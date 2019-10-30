Тюрингия впала в крайности
Победителями выборов в немецкой федеральной земле стали радикально левые и радикально правые
Бодо Рамелов. Фото: Reuters
Мария Епифанова«Новая газета»
Прошедшие в воскресенье выборы в Тюрингии — небольшой федеральной земле на востоке Германии — дали неожиданный результат: практически треть избирателей поддержала радикальную партию «Левые» и почти четверть — ультраправую «Альтернативу для Германии». Правящий в Германии Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель, потерпел ощутимое поражение, потеряв, по сравнению с предыдущими выборами, больше 11 процентных пунктов.
С меньшими, но тоже потерями эти выборы завершились для всех остальных партий умеренного фланга. Самый большой вопрос для Тюрингии сейчас — как сформировать правительство с учетом столь противоречивого состава нового земельного парламента. А для правящих на федеральном уровне партий повод подумать: что они делают не так?
Сильные позиции «Левых» в Тюрингии — не новость. Как и в остальных землях, до 1990 года входивших в состав ГДР, партия-преемник правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии традиционно показывает на выборах более высокие результаты, чем на западе страны. Собственно, результат «Левых» на прошлых выборах (28% голосов) был гораздо выше, чем в целом по стране. Этот результат пять лет назад позволил «Левым», несмотря на победу «Христианско-демократического союза», который не смог договориться с остальными партиями, сформировать правящую коалицию и назначить своего премьер-министра — Бодо Рамелова. Последние пять лет Тюрингией управляет так называемая «красно-красно-зеленая» коалиция — союз «Левых», социал-демократов и лево-либеральных «Зеленых».
На этих выборах социал-демократы потеряли часть голосов в пользу более радикальных «Левых».
Усиление партии, которая апеллирует к Карлу Марксу (выступает за отказ от приватизации и повышенных налогов для крупного бизнеса), конечно, вызывает сильные опасения у центристских партий.
Но еще большие опасения — и не только среди политиков — вызывает второе место «Альтернативы для Германии», набравшей 23,4%. Так, вице-президент Международного комитета Освенцима, историк Кристоф Хойбнер уже заявил, что «для переживших немецкие концлагеря колоссальное увеличение голосов в поддержку «Альтернативы» в Тюрин-гии — это новый сигнал опасности того, что происходит дальнейшее укрепление правоэкстремистских настроений и тенденций в Германии».
Результат «Альтернативы для Германии» — не феномен Тюрингии, а, скорее, общефедеральный тренд, просто здесь их победа особенно внушительна. Усиление «Альтернативы» постепенно происходит во всех землях: так, в октябре прошлого года они впервые прошли в федеральные парламенты Баварии и Гессена. А за год до этого, в сентябре 2017 года, «Альтернатива для Германии» впервые прошла в Бундестаг — федеральный парламент.
Чтобы понять беспокойство всех, кто не разделяет националистические взгляды, достаточно почитать их программу: выход из еврозоны, отказ от европейской интеграции, упрощение правил депортации мигрантов, закрытие границ, отказ от приема беженцев. Это только те пункты, которые содержит официальная программа, — отдельные представители партии куда свободнее в своих высказываниях. Например, сопредседатель партии Александер Гауланд пару лет назад вызвал большой скандал, назвав нацистов «лишь темным пятнышком в истории Германии».
В случае с выборами в Тюрингии особенно показательны два момента. Во-первых, эти результаты получились при повышенной явке (порядка 65% избирателей) — их нельзя списать на активность более радикального меньшинства при пассивности большинства. Во-вторых, «Альтернатива» резко усилилась на фоне такого же резкого падения Христианско-демократического союза.
То есть значительная часть наиболее консервативно настроенных избирателей ХДС перешла в праворадикальный лагерь.
Впервые в послевоенной истории ХДС, СДПГ Свободная демократическая партия Германии и «Зеленые» даже вместе не имеют парламентского большинства. В этом заключается интрига будущего правительства, которое предстоит сформировать в Тюрингии. За счет потери голосов у социал-демократов и «Зеленых» их мандатов не хватит, чтобы сформировать правящую коалицию с «Левыми». Свободная демократическая партия Германии, выступающая, прежде всего, за рыночную экономику, не готова войти в альянс с радикальными левыми. Христианско-демократический союз тоже отвергает возможность переговоров с «Левыми». Пока что все партии — от «Левых» до христианских демократов — солидарны в одном: ни при каких обстоятельствах не вступать в коалиционные переговоры с «Альтернативой для Германии».
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