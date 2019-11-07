Собачье дело — жестокое, но прибыльное
Власти Краснодарского края платят миллионы за «иммобилизацию» и «утилизацию» бездомных животных. На приют денег не остается
Фото: РИА Новости
Дарья КобылкинаКорреспондент
В прошлое воскресенье в Краснодаре должен был состояться массовый пикет зоозащитников. Таким образом активисты хотели привлечь внимание властей к проблеме бездомных животных. Однако прямо накануне пикета власти заявили, что заявка оформлена с ошибками, а в парке «Чистяковская роща» на этот день уже запланировано другое мероприятие.
Но несколько активистов все-таки собралось в «Чистяковской роще» на несогласованное мероприятие. Кто-то не узнал об отмене, а кто-то ее намеренно проигнорировал. Главным требованием акции, судя по плакатам, было строительство приюта для бездомных животных, обращенное в первую очередь к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Отсутствие крупного приюта — одна из главных причин, которая позволяет недобросовестным подрядчикам оправдывать убийство отловленных бездомных собак. Мол, мы бы их отвезли в приют, да некуда.
После окончания несогласованного пикета часть активистов отправилась на предполагаемую дачу Кондратьева. Ранее о поместье попытался сделать сюжет журналист Глеб Пьяных, но был остановлен ЧОПом. То же самое, вполне предсказуемо, произошло и с активистами.
«Я не про политику, я про собак»
Однако все это оказалось только прологом скандала, который позже развернулся в соцсетях. В адрес организаторов, подававших заявку на несостоявшуюся в итоге акцию, посыпались обвинения в том, что и несанкционированный пикет — их рук дело. Они, в свою очередь, поспешили публично отмежеваться от акции в «Чистяковской роще». В частности, Елена Наседкина заявила в «Новой газете», что у них как у зоозащитников нет никаких претензий к местным влaстям.
Тем временем в региональных выпусках «МК» и «КП», а также в газете «Кубанские новости», учредителем которой является администрация Краснодарского края, стали появляться разгромные тексты: мол, активисты, устроившие несанкционированный пикет в «Чистяковской роще», — проплаченные самозванцы. Потому что никому бы в голову не пришло митинговать против губернатора Кондратьева. А на ресурсах уровнем пониже в привычной стилистике «анатомий протеста» начали выплескивать «компромат» на рядовых участников несогласованной акции.
В частности, покопались на страничке «Вконтакте» Захара Славянова и обнаружили, что — о ужас! — он носит дреды и публикует фотографии с вечеринок.
Мы тоже изучили страницу Захара: фотографий собак там гораздо больше, но внимания разоблачителей они не привлекли. Никто из журналистов не пробовал связаться с самим Захаром и узнать, по каким причинам он участвовал в несогласованной акции.
Однако корреспонденту «Новой» удалось встретиться и поговорить с Захаром (это его настоящее имя), который как раз приехал в Москву посмотреть, как тут устроена система защиты бездомных животных. Приехал не один, а с двумя собаками, которых он подбирал на улице, лечил и выхаживал, и появившимся на свет осенью полуторамесячным щенком.
«Никакой я не платный провокатор, дорогие дамы-зоощитницы! — возмущается Захар. — О каких провокациях можно говорить, если это вы послушно отменили собственный пикет и показали, что для властей края полностью безопасны. Я-то вообще не про политику. Я про собак. А зоозащитницы, которые превращают в посмешище собственную акцию, — вообще непонятно про что».
По словам Захара, его и других участников акции удивило, что защита прав животных быстро переросла в защиту прав губернатора. «А про меня начали распространять глупую клевету в соцсетях. И ловко так все перевернули — выставили меня маргиналом, не имеющим права бороться за права животных.
Говорят, что в зоозащите одни женщины и мужчина-активист вызывает подозрение. Ну разве не бред?» — делится Захар.
Он утверждает, что в Краснодаре есть достаточно неравнодушных людей, которые смогут бороться за права животных, и без статусных «старичков». Правительство края сейчас имеет юридическое право создать за счет бюджета приют для безнадзорных животных, выделить на это финансирование. «Но оно не чешется, зато работа по отлову собак и кошек на улицах идет. Мы опасаемся, что позорная практика уничтожения животных за государственный счет через подряды фирм типа «Служба Бася» продолжатся, а приют так и не будут строить. Конечно, когда отменили пикет, куда мы хотели прийти с друзьями, стало обидно. Мы действительно собирались доехать до дачи губернатора, покричать у него перед воротами, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме, о которой все, включая и дам-зоозащитниц, предпочитают молчать. Просто удивительно, что целую неделю они публикуют новости и пресс-релизы обо мне, а не о приюте и животных. Может, прямо там, на даче, приют и организовать?»
Гуманный летающий шприц
Чтобы понять, в какой степени краевые власти несут ответственность за ситуацию с бездомными животными, мы решили самостоятельно изучить тендеры, победителем которых стала та самая «Служба Бася», вызывающая гнев активистов.
Для начала отметим, что с 2015 года, когда край возглавил Вениамин Кондратьев, таких тендеров было очень много. Но формулировки состава выполняемых работ по всем госконтрактам разные — от отлова и доставки в приют и до подбора умерших животных.
Впрочем, это вряд ли отражается на практической реализации, ведь у компании нет своего постоянно действующего приюта, ориентированного на длительное содержание существенного числа животных. Отсюда и предположения, что деятельность фирмы сводится преимущественно к отлову и последующему уничтожению собак и временами кошек. Это, в частности, подтверждается относительно стабильной стоимостью выполнения работ во всех контрактах и иным совпадением цифр.
Например, в контракте 3236501206217000079 от 2017 года, заключенном с администрацией Туапсинского городского поселения Туапсинского района, речь идет об оказании услуг по отлову безнадзорных животных с последующей утилизацией числом 605. А в предшествующем этому контракте 3236501206217000012 от того же 2017 года, заключенном с той же администрацией, — об оказании услуг по утилизации умерших животных. Числом снова 605.
В оставшихся 40 контрактах, заключенных с мая 2015 года с компанией «Служба Бася», формулировки либо открыты («услуги по отлову и подбору беспризорных животных с последующей утилизацией»), либо расплывчаты. Поскольку прямое уничтожение собак и кошек не приветствуется, в некоторых договорах даются указания на их возможный «выпуск».
Однако в большинстве случаев реальный смысл работ можно увидеть в формулировках текста контракта или приложений к нему.
Вот цитата из раздела «выполнение работ» контракта 3232005251617000048:
«Регулирование численности выполняется гуманным способом, предусматривающим использование технологии «летающий шприц», не причиняющим животному мучений, не шокирующим людей и являющимся разрешенным и гуманным».
А вот цитата из контракта 2017 года 3231702292017000006: «Комплекс работ включает работы по отлову безнадзорных животных (кошек и собак) с подозрением на бешенство, проявляющих признаки агрессивности, представляющих угрозу жизни и здоровью человека, методом полной иммобилизации безнадзорных животных (пункт 6.1 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.04.2014 №300 «Об утверждении порядка регулирования численности безнадзорных животных на территории Краснодарского края»), кремацию безнадзорных животных (в случае необходимости)».
Таким образом, есть основания полагать, что « летающие шприцы» — это как раз основной рабочий инструмент победителей таких тендеров, а их работа сводится к уничтожению животных и последующей утилизации трупов.
Поскольку в тендерах указана стоимость «услуг» из расчета на одно животное, несложно подсчитать их общее количество. Более-менее достоверная оценка числа собак и кошек, попавших под услуги компании «Служба Бася» по эвтаназии и кремации, составляет 21 547. Это 41 контракт на сумму 28 392 148 рублей.
Вдумайтесь — более 20 тысяч животных и 28 миллионов рублей, потраченных на их «иммобилизацию» с последующей «утилизацией». На эти деньги точно можно было построить достойный приют.
Ну и фирма «Служба Бася» при таких условиях должна процветать. Однако, по открытым данным rusprofile, компания имеет среднесписочную численность сотрудников 4 человека. Это означает, что только в Краснодарском крае за период с мая 2015-го эти люди отлавливали и утилизировали примерно по 3 собаки или кошки в день каждый, без перерывов на праздники и выходные.
На самом деле, конечно, маловероятно, что такой объем работ в действительности выполняли 4 человека. Чье еще личное благосостояние могут улучшать государственные миллионы, выброшенные на живодерские тендеры, — один из вопросов, который заставляет жителей Краснодара выходить на несогласованные митинги.
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