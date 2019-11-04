«Островитяне». Фильм-путешествие

Корреспонденты «Новой газеты» Илья Азар и Анна Артемьева были в командировке на японском острове Хоккайдо и на российских Курильских островах — с обеих сторон спорных территорий. В День народного единства мы предлагаем нашим читателям посмотреть фильм, в котором японцы и россияне рассказывают о том, что эта маленькая геостратегическая территория («кочка в море», как ласково они ее называют) значит в их личной судьбе.

Готовы ли русские передать Курилы? Смирятся ли с потерей японцы? Смогли бы два народа жить там вместе? Попытка найти ответы — в документальном фильме «Островитяне».

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Кадры из фильма



Кадр из фильма «Островитяне» / «Новая газета»

«День Северных территорий» в Японии. «Северными территориями» называют Южные Курильские острова. Кадр из фильма «Островитяне» / «Новая газета»

Житель Курильских островов. Кадр из фильма «Островитяне» / «Новая газета»

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