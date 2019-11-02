Один билборд на границе Новокурьянова

Пенсионерка Любовь Анатольевна стоит у своего ветхого деревянного дома. С некогда голубого забора слезла краска, штакетины поломаны.

— Я двух дочерей вырастила и рада, что хоть они отсюда выбрались, — говорит она. — Жить здесь невозможно.

Трудно поверить, но это про Москву.

Одна из улиц в Новокурьяново. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Деревня Новокурьяново — семь улиц, около 350 жителей — находится недалеко от метро «Бунинская аллея». Она вошла в состав столицы еще в начале 80-х годов, но до сих пор оторвана от цивилизации. И в буквальном смысле — тоже: деревня окружена экспериментальной железной дорогой Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Испытания проходят даже ночью.

Любовь Анатольевна поселилась тут еще в 1970 году. «Еще самого Бутова тогда не было, а Новокурьяново уже стояло». По словам женщины, с тех времен ничего не изменилось. Время от времени то появлялись, то исчезали какие-то магазинчики, однажды даже был медпункт.

Водопровод, канализация, газ и отопление в Новокурьянове отсутствуют. Единственное, что соизволили сделать власти, — в 1997 году поменяли старые колодцы на колонки.

С одной такой колонки и началась моя поездка сюда. Еще в сентябре жители Новокурьянова прислали в редакцию «Новой газеты» электронное письмо, прикрепив фотографию. В лопухах, на фоне кривой колонки и разбитой дороги стоял новенький, издевательский информационный щит. Новокурьяновских москвичей — некоторые из них до сих пор топят печки — звали на выборы в Мосгордуму.

Фото прислано читателями «Новой»

Подруге Любови Анатольевны, Наталье, уже за 70. Она живет одна, на пенсию. Почти каждый день ей нужно посещать врача, чтобы делать уколы. Лечит это женщину или калечит — непонятно. Дело в том, что ни одного медучреждения в Новокурьянове нет, общественного транспорта — тоже. Причем он не ходит ни по самой деревне, ни от деревни— до цивилизации (цивилизацией здесь называют Южное Бутово и Щербинку).

— Ей каждый раз приходится по два с половиной часа ходить туда-обратно до ближайшей больницы. Дорога там ужасная — кочки, дыры, идти надо по полю. Наталью шатает из стороны в сторону, я каждый раз думаю, что этот поход в больницу — последний, — переживает Любовь Анатольевна.

Сами жители менять что-либо в деревне не решаются — земля принадлежит Москве, делать просто так ничего нельзя.

— Ну вот вложим мы сейчас сюда деньги — и что? Через пять лет придут к нам со словами: «Все под снос, здесь будет микрорайон, земля не ваша». И ведь правда не наша, — говорит местная жительница Тамара Бирюкова. — Чтобы строить, нужно получить специальное разрешение. Я за последние два года уже все инстанции оббегала — никакого ответа.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В 90-х годах деревню начали потихоньку расселять, но потом процесс отчего-то прекратился. У местных есть свое объяснение.

— Здесь в каждом доме прописано по десять человек. Условно: бабушка с дедушкой, родители, их дети, у этих детей могут появиться свои… Каждому надо тогда выделить по квартире, а город на это пойти не готов, — считает Бирюкова. — Могут дать одну на всех, но вы представляете, что это такое — жить всемером в однушке?

Тамара с мужем воспитывает сына и дочь. Раньше дети ходили в единственную новокурьяновскую школу. Но 28 августа 2019 года, за четыре дня до начала учебы, здание объявили ветхим и небезопасным. Детей определили в другие школы города.

Тамара с дочкой и сыном на своем участке рядом с холодным туалетом. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Чтобы не попасть в двухчасовую пробку, садимся в машину уже в 6:45, не позже. Тогда можно доехать быстро, но детям приходиться сидеть по часу-полтора в школе, ждать уроки. А что делать? Нам ведь с мужем тоже на работу надо, иначе не успеваем, — жалуется Тамара.

Власти задумываются о Новокурьянове, лишь когда подходит очередной день голосования.

— В начале 2018 года я писала в администрацию президента, что в деревне плохо чистят дороги, а единственный пешеходный путь до города Щербинка не чистят вообще, — рассказывает жительница деревни, попросившая не указывать ее имя. — Прямо накануне [президентских] выборов управа района Южное Бутово направила работников, которые расчистили эту многострадальную дорогу. Потом в сентябре 2018 года перед выборами в Совет депутатов муниципального округа деревню посетили депутаты от партии «Единая Россия» — Изюмцев Олег Леонидович и Тяжельников Андрей Александрович. Они выслушали жалобы и просьбы жителей, обещали напомнить о нас «выше», посодействовать… За год в деревне не изменилось ничего.

Старые сарай и туалет на одном из участков. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

И вот наступил сентябрь 2019-го. В этот раз ресурсов столичного правительства хватило, видимо, только на билборд. «Информационный щит о голосовании — единственное, что соединяет деревню и московскую власть», — возмущаются в Новокурьянове.

Трагикомизм еще и в том, что вместе со школой из Новокурьянова пропал единственный избирательный пункт. Жителей отправили голосовать в Бутово, но никакой транспорт туда организовывать не стали. Пешком идти больше часа, машина есть не у всех. Так что из деревни почти никто и не голосовал. Желающие все еще были, а вот возможности — нет.

Колонка. Здесь набирают воду, чтобы помыться. Посуду моют в двух тазиках — один с порошком, второй с чистой водой для ополаскивания. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Я попробовала справиться о судьбе деревни у районных властей. Трое охранников управы Южного Бутова, слушавшие поп-музыку на магнитофоне, сказали, что глава и замглавы на совещании, и посоветовали обратиться в канцелярию. В канцелярии же мне заявили, что ни главы, ни зама управы и вовсе нет, и предложили записаться на прием на другой неделе. Узнать, что же делают районные власти для Новокурьянова, так и не удалось.