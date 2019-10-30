Фильмы и сериалы оффлайн

Фото: ТАСС

На днях русский мир облетела дурная/благая весть (выбор эпитета зависит от места читателя на копирайт-баррикадах): голландский фонд защиты авторских прав (BREIN) прихлопнул Moonwalk, одну из 15 крупнейших сетей доставки пиратского контента (CDN). Как следствие перестали работать почти все российские онлайн-кинотеатры. Тоже пиратские, разумеется.

Рейд BREIN в прессе подали как большую победу, потому что 80 % кинофильмов и 90 % телевизионных сериалов в российские онлайн-кинотеатры поставляла именно Moonwalk. Триумфальное настроение усилил эффект домино: из-за разрушения единой инфраструктуры обмена контентом следом за Moonwalk легли еще два больших CDN — HDGO и Kodik.

Сегодня на сайте Moonwalk гордо красуется надпись «Демонтирован BREIN. Этот сервис больше никогда не будет доступен, однако бывалая публика воспринимает браваду со снисходительной улыбкой: казусы с «никогда не будет» в истории пиратоборства случались многократно, однако все всегда замечательно потом было — быстро и по принципу Змея Горыныча: на месте одной срубленной головы вырастало десять новых.

Почему от разгрома голландского CDN Moonwalk пострадал именно Рунет? Главное, что нужно понимать:

видеопираты — не какие-то инопланетные паразиты, а важные винтики в механизме обогащения ключевых игроков интернета, в первую очередь социальных сетей и поисковых систем.

Пищеварительная цепочка выглядит следующим образом. Создается новый видеопродукт, скажем, в Голливуде, на студиях HBO или Netflix. В день эфира (а чаще — накануне) цифровую копию фильма крадут, почти всегда — при участии людей, напрямую вовлеченных в производственный процесс.

В прессе любят педалировать миф об «экранке» как главном источнике пиратской продукции. Это, конечно, ерунда. Из-за неприемлемо низкого качества видео и аудиоряда экранка не допускается в приличные онлайн-кинотеатры, поэтому основные денежные потоки ее не затрагивают.

Прежде чем украденная киноновинка попадет на торрент-трекер или в онлайн-кинотеатр, кто-то должен заплатить сотрудникам производственного процесса за риски. Делают это рекламодатели, которые в данной индустрии почти исключительно представлены онлайн-казино и тотализаторами. Реже — онлайн-торговцами алкоголя и табака. Еще реже — порталами взрослых утех.

Рекламодатели выкупают украденные фильмы и становятся де-факто новыми собственниками кинопродукции в пиратском Зазеркалье. Первым делом они намазывают маслушко на хлебушко театрально-филологическим ремесленникам из многочисленных студий озвучки, которые создают титры, накладывают дубляж, делают рекламные вклейки и врезки.

Интерфейс сайта Moonwalk. Фото: moonwalk.cc

После этого фильм передают на торрент-трекеры, в сети доставки контента (CDN) либо напрямую в онлайн-кинотеатры. Иногда рекламодателям приходится доплачивать, если они хотят, чтобы фильмы с их озвучкой и их рекламой транслировались в приоритетном порядке.

В большинстве случаев украденный видеоконтент сначала попадает на торрент-трекеры. Несмотря на то что торрент-трекеры сегодня занимают лишь 5 % пиратского видеорынка, 87 % первых релизов проходят именно по этому каналу.

Еще каких-то пять лет назад пиратское киноудовольствие на торрентах начиналось и на них же заканчивалось. Все, кто не любили ходить в кинотеатры, не хотели дожидаться официальных релизов новинок на цифровом носителе либо принципиально отказывались платить за просмотр деньгами, все они (мы?) самоудовлетворялись на торрент-трекерах. Затем ситуация радикально изменилась: появились CDN, распределенные сети доставки контента, которые совершили революцию в привычках отечественного потребления киножвачки. Пиратские онлайн-кинотеатры существовали и до массового распространения CDN, однако людей невозможно было в них заманить ни за какие коврижки.

Причина низкой популярности классических стриминговых сервисов (коими онлайн-кинотеатры и являются) заключалась в их низкой эффективности. Во-первых, создателям нелегального просмотрового зала в интернете приходилось где-то выискивать самостоятельно контент. Речь шла не о 10, 100 и даже 1000 цифровых фильмов, а о десятках тысяч. Все это приходилось собирать ручками, оформлять, писать аннотации и при этом где-то складировать сотни гигабайт видеофайлов.

Во-вторых, регулярно по интернету прокатывалась очередная волна борьбы за чистоту нраво, и онлайн-кинотеатры схлопывались, как мухи: порталы обваливались под DDoS-атаками, домены блокировались, серверы конфисковывались, организаторы штрафовались. Кто-то где-то, наверное, умудрился даже подсесть, но знание жизни заставляет усомниться в таком сценарии: кабанчиков принято выращивать, а не сажать.

И вот пришли CDN — сервисы нового типа, которые задействовали географически распределенную сеть. Новая инфраструктура убивала сразу всех зайцев:

скорость доставки контента конечному потребителю вырастает в разы. Онлайн-кинотеатр старого образца хранил весь контент где-нибудь у себя на сервере в Биробиджане, поэтому у тверских киноманов картинка во время стриминга постоянно замерзала из-за недостаточной пропускной способности канала, задействующего десятки хопов (участков сети между двумя узлами, по которому передаются сетевые пакеты). В CDN контент зеркалится по сотням серверов, разбросанных по всему миру, поэтому расстояние до конечного потребителя, где бы он ни находился, существенно сокращается;

снимается головная боль с репертуаром и охотой за первоисточниками. Крупный современный CDN пиратского видео хранит в своих закромах несчетные сокровища. Скажем, фильмотека Moonwalk составляла более 28 тысяч кинофильмов и 14 тысяч телевизионных шоу;

процедура запуска онлайн-кинотеатра упрощается на порядок, ибо больше не требуется собственноручно наполнять портал содержанием: современные пиратские CDN предоставляют вместе с кинофильмами еще и полное тематическое сопровождение: скриншоты, аннотации, анонсы, афиши, рейтинги, трейлеры и т. д.;

DDoS-атаки уходят в прошлое, потому что на сервере онлайн-кинотеатра стало нечего валить: весь контент подкачивается в реальном времени со стороны, причем — из разных мест и по распределенным потокам.

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закрытие домена больше не является серьезной проблемой. Организатор пиратского онлайн-кинозала заблаговременно запасался десятком-другим доменов, так что, если глушили один, стриминг контента перенаправлялся на другой — благо процедура развертывания сервиса была доведена индустрией до полной автоматизации. Cкрипты также автоматизируют замену линков в рекламных баннерах со старого домена на новый, поэтому в поисковых системах рейтинг онлайн-кинотеатров оставался неизменным даже после того, как какой-то из доменов прикрывали;

конфискация сервера вообще оказалась не при делах: на этих серверах не хранилось ничего предосудительного, потому что пиратское содержание подкачивалось из интернета по каналам CDN в реальном времени по запросам пользователей;

наконец, самое важное: CDN произвели революцию в монетизации пиратского бизнеса. Весь контент поставляется в онлайн-кинотеатры через специальный видеоплеер, который берет на себя учет и автоматизацию расчетов. Скажем, усопший Moonwalk выплачивал хозяевам онлайн-кинотеатров по 60 центов за каждую тысячу просмотров. Учитывая, что индустрия пиратского стриминга сегодня выдает на-гора миллиарды просмотров ежемесячно, можно говорить, что онлайн-кинотеатры вывела на промышленные масштабы именно интеграция с CDN.

Для полноты картины добавлю, что, помимо CDN, существуют еще и концентраторы — самостоятельные сервисы, которые устанавливают динамические линки с разными CDN. Если один из CDN прикроют (как прикрыли Moonwalk), стриминг контента автоматически переключается на другой CDN, причем происходит это так быстро, что конечный потребитель даже не замечает. Ну разве что дернется кадр при просмотре разок-другой.

Надо всей этой кормушкой возвышаются хозяева виртуальной жизни — поисковые системы, снимающие сливки с колоссального потока просмотров, создаваемого кинолюбителями, и социальные сети, получающие деньги от онлайн-кинотеатров в обмен на трафик.

В общем, солидный такой получается бизнес, в котором при делах все, кроме самих производителей контента, упорно не желающих приводить монетизацию интеллектуальной собственности в соответствие с современными реалиями.

Вместо того чтобы адаптировать современные технологии, условный Голливуд предпочитает по старинке заниматься демагогией о защите авторских прав

(которыми там не пахнет: реальные авторы давно переквалифицированы в наемных работников) и показательным забоем слабых овец из стада (вроде Moonwalk).

Нам осталось теперь разобраться с дорогими россиянами. Из контекста читатель уже понял, что голландский Moonwalk обслуживал почти исключительно российские онлайн-кинотеатры. Почему Moonwalk голландский — понятно: успех CDN жизненно зависит от скорости пропускного канала, поэтому все они стремятся размещать свои серверы как можно ближе к бэкбонам (опорным сетям) интернета. Бэкбоны эти находятся преимущественно в США и ЕС. В США не разгуляешься, вот и приходится работать в более спокойных бенилюксах.

Почему, однако, онлайн-кинотеатры почти все российские?

Ответ гораздо проще, чем может показаться. Есть три фактора, которые превратили Рунет в главную мировую площадку пиратируемого аудио- и видеоконтента.

Фактор первый: культурная и цивилизационная близость. Сколько бы ни пыталась Россия отгородиться от Запада, против природы не попрешь: русские люди, как бы отвратительно это не звучало для кого-то, все-таки европейцы, а не китайцы. Для китайского человека американский сериал о юристах Бостона — это экзотика, конкурирующая с зоопарком. И дело тут не в отсутствии параллелей между судебными системами (для России бостонские суды не менее инопланетны), а в отсутствии параллелей в менталитете: непонятны мотивы, непонятны эмоции, непонятны угрызения совести, непонятны переживания. Не потому, что китайцы плохие, а американцы хорошие, а потому, что совсем разные.

Фото: ТАСС

Для наших людей западная цивилизация хоть чужая и неприветливая, однако близкая по ментальному складу и эмоционально понятная. Отсюда и предельный интерес в Рунете ко всему, что выдает западный кинематограф.

Второй фактор: западная цивилизация на протяжении веков дистанцировала, а сегодня и полностью маргинализировала российскую реальность. В этом процессе невозможно найти виноватых — знатно постарались обе стороны — поэтому без лишнего морализаторства ограничусь констатацией результата: русские в массе своей ощущают себя незваными гостями на западном культурном и цивилизационном застолье.

Отсюда и полный букет наших эксцессов: от известных геополитических телодвижений до массового пиратирования интеллектуального продукта западной цивилизации. Все, что только не производится в США или Европе, — музыка, фильмы, книги, — тут же крадется и выкладывается в Рунет. С триумфальной ухмылкой печального мстителя.

Третий фактор: советское наследие. Выскажу крамольную мысль: если что-то и было хорошего в советской жизни, так это императив бесплатного знания и информации! Убежден, что Россия сегодня сохраняет достойный интеллектуальный потенциал исключительно благодаря сложившейся традиции беззастенчиво потреблять информацию в бесплатном виде, невзирая на ее происхождение.

Я могу с уверенностью сказать, что

нигде в мире нет такого гигантского массива контрафактной интеллектуальной продукции, как на русском языке.

Аналогов научных, справочных и художественных бесплатных онлайн-библиотек Рунета нет ни в одном другом языковом цифровом пространстве. В меньшей мере это относится к музыке, фильмам и программному обеспечению (из-за сильной китайской конкуренции), но не заметить связь необоримой тяги потреблять интеллектуальный продукт исключительно бесплатно с советской традицией, на мой взгляд, невозможно.

Применительно к популярному именно в России просмотру фильмов в онлайн-кинотеатрах вышеназванные факторы усиливаются универсальной тенденцией вульгаризации интернета, которая проявилась после экспансии социальных сетей.

За последние 10 лет в Рунет пришли миллионы новых пользователей, которые в массе своей не разбираются в IT-технологиях и испытывают идиосинкразию от слов «сид», «личер», «нода», «торрент», «трекер». Они хотят потреблять контент так, как они привыкли, сидя дома перед телевизором: ткнул пальцем в пульт, выбрал прикольный канал, захрустел попкорном.

При этом они заряжены все теми же тремя комплексами: искренним интересом к западным реалиям, обидой на нежелание Запада брататься, верой в обязательную бесплатность интеллектуального продукта.

Соедините эти комплексы с бэкграундом эникейщика, и вы поймете, почему пиратский онлайн-кинотеатр — идеальный формат цифрового бытия нашего соотечественника в мировой компьютерной сети.