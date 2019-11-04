Кинопоказ 04.11.2019, 15:10
«Островитяне». Фильм-путешествие
- 2019
- Россия, Япония
- Документальный
- 35 минут
- 12+
Режиссер
В главных ролях
«Новая газета»
Корреспонденты «Новой газеты» Илья Азар и Анна Артемьева были в командировке на японском острове Хоккайдо и на российских Курильских островах — с обеих сторон спорных территорий. В День народного единства мы предлагаем нашим читателям посмотреть фильм, в котором японцы и россияне рассказывают о том, что эта маленькая геостратегическая территория («кочка в море», как ласково они ее называют) значит в их личной судьбе.
Готовы ли русские передать Курилы? Смирятся ли с потерей японцы? Смогли бы два народа жить там вместе? Попытка найти ответы — в документальном фильме «Островитяне».
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Кадры из фильма
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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