Протоколы «суверенного рунета»

С самого начала — то есть с инициативы сенатора Андрея Клишаса и примкнувших к нему политиков в конце прошлого года — было понятно, что это совсем не про техническую составляющую, а про идеологическую и финансовую. В терминологии многие интересанты «плавают» до сих пор, зато все как один верят в гипотетическую угрозу того, что Запад может отрубить Россию от Сети (не может), поэтому готовы отключиться в случае чего сами.

«Суверенный рунет» (или просто сувернет) — логическое продолжение курса на изоляционизм, который Россия ведет с 2014 года и от которого отказаться, судя по всему, просто не может.

Откровенно говоря, к 1 ноября сувернет выглядит очень русской забавой, то есть по-прежнему толком не готов. Но это не значит, что от идеи отказались: на Урале уже тестируют системы внезапной блокировки Сети, Роскомнадзор радостно потирает руки в ожидании новых полномочий (хотя значительная часть нормативных актов по сувернету до сих пор не принята), а связанные с концепцией «суверенного рунета» бизнес-структуры ищут новые способы получить из этого профит. Из последнего: Минсвязи вовсю лоббирует закон об обязательной сертификации оптических кабелей связи и муфт для их монтажа. Специалисты уверены, что это создает прекрасное поле бизнес-возможностей для отечественных производителей систем глубокой фильтрации трафика DPI — пока главного оружия в мире сувернета. Минэкономики в начале октября уже давал отрицательный отзыв на этот проект, но рано или поздно он почти наверняка будет принят.

Что бы ни двигало бенефициарами сувернета — идеологические установки или желание заработать, — очевидно, что в прежнем виде российский интернет существовать перестает.

Из территории хотя бы относительной свободы он окончательно превращается в поле боя государственных «интересов» и здравого смысла.

Причем у отстаивающей концепцию «суверенного рунета» власти рычагов влияния стало существенно больше. Беда лишь в том, что просчитывать риски апологеты сувернета, кажется, не умеют, так что: какой эффект может случиться после очередной внезапной блокировки, никто на самом деле не знает. Остается надеяться лишь на то, что интернет, который власти безуспешно пытались контролировать и даже местами блокировать на протяжении последних нескольких лет, снова устоит под натиском человеческой глупости и жадности.

То, что произойдет с российским сегментом интернета дальше, после того как в него сапожищами залезет товарищ майор, будет выглядеть печально, но наблюдать за этим будет очень интересно. Именно поэтому «Новая» решила запустить рубрику «Суверенные протоколы», в которой начинает фиксировать, как будет трансформироваться рунет под натиском суверенности, и какие еще кейсы войдут в общую концепцию изоляции — в диапазоне от навязчивых идей блокировки соцсетей до уголовного преследования за пропаганду наркотиков в интернете.

В первом выпуске рубрики «Новая» напоминает, что собой представляют основные персонажи и выгодоприобретатели в мире сувернета. Поскольку реальность, которую рисуют «защитники суверенности», в каком-то смысле можно назвать параллельной, мы присвоили им определенные статусы. Эти статусы условные, как и некоторое объединение нескольких фигур в одну группу. Нет никаких сомнений, что Министерство цифрового развития, например, неоднородно, и в нем существует определенная оппозиция идее сувернета. Правда, при этом есть и отдельный замминистра Олег Иванов, которого называют «отцом ковровых блокировок» рунета: его личный вклад в суверенность настолько заметный, что оставлять Иванова внутри Минцифры и лишать его отдельного статуса было бы просто несправедливо.

Однако, несмотря на условность схемы, очевидно, что именно эти люди и структуры — главные конструкторы «суверенного рунета». Им за него и отвечать.

Повязанные одной сетью. Кто есть кто в мире сувернета

Совет Безопасности Место работы: Кремль Статус в мире сувернета: Охранители Навыки: разрабатывает идеологию осажденной крепости;

добывают суверенитет из внешних и внутренних врагов;

имеют право первого шепота на ухо президенту.

Сергей Кириенко Место работы: Администрация президента Статус в мире сувернета: Куратор Навыки: создает концепцию сувернета и дирижирует ее исполнением;

подыскивает номиналов, которые будут готовы озвучить созданные правила;

знает, как использовать Рунет для победы на выборах.

Министерство цифрового развития Место работы: Правительство Статус в мире сувернета: Мозговой центр Навыки: формулируют законы в мире сувернета, выведенные из концепций Куратора и тирад Охранителей;

создает инфраструктуру для того, чтобы новые правила игры работали;

прикладывает усилия, чтобы никак не выдать свое недовольство сувернетом.

Роскомнадзор Место работы: Правительство Статус в мире сувернета: Дубина Навыки: хранит и использует при необходимости усиленный Рубильник Забвения;

стращает провайдеров и подчиняет их путем манипулирования подзаконными актами;

эксплуатирует Черные ящики блокировки (DPI).

Силовики Место работы: Засекречено Статус в мире сувернета: Хранители Режима Навыки: с лупой выискивают экстремизм в любой части Рунета;

имеют опыт лоббизма репрессивных, но бесполезных законов;

не дают ЦРУ отключить рубильник и оставить Россию без интернета;

считают, что ключи от суверенного Рунета должны храниться у них.

Олег Иванов Место работы: Замминистра цифрового развития, курирует связь Статус в мире сувернета: Воевода Навыки: до середины 2018 года работал в РКН, где отвечал за «ковровые блокировки» интернета и блокировку Telegram;

генерал-майор запаса, возглавлял войска радиоэлектронной борьбы;

уверен, что интернет должен управляться из «единого командного центра».

Андрей Клишас, Антон Горелкин, комиссия по защите суверенитета Место работы: Госдума РФ, Совет Федерации Статус в мире сувернета: Номиналы Навыки: вносят под своим именем репрессивные законопроекты в отношении Рунета;

обладают прочными связями с администрацией президента;

умеют обваливать акции российских IT-компаний с помощью вбросов.

Антон Черепенников Место работы: Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг» Статус в мире сувернета: Делец* Навыки: строит империю по созданию и распространению Черных ящиков блокировки (DPI);

превращает добытый Охранителями суверенитет в кэш;

бывший бизнес-партнер Алишера Усманова. * Черепенников — не единственный претендент на статус Дельца. Известно, что его структура «АДМ Системы» контролирует большую часть рынка ПО для системы СОРМ и разрабатывает такое же обеспечение для DPI. Однако в качестве претендентов на статус разработчика систем DPI агентство Reuters приводило несколько компаний. Помимо «АДМ Системы», это еще Napa Labs, РДП.РУ, НТЦ Протей, Vas Experts, DDoS-Guard и концерн «Автоматика». И количество компаний растет.

Константин Малофеев Место работы: Лига безопасного интернета Статус в мире сувернета: Очиститель Навыки: борется со скверной в сувернете путем создания соответствующих реестров;

настаивает на обязательном использовании в интернете культурных кодов русского человека;

готов внедрять идеи сувернета в неокрепшие умы россиян за соответствующий процент от прибыли Дельцов.

Артем Козлюк Руководитель проекта «Роскомсвобода»

— Я не думаю, что в ноябре для пользователей что-то принципиально изменится. Закон носит рамочный характер, и сейчас подготовлены даже не все подзаконные акты, которые должны регламентировать взаимодействие операторов связи с государственными ведомствами, точки обмена связи, а также какое оборудование и в каких масштабах будет устанавливаться.

С другой стороны, если вдруг в каких-то регионах начнутся массовые акции протеста, там мы сможем чаще наблюдать отключение либо мобильного интернета, либо в целом интернета — и это будет происходить в соответствии с законом о «суверенном рунете». У Роскомнадзора, напомню, появляются полномочия по маршрутизации трафика, поэтому данное ведомство сможет давать указания, в каких случаях и куда направлять сигнал интернета, если они скажут, что эта ситуация является угрозой национальной безопасности.

Отключение интернета в регионах станет более частым явлением, но когда это начнется — пока непонятно. Это зависит от политической ситуации.

Что еще может быть неудобством, так это медленный интернет для конечного пользователя. Он будет низкого качества из-за оборудования, которое должно анализировать весь трафик. Надо также посмотреть, какие суммы будут выделять из бюджета на развертывание этих систем. Есть мнение, что суммы в 20–30 млрд рублей (которая заложена на исполнение закона) недостаточно. Даже экспертная рабочая группа «Связь и IT» при правительстве оценила <весь процесс> в куда большую сумму, чем 30 млрд. Возможно, мы увидим увеличение стоимости тарифов на интернет.

Это история и про политику, и про деньги. На этом, конечно, кто-то и заработает, бенефициары будут монетизировать сувернет. Но и политический аспект тоже нельзя исключать. В руках у власти появятся какие-то инструменты, которые позволят ограничить для пользователей России негативный, по мнению госструктур, трафик. Но главного выгодоприобретателя сейчас никто не назовет, он проявится позже. Каждый — Кремль, конструирующие DPI бизнесмены, силовики, Роскомнадзор — найдет в этом пироге свой кусок.

Михаил Климарев Исполнительный директор «Общества защиты интернета»

— С 1 ноября ничего не изменится, потому что закон не готов. При этом готовиться к тому, что интернет станет хуже, однозначно нужно.

Если у Роскомнадзора хватит мозгов что-то построить, в чем я не уверен, качество связи в России сильно ухудшится.

Проблема в том, что блокировки будут совершенно неожиданными и непонятными по своей сути. Сейчас, когда мы видим, что что-то блокируется, эта информация доступна, ее можно анализировать. В случае если поставят приборы технических средств противодействия угрозам, блокировки станут совсем непрозрачными, и будет непонятно, если что-то где-то сломалось, как и когда все это дело исправлять. Самая главная опасность в том, что Роскомнадзор сможет отключать интернет вообще по своему желанию.

Суверенный Рунет — это история про глупость. Главный выгодоприобретатель от концепции суверенного интернета — Роскомнадзор, он получит такой инструмент, который сделает его фактически всемогущим. Поскольку телекоммуникации довольно серьезно вошли в нашу жизнь, это становится серьезным и довольно опасным инструментом. Роскомнадзор действительно основной бенефициар. А дальше они уже в любом случае найдут способ, как извлекать из этого деньги.