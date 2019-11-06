«Следы волочения со следами крови»
В Ростовской области майор полиции насмерть сбил пешехода и несколько дней прятал его тело
Руслан Попов. Фото: https://vk.com/plohie_novosti_mc
Елена Романоваспециально для «Новой»
Руслан Попов пропал 2 ноября. Как рассказали журналистам его друзья, вечером в субботу молодой человек решил пешком добраться из пригорода Батайска в Новочеркасск и пошел по трассе в направлении Ростова. Узнав на следующий день, что домой Руслан не пришел, товарищи начали его искать и частично установили картину произошедшего. Они сразу предположили, что Руслан пропал на трассе.
— В темном, неосвещенном месте мы нашли на обочине его кроссовки, тормозной след автомобиля и следы волочения со следами крови, — рассказал журналистам друг погибшего Валентин. — Мы сразу предположили, что его сбила машина, а затем его дотащили до нее, погрузили и увезли. Обзвонили все больницы и морги в округе, но никакой информации о Руслане не нашли.
Молодые люди начали самостоятельное расследование. На месте предполагаемого ДТП они обнаружили фрагменты автомобиля синего цвета. Изучив записи камер видеонаблюдения с ближайших АЗС, волонтеры установили номер машины, которая могла быть причастна к ДТП. Они обратились за помощью к пользователям соцсетей и вскоре обнаружили возле недостроенного дома в садоводческом товариществе «Мичуринец-3» под Азовом «мерседес» с характерными повреждениями правой передней части.
Так стало известно, что в доме проживает местный участковый, майор полиции Роман Л. Он же мог управлять подозрительным «мерседесом».
Родственники погибшего говорят, что в полиции, несмотря на собранные улики, им отказывали в поисках пропавшего Руслана.
Вместо этого возле поврежденной машины и дома, где она стояла, появилась полицейская охрана, а сам автомобиль вскоре погрузили на эвакуатор и увезли.
Тело Руслана нашли во вторник, 5 ноября, в лесополосе близ хутора Зеленый Азовского района, на берегу реки в нескольких сотнях метров от предполагаемого места ДТП.
В Следственном комитете подтвердили: майор сбил пешехода. «Сотрудники полиции установили, что гражданина сбил сотрудник МО МВД России «Азовский» и скрылся с места ДТП», — сообщила официальный представитель СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.
О том, как тело оказалось на берегу реки вдали от трассы, пока ничего не известно. В полицейском главке настаивают, что о смертельном ДТП с участием их сотрудника ничего не знали. «О происшествии он не уведомил руководство и убыл в служебную командировку. После установления обстоятельств ДТП полицейский был экстренно отозван в город Азов. По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — говорится в официальном заявлении ГУ МВД России по Ростовской области.
По неподтвержденным данным, в момент аварии в машине полицейского был пассажир, который помог водителю погрузить сбитого пешехода в салон автомобиля и выбросить его на берегу реки Койсуг. Пока нет точных данных, был ли Руслан жив на тот момент и можно ли было его спасти.
Тело молодого человека во вторник, 5 ноября, было доставлено в морг Азова.
— По предварительной информации, Руслан погиб от сильного удара. Эксперты говорят, что да, это мог быть автомобиль, — после процедуры опознания рассказала журналистам портала «Новочеркасск сегодня» сестра погибшего Виктория Землянова.
Предполагаемый виновник ДТП задержан.
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