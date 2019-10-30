Изменение меры обучения

Азат Мифтахов в суде. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

есть продолжение В редакцию «Новой газеты» поступил официальный ответ от факультета журналистики МГУ. В нем говорится, что Ким и Дударову позвали на комиссию из-за подделки документов. На прошлой неделе они подали заявления на академический отпуск, предоставив справки. Журфак направил запрос в медучреждение, чтобы подтвердить факт их выдачи студенткам. В ответе из организации говорится, что Ким и Дударова лечения там не проходили, за медпомощью не обращались, и справки им не выдавали, а врачи, чьи подписи стоят в справках, не работают в этой учреждении.

Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова решили собрать на факультете поручительства за аспиранта мехмата Азата Мифтахова, который находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России». О своем намерении студентки сообщили в группе курса во Вконтакте. Поручительства планировали собирать 15 и 16 октября с 13:50 до 14:40 — во время большого перерыва между третьей и четвертой парой, когда у большинства студентов есть свободное время, и все желающие могли поручиться за Мифтахова.

Однако с самого начала все пошло не так. «В назначенное время нас на факультете встречали замдекана [Диана] Платонова и некоторые преподавательницы, на каждом этаже дежурила охрана, — рассказывает «Новой газете» Фариза. — Такого никогда не было». По ее словам, замдекана подошла к ней и Марине, заявив, что студентки занимаются политической агитацией в стенах факультета, что запрещено уставом, а также «намекнула, что такой деятельностью нужно заниматься без долгов по учебе». По словам Фаризы, охрана и преподавательницы ходили за ними весь день.

Фото предоставлено Фаризой Дударовой

Студентка подчеркивает, что политической деятельностью они не занимались: «Это не политическая деятельность, а социальная. У нас собирали поручительства и на других факультетах, у них проблем не было».

«Я не считаю, что наши действия были политагитацией. Мы анонсировали сбор, чтобы те люди, которые считают нужным таким образом помочь Азату Мифтахову, могли это сделать. Мы просто предоставляли распечатанные бланки, потом они были бы переданы в руки адвокату. Все. Мне кажется важным уточнить, что речь идет о мере пресечения. Эти поручительства были за то, чтобы Азата перевели под домашний арест. Он не может заниматься наукой сейчас, писать диссер, к нему учебники даже не пропускают», — рассказывает Марина.

Через два дня после произошедшего у студенток была пересдача. Преподаватель рассказал Марине и Фаризе об указании, поступившем из учебной части: зачет им не ставить. По словам Фаризы, преподаватель сказал, что администрация факультета «хочет выслужиться перед верхами» их отчислением.

«Как сказала нам Платонова, за журфаком особо наблюдают, потому что мы в центре Москвы расположены», — отмечает Марина.

На следующий день со студентками разговаривали уже в самой учебной части: им «по секрету» сказали, что на оставшихся пересдачах их будут «валить», потому что ими заинтересовались люди за пределами журфака. Фариза предположила, что это могут быть сотрудники Центра «Э». Из-за происходящего студенткам посоветовали взять академический отпуск, и после выходных, принести справки. Собеседник в Студсовете журфака подчеркнул, что претензии вызвали именно они.

Для того, чтобы уйти в академический отпуск, у студента должна быть достаточно веская причина. «Насколько я знаю, есть понятие «по семейным обстоятельствам», но мне неизвестно точно, необходима ли какая-то справка или хотя бы что-то, чтобы эти семейные обстоятельства подтвердить», — уточняет он.

Здание факультета журналистики МГУ. Фото: РИА Новости

Сейчас Фаризе и Марине грозит отчисление, их вызвали на комиссию по студенческим делам, которая пройдет 30 октября. Этот вопрос будет решаться на ней. «Сейчас мы понимаем, что это был намеренный план нашего факультета для тихого отчисления — сказать, что студенток отчисляют за «политдеятельность» они не могли, а вот назвать другие причины уже легче», — рассказывает Фариза. «То, как поступил факультет, для меня до сих пор шок. На других факультетах нашего вуза <…> все было адекватно», — говорит Марина.

О том, как проходят такие комиссии, рассказала «Новой газете» выпускница и бывший член Студсовета журфака Полина Сычева. «Отчисляли, как правило тех, кто не приходил на эти комиссии, то есть тех студентов, которые примерно по семестру не появлялись на журфаке, — говорит она. — Вообще на комиссиях, как правило, создается впечатление, что до нее все решено. Студенты и Студенческий совет, те, кто там присутствуют, мне кажется, не имеют особо сильного значения. Ты пытаешься как-то кого-то защищать, но

если уж руководство приняло решение кого-то отчислить, то оно тебе все объяснит и преподнесет так, что у тебя не останется аргументов».

Комиссия по студенческим делам — вещь достаточно формальная, у нее есть четкий регламент, рассказывает источник «Новой газеты» в Студсовете журфака. Марину и Фаризу предупреждали о том, что к сбору поручительств за Мифтахова администрация факультета может отнестись плохо. «Выйди они за территорию здания, этой ситуации бы не было. А так в принципе администрация имела право счесть это за агитацию, — считает он. На самом деле по этим девочкам нет точной четкой информации у студенческого сообщества, потому что все говорят разное, дело еще не закончилось. Если их отправляли в академ, то тоже момент, как их отправляли, и кто им рекомендовал туда уйти».

На прошлой неделе на журфаке произошли и другие события. 25 октября лекцию четверокурсникам прочитали прокуроры. Одной из выступавших была Анастасия Зверева, которая была гособвинителем, в частности, по делам актера Павла Устинова и блогера Владислава Синицы. Одними из основных тезисов лекции, как рассказывала «Инициативная группа МГУ», были: «В России законодательство лояльно к наркопотребителям, ведь им грозит только административная ответственность», «Сейчас бурно обсуждается перспектива сделать уголовно наказуемым не только сбыт, но и употребление наркотиков», а также «Российский суд — самый справедливый суд». На вопросы студентов о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова она не смогла ответить, а о том, почему Наталью Бочкареву — актрису сериала «Счастливы вместе» — отпустили, несмотря на то что она была поймана с кокаином, а израильтянке Нааме Иссахар дали срок за контрабанду, обвинитель отвечать не стала, рассказала «Инициативная группа МГУ».

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До этого, 23 октября, лекцию на журфаке прочитал генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев. «Я расцениваю лекции Киселева и Зверевой, которые прошли на факультете после нашего сбора, как желание администрации показать Кремлю официальную позицию факультета», — говорит Марина.

В связи с происходящими событиями, выпускники и студенты журфака создали открытое письмо. «Мы знаем, что официально факультет хранит молчание при возникновении резонансных дел, но раньше студенты хотя бы имели возможность самоорганизации для выражения общей позиции. Однако наметившаяся в последнюю неделю тенденция ограничить и эту свободу может привести факультет к тому, что большинство студентов и сотрудников будут бояться озвучить собственную позицию», — говорится в его тексте. Выпускники выразили обеспокоенность по поводу происходящего и заявили: «для того, чтобы факультет сохранил себя в таком виде, необходимо исключить любое давление на преподавателей и студентов».