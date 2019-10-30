Без ног на нарах

Инвалидов, жаловавшихся на нечеловеческие условия содержания в мурманской колонии, после завершения прокурорской проверки перевели в худшее помещение. Об этом «Новой» сообщили сами осужденные ИК-16, которые ранее обращались с жалобами в различные инстанции. Эти жалобы вначале не отправлялись адресатам, а затем условия жизни недовольных просто ухудшили еще сильнее.

ИК-16, Мурманская область

После публикации «Новой» в колонию явилась прокурорская проверка, которая подтвердила изложенные нами сведения. Помещение с дырами в стенах и плесенью на потолке, где жили инвалиды, признали непригодным для содержания. Пообещали ремонт, и проверка уехала.

— В начале сентября под предлогом ремонта перевели людей в другую локалку, там еще страшнее, — говорит осужденный Денис Мунин. — А кроме ужасного состояния помещения, там еще и нары в два этажа, представляете, каково на них людям без ног?

По словам Дениса, сейчас в пыточных условиях содержатся 6 человек. Сам он временно переведен в тюремную больницу, которая находится в соседней колонии. В ИК-16 есть здравпункт, но получить там лечение — проблема. Два месяца назад заключенные направили жалобу на отсутствие медпомощи губернатору области Чибису. «В учреждении ФКУ ИК-16 длительный период времени штат фельдшеров здравпункта недоукомплектован более чем наполовину. Работающие фельдшеры просто физически не в силах осуществлять прием больных, вести диспансерное наблюдение, выдавать препараты. Здравпункт ИК-16 существует номинально, фактически не работая. Медицинская помощь не оказывается, жалобы на здоровье не фиксируются, медицинские препараты не выдаются, что ведет к физическим страданиям людей, которые можно сравнить лишь с пыткой».

Ответ пришел от тех, на кого зэки и жаловались — из МСЧ-10 ФСИН России, а также из управления ФСИН по Республике Карелия, которым подчиняется здравпункт.

Оба документа (имеются в распоряжении редакции) написаны, включая грамматические ошибки, «под копирку» и рекомендуют решать поднятые вопросы непосредственно с персоналом здравпункта.

«По всем вопросам медицинского обеспечения осужденный может обратиться в установленном порядке к специалистам МЧ-10», — говорится в этих письмах. Также сообщается, что штат медчасти укомплектован, медпомощь оказывается, препаратов хватает. Разумеется, хватает — в том случае, когда их присылают родственники осужденных с воли. Цитирую письмо заключенных: «Длительный период времени в здравпункте отсутствуют жизненно важные, обезболивающие препараты. Не выдаются даже те лекарства, без которых (ежедневный прием) негативные последствия наступают незамедлительно — приступы эпилепсии, гипертонический криз, болевой судорожный синдром и др. Для купирования болевого синдрома приходится вызывать скорую помощь». То, что лекарствами зэков обеспечивают в основном родственники, не секрет. И речь не о витаминах, а об элементарных назначениях врача. Это настолько известный факт, что даже судьи, рассматривая дела об освобождении по состоянию здоровья (актировке), привычно интересуются, обеспечивает ли родня с воли сидельца препаратами.

Тем, кто считает, будто осужденные за тяжкие деяния (ИК-16 — колония особого режима) не заслуживают лечения за бюджетный счет, напомню даже не о числе судебных ошибок и не о милосердии, а о постановлении правительства № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи…»

Согласно этому документу, осужденным гарантированы все виды медпомощи, консультации гражданских врачей при отсутствии нужного специалиста в тюремной больнице (в течение трех дней), а также обеспечение за счет ФСИН всеми необходимыми препаратами. Деньги на это выделяются, и, как известно, суммарный бюджет тюремного ведомства больше бюджета Минздрава. Где оседают деньги, выделенные на тюремную медицину, можно легко догадаться.