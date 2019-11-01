Погоны в помощь

Антон Истомин. Фото из личного архива

Следственный отдел СКР по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством» (статья 119 УК РФ) в отношении 23-летнего местного жителя Антона Истомина. В основе уголовного дела — конфликт между молодым менеджером и заместителем руководителя следственного отдела СКР по Октябрьскому району города. Ссора произошла возле аппарата подкачки на автозаправке 8 сентября этого года.

Драка за воздух

— Я приехал на подкачку шин, передо мной было две машины, — рассказал Антон Истомин. — Когда подошла моя очередь, и я стал подъезжать к аппарату, навстречу мне выехал «Лексус», за рулем которого сидел следователь Артем Халилов. Он начал мне показывать руками, чтобы я отъехал и дал ему возможность подкачать колеса. Но я продолжил присоединять шланг.

Действия Истомина вывели Халилова из себя. Он выскочил из машины, размахивая руками, попытался вырвать шланг для подкачки у молодого водителя, но тот не уступал.

— Он кричал «Да ты знаешь, кто я такой?», — продолжает Антон. — Откуда мне было знать, кто он? Я его впервые видел.

Он обещал разбить мне лицо. Кричал, что точно меня «закроет».

В процессе перепалки следователь СК схватил автолюбителя за горло и начал душить. Вырвавшись, Истомин достал из кармана маленький складной нож, не открывая его, сжал в кулаке в качестве утяжелителя. Впрочем, драки не получилось.

— Я испугался, бросил ему шланг, по-настоящему опасаясь за свою жизнь, — рассказал Истомин. — Сказал, чтобы он от меня отстал, никакого дальнейшего разговора не будет. Халилов продолжал меня оскорблять матами и угрожать лишить свободы.

Перепалка длилась примерно полминуты, после чего Истомин продолжил накачивать колеса. Все это время, судя по записи с камеры наружного наблюдения, следователь СК ходил вокруг него, кому-то звонил, вел себя возбужденно. Видно было, что эта ситуация его хорошенько взбодрила.

Подкачав колеса, Антон уехал, а следователь остался на заправке, продолжая кому-то звонить.

Автомобилисты сорятся постоянно

Примерно через час Истомину позвонили из отдела полиции №5 УМВД Екатеринбурга, попросили подъехать для дачи объяснения. Антон приехал, подробно пересказал произошедшее, после чего написал встречное заявление. Он также зафиксировал следы удушения на шее. В частности, в экспертизе написано, что у Истомина видны «внутрикожные кровоизлияния в области шеи». Как считает эксперт, данные повреждения могли образоваться в результате «сдавливание мягких тканей», «возможно, частями тела человека — рукой».

Автомобиль Халилова. Фото: Артем Истомин

— Когда дежурный вызвал меня в полицию для дачи объяснения, я спросил, что будет дальше? — вспоминает Истомин. — Тот ответил: «Ничего. Такие дела каждые 15 минут к нам поступают. Эти дорожные войны в углу копятся, никто ими не занимается». Потом этой историей занимался следователь в полиции, он говорил, что нет оснований для уголовного дела.

Полиция так и не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Ни по заявлению Халилова, ни по заявлению Истомина. Кстати, если по первому обращению были проведены хоть какие-то процессуальные действия, то второе заявление просто пропало, почти два месяца Истомин не может добиться никакой информации о его судьбе.

Бизнес-следователь

Неожиданно дело Антона Истомина передали в следственный отдел СК по Ленинскому району Екатеринбурга.

— Я ни разу не видел Халилова ни до, ни после конфликта, — рассказал обвиняемый.— В следственном комитете Ленинского района Екатеринбурга я просил его контакты у следователя, который со мной работал, но тот отвечал: «Тебе общаться с ним не стоит, он агрессивно настроен». Я видел, что мой следователь прекрасно понимает эту ситуацию, что она высосана из пальца. Когда я принес нож для изъятия, следователь, увидев его (в раскрытом виде меньше ладони) посмеялся, даже показал его коллеге, зашедшему как раз в кабинет. Мол, посмотри на предмет, который испугал Халилова. Он адекватно оценивал ситуацию, но потом ушел в отпуск и дело передали другому. После смены следователя практически сразу было возбуждено уголовное дело. Это произошло 16 октября.

Антон пребывает в состоянии легкого шока от всего происходящего. Такая ситуация с ним произошла впервые, и он все же надеется на справедливость в суде. Родственники же иллюзий не питают, говорят, нужно защищаться.

— Я даже не знал, что закон направлен не всегда к людям, — удивляется вчерашний студент. — Не ожидал, что придется с таким столкнуться.

Ситуация с возбуждением уголовного дела в этой истории развивается как в сказке. Два раза пытались-пытались, никто не захотел подставляться, но пришла новая следователь, и с третьей попытки у Халилова все получилось – вытянул золотую рыбку.

Кстати, сам «пострадавший» это дело никак не комментирует, мол, тайна следствия. Так же он не комментирует, откуда у него золотой Лексус, стоимость которого в подержанном виде более двух миллионов рублей, а в новом виде – от шести миллионов.

Артем Халилов. Фото: Антон Истомин

Антон Халилов практически ничем не известен в роли следователя, зато является активным продавцом на Авито. Правда, сейчас все его объявления уже удалены. Он торговал подержанными автомобилями, айфонами, запчастями и даже щенками.

Как написали коллеги-журналисты с портала 66.ru, «Мы нашли якутский питомник кавказских овчарок «Аль Халил Хан». Название отсылает к знаменитому одноименному рынку Каира и перекликается с фамилией капитана юстиции следственного отдела Екатеринбурга. Пользователь с именем Артем и телефонным номером следователя продает щенков из питомника за 25 тысяч рублей.

Заводчиком питомника значится Наталья Халилова. Кроме того, она, согласно базе «Контур.Фокус», — индивидуальный предприниматель и выигрывает тендеры на госконтракты в Якутии. Наталья специализируется на поставках автозапчастей, а оборот ее компании составляет десятки миллионов рублей.

По одному адресу с ИП Халиловой в Якутске зарегистрированы компании, предположительно, ее супруга — Игоря Халилова. Например, ООО «ЯкутСпецСтрой», занимающееся реализацией автозапчастей».

Междусобойчик в СК

Мария Кирилова, адвокат обвиняемого, считает всю эту историю обычной — агрессоров за рулем хватает, а вот реакцию следственного комитета на нее — странной.

— В течение месяца сотрудники полиции проверяли действия Истомина и пришли к выводу, что нет повода для возбуждения уголовного дела, —рассуждает адвокат. — Тогда в работу включился следственный комитет и возбудил уголовное дело, хотя эта статья не относится к их ведомству. Почему дело забрали в СК, объясняют тем, что оно касается их сотрудника — заместителя начальника СК в Октябрьском районе Екатеринбурга. На мой взгляд, уголовное дело возбуждено незаконно. Кроме того, если смотреть видео, становится ясно, что никакой угрозы убийством там не было. Если тебе угрожают, ты должен, как минимум, испугаться. Но Халилов испуганным совершенно не выглядит.

За последние годы мы видим, что представители правоохранительных органов стали совершать все больше преступлений в полной уверенности, что наказания за них не поступит. Для меня, как юриста, очевидно, что состава преступления в этой истории нет. А уголовное дело есть. И я связываю это с должностью потерпевшего, а не с законом.