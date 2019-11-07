Кто заработает на ваших убытках?

Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше появляется разного рода мошенников, готовых отнять если не последнее, то с трудом заработанное. Хит сезона — курсы повышения финансовой грамотности, рекомендованные звездами ютуба.

«После выхода на пенсию, было желание и время еще чему-то научиться, но и заработать, естественно. Внукам — на подарки, детям — на жилье… А тут прямо совпало: чуть не каждый день звонили, предлагали бесплатное обучение грамотному инвестированию. Ну я и клюнул». История Алексея (имя изменено, но известно редакции. — Д. К.) не слишком отличается от тысяч историй других людей, пострадавших от деятельности сомнительных инвестиционных компаний. Схема проста донельзя: под видом обучающих курсов, собеседования на позицию финансовых консультантов или курсов повышения квалификации вас приглашают на бесплатный семинар. Чаще всего его проводят в центре Москвы, в респектабельном офисе с охраной и обилием сотрудников в белых воротничках. После окончания семинара лектор задает риторический вопрос: «Хотите того же?»

Во время курсов обучающимся открывали демо-счет, где они могли торговать на рынке ценных бумаг. Алексей признается: «Было тяжеловато во все это вникнуть, но совсем не страшно — денег-то своих на этот счет никто не клал, это просто была такая игрушка. На это же намекали и «профессиональные менеджеры, акулы этого рынка», с которыми нас знакомили. В их числе был и Глеб Задоя, который активно стимулировал нас к «расширению возможностей». Что это значит, я понял, когда он познакомил меня с Александром Поганкиным, менеджером компании PROFIT Group. Он и настоял на том, чтобы я открыл реальный счет для получения реального дохода».

Глеб Задоя. Скриншот видео

Несмотря на полученные в ходе семинаров знания в области финансовых рынков, применить их в реальности у клиентов, открывших персональный счет, не было, поскольку право управления передавалось грамотному менеджеру, который и заключал сделки.

На самом деле, по информации сотрудников ГУЭБиПК МВД, расследующих уголовное дело сотрудников работавшей по аналогичной схеме брокерской компании STForex,

в реальных сделках на рынке участвовали только крупные клиенты (на счете которых должно было быть не менее 100 000$), а деньги «неофитов» просто выводились.

«Месяца через три я заметил, что мой счет стал значительно проседать, пошли так называемые «отрицательные сделки». Я решил попробовать вывести оставшиеся средства, ведь меня заверяли, что я могу сделать это в любой момент. Но система дала отказ, якобы деньги в данный момент задействованы в операциях. С трудом удалось выбить 5 000 долларов», — сокрушается Алексей.

Казалось бы, все очевидно: вот компания, которая присвоила себе чужое добро, вот потерпевшие, готовые дать показания, есть даже уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и даже 210 УК РФ («Участие в деятельности преступного сообщества») в отношении сотрудников STForex. Не раскрывает следствие только роль одной яркой фигуры.

Глеб Задоя — известный человек в трейдерских кругах, ведет свой аналитический канал на ютубе, часто выступает в качестве эксперта финансовых рынков. Но в интернете есть множество сообществ, участники которых если не открыто обвиняют его самого в мошенничестве, то удивляются, почему он оказывается с мошенниками по одну сторону баррикад. Отмечается также, что он учредитель компании «Аналитика онлайн», менеджеры которой наряду с самим Задоей проводили тренинги в офисе той самой PROFIT Group, о которой говорил Алексей. Да и STForex мелькала среди «надежных брокеров» в описаниях к роликам финансиста.

Глеб Задоя. Vk.com

Сам Глеб Задоя сообщил «Новой газете», что не считает публичные рассуждения на тему надежности брокерских компаний рекламой, посетовал, что его имя часто используют без его ведома, а дело STForex, по его мнению, сфабрикованное.

При этом ссылки на сайты компаний-брокеров в его рекомендациях реферальные, то есть содержащие уникальный идентификатор пользователя. С их помощью можно установить, кто привел очередного клиента.

Выходит, что клиенты, чьи депозиты не выводятся на рынок, изначально находятся в слабом положении, ведь у них с брокером получается конфликт интересов.

Этот конфликт проявляется в том, что прибыль брокера — это убыток клиента. Но вот у кого нет конфликта интересов (ни с брокером, ни с клиентами) — так это Глеб Задоя. Партнер получает реальную комиссию за виртуальную торговлю клиента, а последний, если потеряет свои кровные, не сможет обратиться с претензиями, например, к Глебу, ведь он только воспользовался его рекомендацией и напрямую деньги не передавал.

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Для клиента это замкнутый круг, попав в который, денег уже не вернуть. Получается, что тот, кто, как Задоя, привел клиента, может зарабатывать на убытках клиентов и заинтересован только в том, чтобы они несли как можно больше денег, увеличивая доход брокера и комиссию его партнера.