Новая система праздников

Вся наша система праздников нуждается в коренном реформировании. Здесь нельзя заниматься примитивной подгонкой старых дат к новым поводам, как было, скажем, при замене 7 ноября на 4-е. На мой взгляд, нормальная система российских праздников должна выглядеть следующим образом.

Для здорового развития нации требуется уделять внимание трем типам памятных дат. Во-первых, должны сохраняться традиционные праздники. Во-вторых, должны быть праздники, объединяющие народ памятью о великих событиях его истории. В-третьих, должны быть праздники, приучающие смотреть в будущее, то есть приучающие к мысли о том, что свобода играет большую роль в нашем развитии.

Начнем с праздников традиционных. Новый год (1 января) и Рождество (7 января), естественно, относятся к их числу. Однако следует устранить дурацкую неделю пьянки между этими датами. Понятно, что депутаты, принимавшие в свое время рождественскую каникулярную неделю, думали о себе любимых, то есть о том, как удобно будет богатым людям слетать в это время на горнолыжные курорты. Они туда и летают с тех пор, однако простые люди, у которых нет денег на подобный отдых, тупо квасят целую неделю, вместо того чтобы трезветь после новогодних возлияний и спокойно готовиться к Рождеству. Даже тот, кто пытается воздерживаться от беспробудной пьянки, испытывает с этими праздниками затруднения, поскольку нам их подарили в темное и холодное время года, когда невозможно проводить много времени на природе.

Трудно было придумать что-нибудь более вредное для здоровья, чем наши рождественские каникулы. Но я не считаю, что их надо вообще отменять, лишая людей отдыха. Их надо перенести на удобное время года, о чем я скажу дальше.

К числу традиционных выходных следовало бы добавить Великую пятницу Страстной недели. Это будет воспринято как разумная компенсация за некоторое снижение пафоса Рождества.

И еще я предложил бы всем российским регионам установить свой региональный праздник в соответствии с традициями. В моем Санкт-Петербурге таким праздником мог бы стать День Белых ночей (скажем, пятница в промежутке с 18 по 25 июня)

Теперь перейдем к объединяющим народ праздникам. Понятно, что таковым является День Победы. Казалось бы, трудно сделать его еще более значимым, но, мне думается, этого можно добиться за счет празднования не только 9 мая, но 8-го. С одной стороны, люди получают лишний выходной в теплое весеннее время года, а с другой — мы сближаемся тем самым с другими странами, традиционно отмечающими победу над фашизмом именно 8 мая.

Обязательно надо восстановить важнейший для народа объединяющий праздник — День Конституции (12 декабря). Само по себе это не остановит нарастающий правовой нигилизм, но все же даст повод изредка думать о том, что жить следует по законам, единым для всех. И для протестующих граждан, и для парней с дубинками, полагающими, будто бы ими можно писать законы на спинах безоружных людей.

Но самый главный объединяющий праздник России — это, конечно, День космонавтики (12 апреля). Кто-то из нас ценит полет Гагарина больше, а кто-то меньше, но подавляющее большинство сходится в мысли, что он был важнейшим успехом России за всю ее историю.

Очень важно, чтобы мы чувствовали себя единым народом не только в связи с победой в войне, но и в связи с победой в науке, в созидании.

Причем такой победой, значение которой ясно было бы не только академикам, но каждому человеку.

А теперь о праздниках свободы. Я бы не только сделал выходным День российского флага, но ввел бы каникулярную неделю с 18 по 22 августа. В отличие от рождественской недели, когда невозможно нормально отдыхать, эта неделя приходилась бы на лучшее время года. Кто-то отмечал бы праздники на даче, кто-то съездил бы в путешествие. В целом, вместе с субботами и воскресеньями, каникулы составили бы 9 дней. Они стали бы существенной добавкой к отпуску. А главное —

свобода от хождения на работу сочеталась бы в нашем сознании с той Свободой с большой буквы, которой, собственно, эти праздники и были бы посвящены.

Кроме того, следовало бы отмечать День отмены крепостного права (19 февраля). Звучит, может быть, несколько странно, но именно для России подобный праздник был бы очень важен, поскольку крепостничество, к сожалению, играло большую роль в нашей истории. И именно с его отмены началась истинная модернизация страны.

Понятно, что моя схема — условная. Я ее выстроил так, чтобы нынешние 14 праздничных дней у народа остались, но были перераспределены по датам, которые действительно имеют значение для России. Конечно, при Путине ни на какие перемены надеяться невозможно, поскольку путинская система праздников память о Свободе стремится подавлять. Но никто нам не запретит думать о том, как в будущем можно было бы оптимально сочетать отдых с чествованием великих дат.