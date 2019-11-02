«Дети требуют большего уважения»

Повышенное внимание к проблемам экологии, более терпимое отношение к добрачным сексуальным отношениям и ЛГБТ, ориентированность на карьеру и доход и невысокий интерес к внутренней политике России — такие тенденции выявило агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика», представившее результаты социологического исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения». В опросе приняли участие 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России. «Новая» публикует краткие выводы исследования.

О школе

59% российских учеников считают, что российское образование такое же по качеству, как в других странах, и даже лучше. Например, они говорят о современной технической оснащенности образовательных учреждений и хорошем преподавании предметов. В то же время больше половины школьников хочет изменений в сфере образования: в экзаменационной системе, учебной программе, в манере подачи знаний и отношении преподавателей к ученикам.

«Дети требуют к себе большего уважения. Они признают себя не объектами, а субъектами — это очень важно достижение после стольких социалистических лет. Они больше не ощущают себя учениками, над которыми можно проводить эксперименты, — считает директор московской гимназии №45 Михаил Шнейдер. — Правда, в мегаполисах ситуация радикально отличается от небольших населенных пунктов, где дети больше склонны подчиняться».

Михаил Шнейдер на презентации данных социологического опроса. Фото: ТАСС

Важным для исследования стал вопрос проявления в школе агрессии. С ней столкнулись 57% респондентов: 37% — между ровесниками, 22% — со стороны учеников против учителей, а еще 20% — со стороны учителей против учеников. Агрессия проявлялась в психологической (троллинг, угрозы, насмешки) и физической (толчки, побои, порча имущества) формах, а также в интернете.

При этом 66% подростков говорят, что в их школе складывается дружелюбная атмосфера. «Это говорит о том, что дети, к несчастью, привыкли к агрессии как к норме. Они ее уже не замечают, — отмечает противоречивость результатов опроса психолог Александр Колмановский. — И это плохо не только потому, что меняется понятие нормы, но и потому, что дети начинают ее транслировать».

Алексей Комаров / «Новая газета»

О карьере

После окончания школы 62% учеников знают, кем бы они хотели работать в будущем. Эксперты считают этот показатель завышенным и связывают это с подростковым оптимизмом.

«Сегодня получение первого диплома не позволяет нам планировать карьеру от выпуска [из вуза] до пенсии, — считает доцент кафедры общей социологии ВШЭ Мария Козлова. — Высокий уровень профессиональной определенности у подростков, как мне кажется, говорит о том что, они далеки от входа на динамично меняющийся рынок труда и не очень понимают, чего от них ждут».

При этом среди респондентов нет явно лидирующей профессии, которую школьники хотели бы получить. В список популярных (набрали больше 5%) попали профессии из сфер медицины, обслуживания, IT, транспорта, педагогики и творческие специальности.

Менее популярными оказались сфера юриспруденции, работа в силовых структурах, экономике и маркетинге, международных отношениях, бизнесе, науке и даже блогерстве, которую эксперты рассчитывали увидеть в числе лидирующих.

Мария Козлова. Фото: ТАСС

Не оправдались ожидания исследователей и в вопросе ожидаемого заработка — они предполагали, что школьники будут завышать планку. Тем не менее, 46% ответили, что планируют получать 20-70 тысяч рублей в месяц, 13% — 70-150 тысяч, еще 7% — больше 150 тысяч (для сравнения: недавние опросы среди взрослых показали, что для счастья им нужно зарабатывать в среднем 161 тысячу рублей в месяц).

Высокий стабильный доход оказался на втором месте (32%) в списке того, чего подростки хотели бы добиться в жизни. На первом — карьерный рост (55%). Опрос показал, что профессиональные успехи у школьников в большем приоритете, чем семейные ценности. О создании семьи как о главном достижении в жизни думают только 29% российских подростков.

О браке и сексе

Для молодых людей брак связан не только с продолжением рода, но и с поиском поддержки и уюта. Среди других причин, почему взрослые вступают в брак, подростки отметили моральное удовлетворение, традиции и религию, удобство (распределение ответственности, быта и финансов) и статус в обществе.

Лишь 5% подростков считают, что люди заключают брак по любви или обоюдному согласию.

Современные школьники не видят ничего предосудительного в том, чтобы вступать в сексуальные отношения до официального заключения брака — так ответили 75% опрошенных.

66% сказали, что кто-либо из их сверстников уже живет половой жизнью. Допустимым возрастом для начала занятия сексом подростки считают 16-17 лет (48%), еще 37% — 18 лет и старше. 3% респондентов в возрасте 16-18 лет признались, что живут с другом или подругой постоянно, как семья.

Об ЛГБТ

Эксперты отмечают позитивный тренд в отношении подростков к представителям ЛГБТ-сообщества. 13% школьников отнеслись к ним доброжелательно, 68% — спокойно или без особых эмоций, лишь 17% — с раздражением, еще 2% затруднились ответить.

Более доброжелательно к ЛГБТ относятся девушки, по предположению экспертов, поскольку они чаще общаются с представителями этого сообщества. 33% респондентов сказали, что среди их друзей и знакомых есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентаций.

Алексей Комаров / «Новая газета»

«Неожиданно высокая у детей терпимость к ЛГБТ и информационная осведомленность, — подчеркнул Колмановский. — Значит, наши представления о патриархальном укладе сейчас больше подпитываются сверху, чем снизу». В качестве одной из причин таких изменения психолог назвал влияние интернета.

Толерантность подростков (27%) проявляется в желании предоставить права для ЛГБТ-сообщества, в частности, разрешать им заключать брак, усыновлять детей, не скрывать свою сексуальную идентичность в публичных местах и устраивать мирные собрания. 44% говорят, что надо оставить ситуацию без изменений, а 18% — урезать права и возможности.

О политике

Протесты последних лет показали, что все больше школьников выходит на публичные акции, однако исследователи говорят, что это впечатление обманчиво.

70% подростков слышали о митингах и считают, что их вызвали несправедливые действия властей. При этом участвовать в акциях они не стремятся. Одной из причин эксперты назвали запрет родителей: две трети школьников считают, что на публичные мероприятия взрослые их не отпустят.

Внутренней политикой России, согласно результатам опроса, большинство подростков не интересуется (67%).

Почти три четверти опрошенных не смогли назвать ни одного политика, вызывающего у них симпатию или уважение.

В список тех, кто нравится подросткам, попали президент России Владимир Путин (15%), следом за ним — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7,3%), премьер-министр Дмитрий Медведев (2,8%) и оппозиционер Алексей Навальный (1,9%). Меньше процента набрали министр иностранных дел Сергей Лавров, мундеп Илья Яшин и коммунист Павел Грудинин.

Гораздо больше подростков — 58% — интересуется международной политикой. По мнению респондентов, дружелюбно к России относятся Китай, Беларусь, Казахстан и Япония, более враждебно — США, Украина, Германия и Великобритания.

Алексей Комаров / «Новая газета»

Об экологии

Интерес подростков к политике смещается в сторону экологических проблем и защиты окружающей среды. 99% школьников заявили, что тем или иным образом заботятся о природе.

Среди ответов чаще всего встречались экономия ресурсов, выбрасывание отходов только в мусорные контейнеры, участие в субботниках, сдача материалов на вторичную переработку, сортировка мусора, отказ от пластика и забота о бездомных животных.

90% школьников считают, что в России должны быть законодательно закреплены правила, направленные на заботу об окружающей среде.

«Однажды у меня была беседа с довольно большой группой детей в Швейцарии. Когда я поставил перед ними вопрос, что их волнует, я подумал, они скажут про терроризм или про различного рода конфликты, — рассказывает Михаил Шнейдер. — Они тоже [как и российские подростки] ответили, что больше всего их волнуют вопросы экологии. Да, терроризм есть, может, даже по соседству, но это скорее единичные случаи. А вот экология принципиально зависит от поведения всего общества».