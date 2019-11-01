Протоколы «суверенного рунета»
Кто будет отключать Россию от всемирной сети
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Вячеслав ПоловинкоАрнольд ХачатуровДарья Козлова«Новая газета»
С самого начала — то есть с инициативы сенатора Андрея Клишаса и примкнувших к нему политиков в конце прошлого года — было понятно, что это совсем не про техническую составляющую, а про идеологическую и финансовую. В терминологии многие интересанты «плавают» до сих пор, зато все как один верят в гипотетическую угрозу того, что Запад может отрубить Россию от Сети (не может), поэтому готовы отключиться в случае чего сами.
«Суверенный рунет» (или просто сувернет) — логическое продолжение курса на изоляционизм, который Россия ведет с 2014 года и от которого отказаться, судя по всему, просто не может.
Откровенно говоря, к 1 ноября сувернет выглядит очень русской забавой, то есть по-прежнему толком не готов. Но это не значит, что от идеи отказались: на Урале уже тестируют системы внезапной блокировки Сети, Роскомнадзор радостно потирает руки в ожидании новых полномочий (хотя значительная часть нормативных актов по сувернету до сих пор не принята), а связанные с концепцией «суверенного рунета» бизнес-структуры ищут новые способы получить из этого профит. Из последнего: Минсвязи вовсю лоббирует закон об обязательной сертификации оптических кабелей связи и муфт для их монтажа. Специалисты уверены, что это создает прекрасное поле бизнес-возможностей для отечественных производителей систем глубокой фильтрации трафика DPI — пока главного оружия в мире сувернета. Минэкономики в начале октября уже давал отрицательный отзыв на этот проект, но рано или поздно он почти наверняка будет принят.
Что бы ни двигало бенефициарами сувернета — идеологические установки или желание заработать, — очевидно, что в прежнем виде российский интернет существовать перестает.
Из территории хотя бы относительной свободы он окончательно превращается в поле боя государственных «интересов» и здравого смысла.
Причем у отстаивающей концепцию «суверенного рунета» власти рычагов влияния стало существенно больше. Беда лишь в том, что просчитывать риски апологеты сувернета, кажется, не умеют, так что: какой эффект может случиться после очередной внезапной блокировки, никто на самом деле не знает. Остается надеяться лишь на то, что интернет, который власти безуспешно пытались контролировать и даже местами блокировать на протяжении последних нескольких лет, снова устоит под натиском человеческой глупости и жадности.
То, что произойдет с российским сегментом интернета дальше, после того как в него сапожищами залезет товарищ майор, будет выглядеть печально, но наблюдать за этим будет очень интересно. Именно поэтому «Новая» решила запустить рубрику «Суверенные протоколы», в которой начинает фиксировать, как будет трансформироваться рунет под натиском суверенности, и какие еще кейсы войдут в общую концепцию изоляции — в диапазоне от навязчивых идей блокировки соцсетей до уголовного преследования за пропаганду наркотиков в интернете.
В первом выпуске рубрики «Новая» напоминает, что собой представляют основные персонажи и выгодоприобретатели в мире сувернета. Поскольку реальность, которую рисуют «защитники суверенности», в каком-то смысле можно назвать параллельной, мы присвоили им определенные статусы. Эти статусы условные, как и некоторое объединение нескольких фигур в одну группу. Нет никаких сомнений, что Министерство цифрового развития, например, неоднородно, и в нем существует определенная оппозиция идее сувернета. Правда, при этом есть и отдельный замминистра Олег Иванов, которого называют «отцом ковровых блокировок» рунета: его личный вклад в суверенность настолько заметный, что оставлять Иванова внутри Минцифры и лишать его отдельного статуса было бы просто несправедливо.
Однако, несмотря на условность схемы, очевидно, что именно эти люди и структуры — главные конструкторы «суверенного рунета». Им за него и отвечать.
Повязанные одной сетью. Кто есть кто в мире сувернета
Совет Безопасности
Место работы: Кремль
Статус в мире сувернета: Охранители
Навыки:
- разрабатывает идеологию осажденной крепости;
- добывают суверенитет из внешних и внутренних врагов;
- имеют право первого шепота на ухо президенту.
Сергей Кириенко
Место работы: Администрация президента
Статус в мире сувернета: Куратор
Навыки:
- создает концепцию сувернета и дирижирует ее исполнением;
- подыскивает номиналов, которые будут готовы озвучить созданные правила;
- знает, как использовать Рунет для победы на выборах.
Министерство цифрового развития
Место работы: Правительство
Статус в мире сувернета: Мозговой центр
Навыки:
- формулируют законы в мире сувернета, выведенные из концепций Куратора и тирад Охранителей;
- создает инфраструктуру для того, чтобы новые правила игры работали;
- прикладывает усилия, чтобы никак не выдать свое недовольство сувернетом.
Роскомнадзор
Место работы: Правительство
Статус в мире сувернета: Дубина
Навыки:
- хранит и использует при необходимости усиленный Рубильник Забвения;
- стращает провайдеров и подчиняет их путем манипулирования подзаконными актами;
- эксплуатирует Черные ящики блокировки (DPI).
Силовики
Место работы: Засекречено
Статус в мире сувернета: Хранители Режима
Навыки:
- с лупой выискивают экстремизм в любой части Рунета;
- имеют опыт лоббизма репрессивных, но бесполезных законов;
- не дают ЦРУ отключить рубильник и оставить Россию без интернета;
- считают, что ключи от суверенного Рунета должны храниться у них.
Олег Иванов
Место работы: Замминистра цифрового развития, курирует связь
Статус в мире сувернета: Воевода
Навыки:
- до середины 2018 года работал в РКН, где отвечал за «ковровые блокировки» интернета и блокировку Telegram;
- генерал-майор запаса, возглавлял войска радиоэлектронной борьбы;
- уверен, что интернет должен управляться из «единого командного центра».
Андрей Клишас, Антон Горелкин, комиссия по защите суверенитета
Место работы: Госдума РФ, Совет Федерации
Статус в мире сувернета: Номиналы
Навыки:
- вносят под своим именем репрессивные законопроекты в отношении Рунета;
- обладают прочными связями с администрацией президента;
- умеют обваливать акции российских IT-компаний с помощью вбросов.
Антон Черепенников
Место работы: Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг»
Статус в мире сувернета: Делец*
Навыки:
- строит империю по созданию и распространению Черных ящиков блокировки (DPI);
- превращает добытый Охранителями суверенитет в кэш;
- бывший бизнес-партнер Алишера Усманова.
* Черепенников — не единственный претендент на статус Дельца. Известно, что его структура «АДМ Системы» контролирует большую часть рынка ПО для системы СОРМ и разрабатывает такое же обеспечение для DPI. Однако в качестве претендентов на статус разработчика систем DPI агентство Reuters приводило несколько компаний. Помимо «АДМ Системы», это еще Napa Labs, РДП.РУ, НТЦ Протей, Vas Experts, DDoS-Guard и концерн «Автоматика». И количество компаний растет.
Константин Малофеев
Место работы: Лига безопасного интернета
Статус в мире сувернета: Очиститель
Навыки:
- борется со скверной в сувернете путем создания соответствующих реестров;
- настаивает на обязательном использовании в интернете культурных кодов русского человека;
- готов внедрять идеи сувернета в неокрепшие умы россиян за соответствующий процент от прибыли Дельцов.
— Я не думаю, что в ноябре для пользователей что-то принципиально изменится. Закон носит рамочный характер, и сейчас подготовлены даже не все подзаконные акты, которые должны регламентировать взаимодействие операторов связи с государственными ведомствами, точки обмена связи, а также какое оборудование и в каких масштабах будет устанавливаться.
С другой стороны, если вдруг в каких-то регионах начнутся массовые акции протеста, там мы сможем чаще наблюдать отключение либо мобильного интернета, либо в целом интернета — и это будет происходить в соответствии с законом о «суверенном рунете». У Роскомнадзора, напомню, появляются полномочия по маршрутизации трафика, поэтому данное ведомство сможет давать указания, в каких случаях и куда направлять сигнал интернета, если они скажут, что эта ситуация является угрозой национальной безопасности.
Отключение интернета в регионах станет более частым явлением, но когда это начнется — пока непонятно. Это зависит от политической ситуации.
Что еще может быть неудобством, так это медленный интернет для конечного пользователя. Он будет низкого качества из-за оборудования, которое должно анализировать весь трафик. Надо также посмотреть, какие суммы будут выделять из бюджета на развертывание этих систем. Есть мнение, что суммы в 20–30 млрд рублей (которая заложена на исполнение закона) недостаточно. Даже экспертная рабочая группа «Связь и IT» при правительстве оценила <весь процесс> в куда большую сумму, чем 30 млрд. Возможно, мы увидим увеличение стоимости тарифов на интернет.
Это история и про политику, и про деньги. На этом, конечно, кто-то и заработает, бенефициары будут монетизировать сувернет. Но и политический аспект тоже нельзя исключать. В руках у власти появятся какие-то инструменты, которые позволят ограничить для пользователей России негативный, по мнению госструктур, трафик. Но главного выгодоприобретателя сейчас никто не назовет, он проявится позже. Каждый — Кремль, конструирующие DPI бизнесмены, силовики, Роскомнадзор — найдет в этом пироге свой кусок.
— С 1 ноября ничего не изменится, потому что закон не готов. При этом готовиться к тому, что интернет станет хуже, однозначно нужно.
Если у Роскомнадзора хватит мозгов что-то построить, в чем я не уверен, качество связи в России сильно ухудшится.
Проблема в том, что блокировки будут совершенно неожиданными и непонятными по своей сути. Сейчас, когда мы видим, что что-то блокируется, эта информация доступна, ее можно анализировать. В случае если поставят приборы технических средств противодействия угрозам, блокировки станут совсем непрозрачными, и будет непонятно, если что-то где-то сломалось, как и когда все это дело исправлять. Самая главная опасность в том, что Роскомнадзор сможет отключать интернет вообще по своему желанию.
Суверенный Рунет — это история про глупость. Главный выгодоприобретатель от концепции суверенного интернета — Роскомнадзор, он получит такой инструмент, который сделает его фактически всемогущим. Поскольку телекоммуникации довольно серьезно вошли в нашу жизнь, это становится серьезным и довольно опасным инструментом. Роскомнадзор действительно основной бенефициар. А дальше они уже в любом случае найдут способ, как извлекать из этого деньги.
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