею, и магазину можно сказать спасибо с точки зрения рекламы, ее они сделали неплохо. Мы уже видим ажиотажный спрос на ноябрьский номер журнала, и с этой точки зрения мы никакого ущерба не потерпели. Будем дальше работать, проводить чтения в Москве, Петербурге и других городах на различных площадках», — объясняет Дымарский.

По мнению историка, члена СПЧ и журналиста Николая Сванидзе, происходящее можно объяснить следствием нынешнего тренда на «государственные репрессии» и сокрытие правды, которое «почему-то считается патриотическим». Кроме того, эксперт считает, что некоторые издания, музеи, институты порой бегут впереди паровоза и пытаются быть лояльнее к власти еще сильнее, чем сама власть этого бы хотела. Сванидзе подчеркивает, что также видит факт непринятия самой позиции пакта Молотова—Риббентропа и существования секретных протоколов. По словам историка, все это давно известно всему миру и было признано Верховным Советом СССР еще в 1989 году.

— Пакт осужден как преступный, но все же является частью нашей истории. Часть эта совершенно не гордая, а горькая и постыдная, но это не отменяет фактов.

Правду нужно знать и дискутировать, а не прятать голову в песок.

Причины отмены «Дилетантских чтений», которые озвучил музей, Сванидзе называет формальной и глупейшей «отмазкой». Он объясняет, что День народного единства относит нас к началу XVII века, к Минину и Пожарскому. По мнению историка, юбилей Победы не отменяет факта начала войны и гибели десятков миллионов человек. «То есть на нас напал Гитлер, и сразу после этого мы взяли Рейхстаг? Это совершенно неприличные отмазки. В музее боятся устраивать у себя дискуссию, а объяснить страхом это не могут», — отмечает Сванидзе.