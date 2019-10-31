Следователи бьют рекорды

30 октября Басманный суд Москвы и следствие по «московскому делу» поработали ударными темпами. Судьи удовлетворили все ходатайства следователей по «московскому делу». Без лишних размышлений. Сначала Айдара Губайдулина заочно арестовали, потом по делам других фигурантов судьи печатали однотипные решения об ограничении адвокатов в сроках для изучения материалов дела. Под самый занавес судьи санкционировали арест еще одного обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на протестной акции 27 июля Павла Новикова.

Чтобы не терять время зря, следователь сразу после заседания объявил ему об окончании следствия, которое длилось пару дней.

Пятеро фигурантов уже осуждены, их апелляции проиграны, а некоторые уже отправились в колонию. Осужденного на три года Кирилла Жукова этапируют в колонию Нижнего Тагила через Пермь, сообщила его адвокат Светлана Байтурина. Другой фигурант дела, Айдар Губайдуллин, как известно, экстренно уехал из России. В августе он находился под стражей, однако в конце сентября его отпустили под подписку о невыезде, вернув материалы дела в прокуратуру. В октябре ему предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия к силовику. На днях следствие объявило Губайдуллина в розыск, а Басманный суд назначил ему заочный арест. Хотя защита настаивала, что эта мера и объявление в розыск их подзащитного ничем не обоснованы, поскольку нет документальных подтверждений.

На этом следствие не остановилось и стало выходить в суд с требованиями ограничить во времени адвокатов с ознакомлением материалов. Причем эти ограничения назначают даже тем защитникам, которые только что вступили в дело. Следователи жалуются, что защита якобы начинает тянуть время. А судьи безукоризненно верят — удовлетворяют любые прихоти следствия. Уже ограничили в ознакомлении с материалами студента ВШЭ Егора Жукова, несмотря на то, что его новый адвокат Мурад Мусаев только вступил в дело, аналогичное решение было принято и в отношении Самариддина Раджабова (сегодня примут решение).

Доходит до абсурда, суд предоставил всего один день для ознакомления новому фигуранту — Александру Мыльникову.

С еще одним новым фигурантом дела, 32-летним Павлом Новиковым, вышло совсем лихо. Утром 29 октября его задержали. После обыска сразу повезли в Следственный комитет на допрос. На следующий день следствие вышло в суд с ходатайством об аресте, и в тот же день было объявлено об окончании следственных действий.

Павел Новиков. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Когда в суде устанавливали личность обвиняемого, высокий худощавый мужчина в очках сообщил, что он не женат, детей не имеет, живет с пожилыми родителями, получил среднее специальное образование, окончил колледж при Третьем медицинском институте по специальности «стоматология и ортопедия», неофициально трудится заведующим технической лабораторией.

По версии следствия, Новиков обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ему вменяют, что он 27 июля в Столешниковом переулке нанес полицейскому кинологу два удара пластиковой бутылкой по голове и руке, «тем самым причинил боль». По сведениям следствия, вина Новикова подтверждается оперативной информацией, показаниями потерпевшего и видео.

В обосновании своего ходатайства следователь указал «стандартный набор» для ареста: обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию. Позицию следователя в полном объеме поддержал прокурор, уточнив, что в деле есть все основания полагать, что Новиков виновен и во время допроса дал признательные показания.

Адвокаты обвиняемого Татьяна Молоканова и Федор Сирош просили предоставить дополнительное время для подготовки к заседанию, поскольку защитники вступили в дело пару часов назад. Им необходимо было получить документы, характеризующие Новикова, документы о состоянии здоровья его родителей. Они предложили продлить срок задержания Новикова до 72 часов. Но судья Евгения Николаева все отклонила, пояснив, что нет необходимости откладывать заседание, поскольку в деле есть все необходимые для принятия решения материалы.

Молоканова заметила, что заключение под стражу — чрезмерно строгая мера, и попросила избрать домашний арест для подзащитного. В его действиях нет состава преступления, продолжали защитники.

«Новиков служил в Вооруженных силах при Генштабе. Он не собирается уходить от правосудия и хочет восстановить свое доброе имя», — уточнил Сирош.

Новиков отказался от признательных показаний, заявил, что его допрашивали без консультации с защитником и он не понимал, какие именно документы подписывал.

«Меня подорвали рано утром, пришел целый полк, человек 30. Открываю двери — люди пытаются ворваться в квартиру, не показали никаких документов», — возмущался Новиков.

Выслушав доводы сторон, судья Николаева удовлетворила ходатайство СК и отправила Новикова в СИЗО до 29 декабря.