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Более 260 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Кинопоказ 04.11.2019, 15:10

«Островитяне». Фильм-путешествие

  • 2019
  • Россия, Япония
  • Документальный
  • 35 минут
  • 12+

Режиссер

Анна Артемьева

В главных ролях

Илья Азар, Анна Артемьева, переселенцы и жители Курил
Общество

«Новая газета»

 

Корреспонденты «Новой газеты» Илья Азар и Анна Артемьева были в командировке на японском острове Хоккайдо и на российских Курильских островах — с обеих сторон спорных территорий. В День народного единства мы предлагаем нашим читателям посмотреть фильм, в котором японцы и россияне рассказывают о том, что эта маленькая геостратегическая территория («кочка в море», как ласково они ее называют) значит в их личной судьбе.

Готовы ли русские передать Курилы? Смирятся ли с потерей японцы? Смогли бы два народа жить там вместе? Попытка найти ответы — в документальном фильме «Островитяне».

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Кадры из фильма
 
Кадр из фильма «Островитяне» / «Новая газета»
«День Северных территорий» в Японии. «Северными территориями» называют Южные Курильские острова. Кадр из фильма «Островитяне» / «Новая газета»
Житель Курильских островов. Кадр из фильма «Островитяне» / «Новая газета»

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Теги:
пропаганда, геополитика, шикотан, кунашир, территориальные споры, спорные территории, япония, курилы

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