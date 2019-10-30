Оптимистов под землей не осталось

Пока губернатор Петербурга Александр Беглов оптимистично рапортует о строительстве новых станций метро в северной столице, людям, ежедневно выполняющим тяжелую работу под землей, не на что жить и кормить семьи. Рабочие Метростроя, которым задолжали зарплату за три месяца, от безысходности обратились за помощью к депутатам петербургского парламента и в городскую прокуратуру. Все прочие способы достучаться до своего руководства они уже испробовали.

Прокладка тоннеля рабочими «Метростроя». Фото: ТАСС

«Просим вас посодействовать в решении вопроса выплаты заработной платы за июль, август и сентябрь 2019 года, — пишут депутатам Законодательного собрания Петербурга бывшие сотрудники ЗАО «Управление-15 Метрострой», с 1 сентября работающие в других подразделениях компании. — С августа 2018 года наше управление испытывает трудности со своевременной выплатой зарплаты, но сейчас ситуация достигла апогея…»

Как объяснили «Новой» авторы письма, летом этого года ЗАО начало процедуру банкротства, к 1 сентября она завершилась. Всех рабочих «пятнашки» (около 200 человек) сократили: часть уволили, часть перевели в другие подразделения Метростроя — «Горностроительное управление», «Метроподземстрой», «Тоннельный отряд – 3»).

«Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан полностью рассчитаться с увольняемым сотрудником в трехдневный срок, — отмечают в своем обращении метростроители. — В нашем случае эта законодательная норма была нарушена. Мы денег до сих пор не получили».

«Общая сумма задолженности Метростроя коллективу на сегодня нам неизвестна. Но долги перед некоторыми рабочими достигают 200–300 тысяч рублей, я один из них,

— рассказал «Новой» электрослесарь «Тоннельного отряда – 3» Андрей К. — Уже кончается октябрь, а мы ждем деньги за июль — три месяца задержки! Вчера я в очередной раз звонил в бухгалтерию узнать про зарплату, меня мягко послали и сказали: как Метрострой переведет, так и получите. Супер! У меня жена и маленький ребенок (два с половиной года). В Петербурге мы снимаем жилье. Мне срок поставили: если до 31 октября не заплачу за квартиру, можем собирать вещи. Не думал никогда, что придется голодать и жить на улице».

На днях Арбитражный суд Петербурга по банкротному иску Федеральной налоговой службы ввел внешнее управление в ЗАО «Тоннельный отряд – 3» (фискалы требуют с организации 101 млн руб. налоговых платежей). В ближайшем будущем подпадут под сокращение сотрудники и этого подразделения Метростроя, многие из них окажутся уволены уже во второй раз, опять без расчета, но теперь и без перспективы трудоустройства.

У вестибюля станции метро «Дунайская». Фото: РИА Новости

«На все наши обращения и звонки в Метрострой мы не можем получить внятного ответа. Объяснение одно: денег нет, и когда будут — неизвестно», — подытоживают метростроевцы в своем обращении к петербургским парламентариям.

Такие ответы рабочие слышат с осени прошлого года, когда стали расти долги по зарплате. С того момента строители подземки чего только не предпринимали, чтобы получить заработанное: стачки, забастовки, голодовки, сходы у Смольного, обращения к Беглову и Путину. На первых порах к негодующим прислушивались. Со скандалами, с большим запозданием, частично, но с ними рассчитывались. Год спустя слышать их перестали совершенно.

«Хотя финансовая ситуация ничуть не улучшилась и недовольство никуда не исчезло, но в итоге к сегодняшнему дню люди разуверились в протестных действиях­,

— говорит проходчик «Тоннельного отряда – 3» Александр К. — Наше положение плачевно, и мы не знаем, как еще повлиять на руководство. Мыслей уже никаких нет. Поэтому бунта сейчас не будет. Просто начнется массовый исход».

«Простые люди для начальства рабы, оно уверено: закон писан не про нас, — добавляет проходчик «Тоннельного отряда – 3» Дмитрий М. — Придется либо уходить по 142-й статье ТК РФ (позволяет приостанавливать работу в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней. — Н. П.) и искать подработку, чтобы выжить, либо совсем увольняться».

Более 120 метростроителей в конце октября подали заявления по поводу невыплаты зарплаты в городскую прокуратуру. Как сообщили «Новой» в надзорном ведомстве, сейчас документы рассматриваются, оценивается возможность взыскания долгов с работодателя через суд.

25 октября депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский направил запрос главе городского Комитета по труду и занятости населения Дмитрию Чернейко. Парламентарий напоминает чиновнику о том, что «органы власти вправе осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства», просит Смольный помочь рабочим, а также учесть факт существенной задолженности Метростроя по зарплате при конкурсе будущих госконтрактов. Администрация города депутату пока не ответила.

Александр Беглов на торжественной церемонии открытия станции метро «Шушары» (3 октября 2019). Фото: gov.spb.ru

Новости о зарплатных страданиях метростроевцев, очевидно, не доходят до губернатора Петербурга. Одно за другим банкротятся подразделения Метростроя, сотнями уходят сотрудники, а Александр Беглов не моргнув глазом озвучивает планы по строительству новых станций метро на ближайшую «пятилетку». Градоначальник намерен запустить семь новых станций на четырех ветках метрополитена. К 2031 году, по обещаниям Беглова, в северной столице будет функционировать 100 станций метрополитена. Кто будет их строить и кто будет за это платить?

По оценкам специалистов, для реализации заявленных планов развития петербургского метрополитена в указанные сроки необходимо тратить не менее 30 млрд рублей ежегодно только на метростроение. При нынешнем уровне городских доходов (304 млрд рублей на июль 2019 года) цифры заоблачные. Реальная ситуация только подчеркивает оторванность чиновничьих планов от возможностей.

С людскими ресурсами картина та же. Геолого-разведывательные, проходческие, строительно-монтажные и другие работы на всех строящихся объектах метрополитена вели те самые метростроевцы, которым сегодня не на что жить из-за долгов по зарплате и чьи резюме можно найти на HeadHunter. В цифрах: если на декабрь 2018 года в «Управлении-15» числилось 600 человек, то к августу 2019-го — лишь 192 (похожая ситуация во всех подразделениях Метростроя).

Как рассказали «Новой» рабочие, на чью долю выпало перед губернаторскими выборами круглосуточно трудиться на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» (ввести их в эксплуатацию Смольный стремился к 5 сентября), до дня голосования у них теплилась надежда на погашение долгов по зарплате. После избрания Беглова губернатором Петербурга оптимистов под землей не осталось.