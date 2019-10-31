Антон Котеневпублицист
От редакции
29 октября известный филолог, профессор Гасан Гусейнов написал у себя в Фейсбуке заметку о том, что в России не всегда умеют пользоваться богатствами русского языка. В течение последующих суток общественность призывает на голову профессора Гусейнова различные кары, отдельно отмечая его подозрительную фамилию и форму носа, а также утверждая, что никто не может сомневаться в том, что наш русский безупречен. В целях развития дискуссии мы публикуем ответ профессору, сочиненный обеспокоенным горожанином Антоном Котеневым.
Доброго времени суток, Гасан Чингизович!
29 октября в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Вами была размещена негативная информация о Русских и языке, на котором они разговаривают. Данная информация является полностью ложной. Обращаю Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством РФ данные высказывания подпадают под статью 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и др. В соответствии с вышеизложенным мною было направлено заявление в правоохранительные органы. В целях информирования широких групп граждан мной подготовлено информационное письмо для распространения на различных площадках информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Иначе говоря, мой контент стал виральным и спредится по блогам, Гусейн. А информационно-аналитические материалы мы вообще засеошили. Окда? Ты окни, если да. А бриф я тебе форвардну.
Касаемо темы твоего поста. Ты вообще кто по жизни? Я являюсь Русским. Говорю по-Русски. Думаю тоже по-Русски. У тебя какие активности? Мы в нашей компании создаем продающие тексты. Создаем тексты, которые продают. Написание текстов — это наш основной скилл. Мы не про циферки, мы про смыслы и тексты. Если ты попросишь, мы обязательно окажем тебе содействие в написании. Написание вкусных текстов — это наша экспертиза. А ты чо? А? Ты своим постом опустил не только Русскую, но и Азербайджанскую Нацию. Опустил от слова совсем. Мы тут забрифовались, сидим драфтим эдвайсы, нетворкаемся, производим смыслы, а ты ля-ля тополя. Ты – каша-малаша, Чингизович. Ноу структура, Гусейн. Не бизнесово. Ты для читателя пиши, Гусейнов. Читателю нужны большие, красивые, человеческие истории. Будь светлым человечком, а не чепушиллой долбанным. А то вообще пипец.
Ко-ко-ко клоачные русские. Лол, ты вообще наше искусство видел? Хочешь я покажу тебе свое искусство? Это искусство в форме картины. Рассказать тебе про ДНК моего искусства? Я осуществляю свои художественные практики, а ты не профессор, а фигессор! Понял, блин? Без матов можно же? Можно же без матов, да? А еще интеллигенция, культурные люди. Ну замени ты одну букву и все. Дураки на букву «м». Понял?!!!!?! Дэдлайн – вчера.
Я тебе говорил то что ты токсичный? Решил хайпануть да? Проплаченный ты. Твои тексты это зашквар. С одной стороны, поступают сигналы от жителей, и необходимо давать обратную связь. Принимать меры оперативного реагирования. С другой, не хотелось бы мусорнуться. Один раз запомоился и все – «прохфесор ВШЭ».
Токсичные отношения нельзя изменить, потому что токсичные люди не меняются. Ты вообще понимаешь, что своими абьюзивными интервенциями в наши локальные сообщества ты контрпрограммируешь территории, обесцениваешь свидетельский опыт наших мальчишек, наших беркутов, бившихся на Майдане? Падавших замертво под ударами кастрюлеголовых майдаунов?
Ты в метро зайди, Гусейнов. Мальчики-омоновцы. Такие щупленькие. Шейки. Воробушки. Зябнут. Ты нас всех ретравматизируешь.
Отзывается, Гусейнов? Ощущаешь в моем послании прорывы Политического? А ты просто установи границы. Найди свое Я. Научись отпускать ситуацию. Тебе нужно практиковать осознанность. Практиковать самоорганизацию и солидарность.
Некоторые говорят то что твой пост это просто мнение. А я напомню, что есть такое понятие «Окно Овертона». Мы живем в эпоху информационных войн. Есть специальные информационные технологии воздействия на сознание. Управления сознанием. Это началось еще в эпоху Просвещения – сдвиг нормы. Ценностное размывание. Сначала кто-то вякнет: «Женщина ничем не хуже мужчины». Все «Ха-ха-ха, как смешно, да он же фрик». А окошко-то приоткрылось.
И начинается «давайте обсудим», «а в чем-то он прав». И вот сегодня: закон о домашнем насилии. Мальчики играют в куклы, девочки в машинки. Это – информационная технология. И единственный способ противостоять западному вмешательству в дела суверенного государства – всемерное укрепление основ национального самосознания, внедрение национально-ориентированной аксиологической системы ценностных ориентаций в координатах русской идеи.
Работа с подрастающим поколением. Мы молодежь теряем. Пока мы тут ля-ля, у них феминизм, коспомолитизм, расчлененка.
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Времени на раскачку нет. Необходимо выявлять на ранних этапах и физически удалять очаги информационного воздействия, последовательно и систематически вести работу по профилактике правонарушений, антиобщественного поведения, алкоголизма, наркомании
Мы все видим, зай. И мы не простим. Кайфарик, найди нормальную писюху и скройся. Или сасного куна кек.
Тьфу на тебя, Гасан Гусейнов!
Друзья!
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