Стражи порядка с большой дороги

После гибели задержанного Ивана Вшивкова во 2-м отделе МВД по Московскому району Калининграда уволена вся смена дежурных. Полицейское начальство поспешило избавиться от предполагаемых виновников. Поможет ли полиции такая чистка рядов? Вряд ли.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 октября из 2-го отдела полиции в Московском районе Калининграда был доставлен на скорой в больницу 36-летний Иван Вшивков. Через несколько часов он умер в ожоговом отделении. Задержанный заживо сварился в кипятке, хлынувшем из батареи в камере. Полиция утверждает, что он сам сломал радиатор. Перед этим, по словам полицейских, Вшивков вывел из строя видеонаблюдение в камере, поэтому в дежурной части и не могли видеть, что происходит. Близкие погибшего уверены, что его приковали к батарее наручниками, а когда он кричал от боли и звал на помощь, на него просто наплевали, потом стерли запись.

Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись разговора с соседом Вшивкова по камере Алексеем Павленко. Последний во многом рассеивает подозрения родных Ивана: по его словам, Вшивков действительно сам сбил видеокамеру пластиковой бутылкой, и только после этого полицейские прибежали его усмирять и надели на него наручники.

Иван Вшивков. Фото из семейного архива

Как уже писала «Новая», сначала Ивана Вшивкова поместили в другую камеру, но там он подрался с соседом. Тогда полицейские не стали применять наручники, и это видно по записи. Просто перевели к сидельцу поспокойнее, которым и был Павленко.

«Перевели его, короче, ко мне, — рассказывает Павленко. — Ну, там, пытался что-то со мной общаться, но я не хочу, неинтересно мне с ним. В дверь долбился. Ну, он долго долбился, конкретно так. Типа «я их достану, чтобы там…» Ну, короче, у него агрессия пошла такая вот, что он ментов ненавидит, вот такая пошла по пьянке. Он отошел, короче, от меня.

У него бутылка была. Она с водой была. Пластиковая такая, большая. Ну, там просто оборвалась эта камера. По ходу, он кидал в нее там, короче».

На мониторах в дежурной части наверняка видно было, как задержанный замахивается бутылкой. И такая запись уже выложена в интернете с подачи полицейского начальства. Дежурные, надо так понимать, увидели, что изображение пропало, и прибежали усмирять Вшивкова. Но не били, а только стреножили наручниками.

«Нет, они нормально, — продолжает Павленко. — Они просили его успокоиться: «Ложись спасть, ну, туда-сюда». А ему по фигу, короче… Втроем полицейские зашли, заломали его, наручниками пристегнули его. Вот».

Позже Павленко добавляет: говоря «наручниками пристегнули», он не имел в виду, что пристегнули к чему-то: «просто лежа на полу его пристегнули».

Однако в то время, когда Вшивков ломал, если верить полиции, батарею, а потом варился в кипятке и звал на помощь, Павленко в камере уже не было.

Так Иван, по версии полиции, отогнул решетку и сломал батарею

«Я попросился выйти: в туалет, там, покурить, — объясняет он. — Ну, они меня сразу вывели, дверь закрыли. Он как бы один был там».

Неясно только, как именно застегнули наручники на Вшивкове. Если спереди — то какой в этом смысл? В таком виде он вполне мог продолжать бузить. Если сзади — то как он мог сломать батарею?

Член калининградской ОНК Александр Вавилов, который побывал во 2-м отделе полиции и видел камеру, где погибал Вшивков, рассказал «Новой», что пристегнуть наручники к трубе отопления было практически невозможно: радиаторы закрыты решетками, за которые руки в наручниках просто не просунуть. Да и незачем это делать — при желании пристегнуть можно было и к железной койке. Правда, тогда Вшивков не дотянулся бы до батареи, чтобы ее сломать. Закованный в наручники Вшивков, как полагает член ОНК, пытался спастись от кипятка, запрыгнув на кровать, но камера быстро заполнилась обжигающим паром. По мнению Вавилова, Иван кричал и колотил в дверь, но в дежурной части уже не обращали на это внимания, потому что точно так же он кричал и колотил в дверь с самого водворения в камеру. А видео в дежурке уже не было.

Двое дежурных, работавших в ту ночь, уволены, третьему предложили написать рапорт по собственному желанию. Сколько человек теперь будут дежурить во втором отделе, непонятно: бывший оперативник, недавно уволившийся из полиции в том самом Московском районе (имени он попросил не называть), рассказал «Новой», что с кадрами и до ЧП были большие проблемы.

Два месяца назад оперативный дежурный, 40-летний майор полиции, в этом же отделе уже вышел, можно сказать, из рядов: он застрелился.

— В отделе проходили стрельбы, — рассказал наш собеседник. — Дежурный вернулся со стрельб, оставив себе один патрон. Зашел в оружейную комнату и застрелился. Ребята рассказывали, что у него были проблемы в семье, но с собой он покончил не только из-за этого. На работе у них постоянно такой нервяк — не все это выдерживают.

По словам бывшего оперативника, «нервяк» и мог стать одной из причин того, что дежурным было наплевать на крики из камеры.

— Я могу вам рассказать о том, что творилось в отделе, когда я работал, — продолжил наш собеседник. — Насколько я знаю, с тех пор ситуация только ухудшилась. В дежурке работают один оперативный дежурный и два помощника. Все трое каждую минуту принимают по звонку — начиная от ДТП и заканчивая кражами и грабежами. Московский район в этом плане очень неблагополучный. А работать некому. А еще, кроме телефона, в дежурке есть окошечко. И к нему постоянно подходят сотрудники Росгвардии, которые патрулируют город, приводят всяких неблагонадежных элементов, гаишники привозят пьяных, пойманных за рулем, чтобы откатывать пальцы. В общем, окошко это не закрывается, а одновременно у каждого дежурного возле уха телефон. Плюс видеонаблюдение из тех самых камер, где сидят задержанные. И на все это — шесть глаз.

В камере, где погиб Иван, уже починили видео

Проблемы в калининградской полиции есть, конечно, не только с дежурными. Во всяком случае, в Московском районе дела, по словам бывшего сотрудника, обстоят совсем плохо.

— Вызывают, например, полицейских на кражу алкоголя в магазине — и они едут туда два с половиной часа, — рассказал наш собеседник. —

Почему так долго? А некому было выехать: весь район обслуживает одна машина. Московский район — это примерно 300 тысяч жителей, он самый крупный и самый густонаселенный.

Сводки происшествий и судебная хроника подтверждают, что с кадрами в калининградской полиции туго, а ряды Московского РУВД редеют. Недавно был вынесен приговор бывшему начальнику отдела дознания, его осудили на три года колонии. В июле 2017 года он украл из камеры вещдоков карабин «маузер», собирался продать его за 40 тысяч рублей, и небольшой арсенал холодного оружия — ножи, кортики, сабли и шпаги, за которые хотел выручить еще 200 тысяч. На что рассчитывал полицейский, когда вещдоков хватятся, неизвестно, потому что до этого дело не дошло: его сдал один из покупателей.

В декабре 2018-го за превышение полномочий был приговорен к трем с половиной годам колонии начальник уголовного розыска УМВД по Московскому району Сергей Тюленков. За год до этого он получил благодарственное письмо от губернатора области «За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативной деятельности». Потом выяснилось, как именно он достигал «высоких показателей».

О том, что Тюленков избивает задержанных, говорили и раньше, но в декабре 2017-го он сделал это под видеокамеру, установленную в отделе, и сел в тюрьму с запретом на профессию.

Год назад недалеко от 2-го отдела МВД по Московскому району Калининграда сотрудники ДПС остановили водителя, сообщили ему, что у него в крови найден алкоголь, взяли с него 30 тысяч рублей и отпустили. Водитель написал заявление на вымогателей, и полгода назад инспектор ДПС Соколов получил 7 лет и 3 месяца колонии строгого режима за взятку и мошенничество.

В июле этого года ФСБ задержала начальника отдела полиции в Московском районе Калининграда Анатолия Семашко. Его взяли как предполагаемого соучастника по делу о крышевании дайверов, нелегально добывающих янтарь. Еще раньше арестовали его подчиненного — майора того же отдела. По версии следствия, полицейские на протяжении двух лет дважды в неделю получали с добытчиков янтаря «взносы» по 50 тысяч рублей.