Виктор Филинков в суде. Фото: Давид Френкель

Виктор Филинков, объявивший 30 октября в петербургском СИЗО-3 голодовку солидарности со всеми политзаключенными, был госпитализирован в больницу им. Гааза УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области утром 5 ноября.

Ни в этот, ни на следующий день его адвокату Виталию Черкасову не позволили посетить Виктора, несмотря на подаваемые защитником письменные заявления со ссылкой на постановление Верховного суда РФ от 06.06.2014. Этим постановлением признан недействующим абзац 2 пункта 119 Порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу (утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ от 17.10.2005 № 640/190). Данный абзац допускал временный запрет свиданий и посещений больного иными лицами, включая адвокатов, при карантине и по другим социально-эпидемиологическим основаниям. Верховный суд РФ признал, что такое ограничение не соответствует действующему законодательству и нарушает права человека, в том числе на получение юридической помощи.

7 ноября в больницу приехали члены Общественной наблюдательной комиссии Анастасия Некозакова и Елена Шахова. Но с Виктором им встретиться не удалось – сотрудники больницы заявили, что он содержится в отдельном боксе инфекционного отделения, исключающего посещение сторонних лиц. Со слов сотрудников, у Виктора подозрение на желтуху (гепатит), и допуск к нему невозможен до тех пор, пока не будут готовы исключающие гепатит анализы.

Доводы о том, что гепатит не передается воздушно-капельным путем и не представляет опасности для членов ОНК, были проигнорированы.

Единственное, что показали членам ОНК, это датированное 6 ноября 2019 г. заявление Филинкова с отказом от голодовки: «Я, Филинков Виктор Сергеевич, прекращаю голодовку, чувствую себя хорошо».

Около 45 минут с членами ОНК беседовал начальник больницы им. Гааза С. Я. Бадертдинов. Затем, когда подъехала Елена Кузнецова, помощник начальника УФСИН по СПб и ЛО по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, им разрешили совершить обход больницы в сопровождении Кузнецовой и ее секретаря. Все опрошенные больные дружно заявляли, что жалоб нет. Но к Виктору Филинкову членов ОНК так и не допустили.

Виталий Черкасов подал жалобы в УФСИН РФ по СПб и ЛО и в прокуратуру Санкт-Петербурга, требуя незамедлительно принять меры для восстановления прав обвиняемого Филинкова Виктора Сергеевича. Заявление было также направлено уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову.

Напомним, после задержания Филинкова 23 января 2018 г. сотрудниками ФСБ ни его близкие, ни правозащитники более двух суток не могли получить никакой информации о местонахождении Виктора – в том числе при обращении в ФСБ, МВД и прокуратуру. Как затем станет известно из заявления Филинкова, в это время его подвергали пыткам с применением электротока.

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