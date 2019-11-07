Коренных рубят под корень
Минюст ликвидировал крупнейшее НКО, занимавшееся проблемами народов Севера
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В среду Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Центра содействия коренным малочисленным народам Севера. До своего 20-летия крупнейшая организация, занимавшаяся проблемами народов российской Арктики, не дотянула полгода. Расправиться с Центром удалось со второй попытки: в 2015 году его признали «иностранным агентом», но, вопреки распространенной практике НКО не только не стало самоливкидироваться, но и добилось исключения из этого реестра три года спустя.
Сейчас ЦС КМНС — ведущая экспертная организация, которая помогает коренным народам Севера, единственная, имеющая специальный статус и аккредитацию при агентствах и структурах ООН, таких как ЮНЕСКО, Программа по окружающей среде, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Экономический и Социальный Совет. «Высшую меру» к ней применили по сугубо формальным основаниям — как рассказал «Новой» директор НКО Родион Суляндзига, в вину организации поставили неактуальный юридический адрес и устаревшие положения устава. Ответчик прямо в судебном заседании представил документы, необходимые для устранения этих недостатков, но Мосгорсуд отказался давать время на внесение изменений в юридические документы организации.
Был, впрочем, у истцов еще один, совсем уж удивительный аргумент против Центра — проведение семинаров без лицензии. То есть, по версии Минюста, любая организация, которая проводит некие тренинги, например, по журналистике, волонтерству или выходу в астрал, обязана получить лицензию на образовательные услуги. Понятно, что никаких образовательных услуг Центр не предоставлял, его основная деятельность — экспертиза и правовая помощь представителям КМНС. Понятно и то, что других причин, чтобы вызывать у государства желание срубить коренных под корень, не нужно. Суляндзига считает, что погубили организацию два фактора:
— Первый — освоение Арктики. Промышленное освоение. При котором нарушаются земельные и экологические права коренных народов. Мы эти права отстаиваем. Поэтому нас и убирают — как неугодных, — говорит Родион.
Промышленное освоение арктических ресурсов, действительно, все чаще упирается в права исконно проживающих на северных территориях народов. Если при советской власти «аборигенов», занимающих своими оленьими пастбищами территорию добычи полезных ископаемых, в 24 часа ссылали в резервацию, — как произошло, например, с кольскими саами, то сейчас большие ставки, сделанные бизнес-гигантами на заполярные земли, порой бывают биты упорством и грамотной адвокацией коренных. Так этой осенью удалось запретить добычу золота, планировавшуюся в сердце национального парка «Югыд ва» в Коми.
Так те же саами упрямо пытаются изгнать со своих пастбищных земель частное охотничье хозяйство, и в этой борьбе дошли до ООН.
Кстати, их голос услышали: на днях мурманскому губернатору Чибису по поручению председателя Постоянного форума по вопросам коренных народов ООН направлено письмо с настоятельной просьбой организовать посещение региона экспертной группой для оценки ситуации с правами коренных народов.
— Это вторая причина нашей ликвидации — наше членство в международных организациях, — говорит Родион Суляндзига. Мы делаем большую работу, у нас есть прямой выход на структуры ООН, и конечно, это тоже могло не понравиться нашим оппонентам.
Сам Родион с противодействием по этой линии уже сталкивался, причем в очень радикальной форме — в 2014 году он не смог выехать на всемирную конференцию коренных народов мира в Нью-Йорк, так как,
предъявив паспорт на погранконтроле, получил его назад без одной страницы.
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Удержать любой ценой
На сайте Центра опубликовано открытое письмо против давления на организацию и ее руководство. Происходящее прямо названо «местью» за отстаивание прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, команда центра обещает в любом случае продолжить свою работу.
В противном случае защиты коренным народам, ставшим последним барьером на пути безжалостной эксплуатации арктических ресурсов, искать будет просто негде. За период между переписями 2000 и 2010 годов Россия уже потеряла два народа — полностью исчезли алюторцы и кереки. Близко к черте исчезновения с национальной карты страны еще более десяка этносов, численность каждого не превышает 2000 человек.
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