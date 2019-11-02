Прокурорский реванш

Юлия Федотова. Фото: личная страница в Facebook

30 октября и.о. прокурора Центрального района Краснодара Илья Лабашев возбудил административное производство в отношении правозащитницы Юлии Федотовой.

Прокурор обвинил юристку в том, что в мае этого года она подала иск (!) в Краснодарский краевой суд об отмене двух положений регионального закона о митингах. Причем сделала это, по мнению гособвинителя, в рамках проекта «Правозащита Открытки», который Лабашев причисляет к программам «нежелательной» британской организации «Open Russia».

Подача иска в рамках «Правозащиты Открытки», по мнению краснодарского прокурора, — это правонарушение, предусмотренное статьей 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности на территории РФ «нежелательной» организации». Особенность этой статьи в том, что для человека, привлеченного к ответственности по ней дважды в течение одного года, открыт путь к уголовному преследованию по статье 284.1 УК РФ — до шести лет лишения свободы.

И постановление прокурора Лабашева для Федотовой — как раз второе.

Суд за иск

Федотова и не отрицает, что до января 2019 года брала дела «Правозащиты Открытки».

— Но иск, о котором идет речь, был подан в мае этого года, — говорит она. — Я подала его, потому что у меня, как у юриста, было соглашение с жителем Краснодара Виктором Чириковым. Он меня нанял — я подала заявление.

В постановлении прокурора Лабашева «Правозащита Открытки» к «нежелательной» «Open Russia» привязана при помощи заключения профессора Кубанского госуниверситета Виктора Юрченко. Тот, согласно заключению, изучил сайт en.openrussia.org, который счел официальной интернет-страницей британской организации «Open Russia» и обнаружил, что на нем есть программа «Human Rights Open Russia».

Как профессору КубГУ (и, к слову, члену регионального политсовета «Единой России») это удалось — непонятно: сайт en.openrussia.org находится в стадии разработки, единственная запись, которую на нем можно обнаружить, — «Under construction».

Как бы то ни было, в заключении Юрченко ничего не говорится о связи «Human Rights Open Russia» с «Правозащитой Открытки». Прокурор Лабашев же в постановлении о возбуждении административного дела пишет: «Согласно заключению эксперта, организация «Open Russia» имеет проект под названием «Human Rights Open Russia», «Правозащита Открытки» — это альтернативное название данного проекта».

— «Правозащита Открытки» к британской организации «Open Russia», как и к «Открытой России» отношения не имеет, — отмечает Юлия Федотова. — И «Правозащита Открытки» — это не какая-то запрещенная организация. Это не организация вообще. Это интернет-сообщество, существующее на Facebook и «Вконтакте», в котором действительно можно получить юридическую помощь.

По мнению Федотовой, сотрудники прокуратуры подводят ее под уголовное преследование.

— Привлечение к ответственности по двум делам по ст. 20.33 КоАП в течение одного года позволяет открыть уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности нежелательной организации», до шести лет лишения свободы), — говорит правозащитница. — Для меня возбужденное 30 октября дело — второе не то что за последний год, а за последний месяц.

Ответка

В первый раз дело по ст. 20.33 КоАП против Федотовой было возбуждено всего три недели назад — 7 октября. Оно также связано с «Открытой Россией», а обвинителем по нему выступает прокурор Леонид Могильный, у которого могут быть к правозащитнице «личные счеты».

— В мае этого года я выиграла у Могильного дело в мировом суде, — вспоминает Федотова. — Он пытался привлечь к ответственности по статье 20.33 КоАП поэта Максима Дроздова. Дроздов читал стихи на капустнике «Открытой России», а потом репостнул на свою страницу в фейсбуке видео с этих чтений. И на видео был логотип «Открытой России». Прокурор счел, что Дроздов — тоже член «нежелательной» организации. Но мы сумели отбиться.

Фото: личная страница Юлии Федотовой в Facebook

Однако, к удивлению Федотовой, в начале октября все тот же прокурор Могильный вызвал к себе уже ее саму. И объявил, что она подозревается в в связях с «нежелательной организацией» из-за репоста того же самого видео со стихами Дроздова.

— Когда мой адвокат Алексей Аванесян спросил у Могильного, является ли дело в отношении меня местью, тот ничего не ответил. Мне кажется, эти два дела по 20.33 КоАП — гонения не только и не столько на меня.

Прокуратуре почему-то принципиально вычистить из публичного пространства все, что связано с «Открытой Россией».

Даже если связь они придумали сами.

Заседание по первому административному делу в отношении Юлии Федотовой назначено на 5 ноября, по второму - на 6-е. Защищать ее pro bono вызвались уже 11 адвокатов.