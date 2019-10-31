Дания подняла шлагбаум

«Северный поток-2» — магистральный газопровод, соединяющий Россию со странами Западной Европы по дну Балтийского моря, — будет построен и, возможно, в срок. Получится ли завершить строительство к 1 января 2020 года, как планировалось, теперь зависит лишь от погодных условий, говорят в компании Nord Stream 2 AG. Но главное препятствие — отсутствие согласия со стороны Дании, по территориальным водам которой проходит часть газопровода, — теперь отсутствует: в среду Датское энергетическое агентство после долгих месяцев раздумий одобрило один из вариантов маршрута.

Проект предполагает прокладку двух нитей по дну Балтийского моря до Германии общей протяженностью более 2400 км. Для строительства было необходимо получить разрешение всех стран, чьи территориальные воды затрагивает проект. Финляндия, Швеция и Германия выдали разрешения давно, а вот переговоры с Данией затянулись.

Еще в 2017 году Nord Stream 2 AG подала первую заявку на строительство, годом позже — вторую, с альтернативным маршрутом, а еще через год — третью с двумя вариантами прокладки трубопровода. Последнюю заявку Датское энергетическое агентство получило в апреле этого года.

Поскольку проект окажет влияние на экологическое состояние всего региона, потребовались консультации с ответственными ведомствами внутри страны и на международном уровне, объяснило в своем пресс-релизе Датское энергетическое агентство.

В результате был одобрен наиболее короткий и безопасный маршрут протяженностью в 147 километров, который пройдет южнее острова Борнхольм.

Разрешение было выдано Данией в критический момент: еще летом председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков говорил, что компания рассчитывает получить ответ датчан в октябре. По словам главы компании Алексея Миллера, на укладку датского участка потребуется около пяти недель. Первого октября компания отчиталась, что строительство газопровода завершено на 83%. В частности, полностью завершено строительство в водах России, Финляндии и Швеции, почти полностью — в германских водах.

В Nord Stream 2 в ответ на разрешение Дании уже отметили, что приступят к строительству датского участка как можно скорее, а сроки его завершения зависят от погодных условий и ряда юридических тонкостей.

Некоторые эксперты считали, что Дания занимала выжидательную позицию в свете российско-украинских переговоров по новому газовому контракту — действие старого истекает 31 декабря. В этих переговорах Россия и Украина занимают принципиально разные позиции: Киев настаивает на заключении долгосрочного контракта на 10 лет с прописанными обязательствами по минимальным объемам транзита (40 млрд кубометров ежегодно). Газпром, в свою очередь, не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами — как раз ориентируясь на строительство «Северного потока — 2», пропускная мощность которого составит 55 млрд кубометров в год, и предлагает краткосрочный, ежегодно обновляемый контракт.

Как известно, Украина выступает против газопровода, опасаясь уменьшения транзита. Глава Нафтогаза Андрей Коболев уже прокомментировал выданное Данией разрешение. «Мы ожидали этого решения на протяжении всей осени, — написал он на своей страничке в Facebook.

— Принципиальная позиция Дании на какой-то момент затормозила проект, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения».

Впрочем, европейские страны, в том числе Германия, которая отстаивает интересы «Северного потока — 2» в Европе, не раз говорили, что новый газопровод не должен стать заменой транзита через Украину. Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании, еще раз подчеркнул, что транзит через Украину должен быть сохранен.