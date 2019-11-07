Желейный занавес

Петр Саруханов / «Новая газета»

От редакции Рунет — не место для свободы

Россия обогнала Китай в международном рейтинге свободы интернета. Все хорошо, если не считать, что китайцы — последние Страна прожила первую неделю при «суверенном Рунете». Технически это почувствовали на себе разве что жители Урала, поскольку там вроде бы проходили учения и тестирование систем глубокого анализа трафика DPI, и уже 1 ноября стало известно, что Сеть при таком тестировании в какой-то момент просто «легла». Правда, IT-специалисты до сих пор недоумевают, что это вообще за таинственные учения, о которых мало что известно. Но даже если люди и структуры со статусом Дубины, Дельцов и Воеводы (см. предыдущий выпуск «Протоколов») что-то и нахимичили, то большая часть населения России этого пока не почувствовала. Зато очень заметно активное желание власти запустить «сувернет» как можно скорее. Тут вам спешно и максимально размыт составленный список гипотетических «угроз», при которых можно нажимать на рубильник; и активированные законопроекты об обязательной установке российского софта на смартфоны и об ограничении доли иностранного капитала в крупных интернет-компаниях. Интересно при этом, что те, кто изначально был против подобных законопроектов, перешли от стадии «отрицание» напрямую к стадии «торг»: они пытаются не остановить их прохождение, а договориться о наименее радикальных вариантах и предлагают свой компромиссный путь. Хитрость, как считают они сами, заключается в том, что так можно охладить пыл Охранителей, Куратора или хотя бы Номиналов, которые готовы штамповать новые безумные законопроекты, повинуясь голосу свыше. Но это так не работает: стоит согласиться на унизительные для себя переговоры с обладающим заведомо большим ресурсом противником один раз, и дальше прожорливый репрессивный аппарат отрывает от общества куски свободы еще и еще. На этом фоне симптоматичной выглядит новость о том, что Россия заняла одно из самых низких мест в рейтинге свободы интернета, который составляет организация Freedom House («патриотические» СМИ тут же назвали рейтинг «ангажированным» из-за того, что организация иностранная). Можно утешать себя тем, что мы еще не в Китае, где с контролем над интернетом все жестко, но даже братья белорусы чуть впереди нас. Удивительным образом выше даже Казахстан, хотя IT-эксперт Михаил Климарев, оценивая рейтинг, заявил «Новой», что по методике, которой пользовался Freedom House, Казахстану он бы баллы снизил. «Там до сих пор нет открытого реестра запрещенных ресурсов, правительство РК может блокировать любой неугодный сайт, и общественность об этом не узнает, — говорит Климарев. — Собственно, опасность «суверенного Рунета» в этом и заключается — если удастся построить такую систему, то Роскомнадзор (Дубина) сможет блокировать что угодно, и мы об этом узнаем уже постфактум». Но есть другое принципиальное различие: соседи пока пользователей не преследуют за неугодные твиты, а в России прецеденты уже есть. И, судя по нервической спешке Куратора и Охранителей в вопросе внедрения «сувернета», именно слов недовольства изнутри, а не гипотетических врагов снаружи, они боятся больше всего. «Сувернет» призван поставить все мысли относительно будущих политических событий под контроль Куратора.

Вижу угрозу — жму на рубильник

Правительство составило список ситуаций, при которых Рунет будет отрезан от мировой Сети. Главную опасность упоминать никто не стал В среду, 6 ноября, стало известно, что правительство приготовило свой список того, что оно понимает под угрозами стабильной работе российского сегмента интернета и в каких случаях этот самый интернет можно отдать под централизованное управление Роскомнадзора. До этого список угроз от правительства уже выносился на публичное обсуждение на портале госуслуг, а также был подвергнут процедуре оценки регулирующего воздействия — и ее не прошел. Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на законопроект (официально он называется «Об утверждении порядка централизованного управления сетью связи общего пользования»). Причем, как утверждает создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин, этот документ бурно обсуждался два раза. Минэк не устроило наличие «в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты ‎и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц… а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации». Заключение ведомство Максима Орешкина вынесло в начале августа, но это не смутило авторов: Минкомсвязи (оно же Минцифры, оно же Мозговой центр) и соисполнителей в виде ФСБ и Роскомнадзора. Новый документ практически не отличается от старого. «Нам сообщают: разрабатывается незаконный норматив, против регламента работы правительства. Надо смотреть на формулировки, на то, как это будет влиять на деятельность и другие нормативы. Для этого по регламенту проекты документов должны быть размещены публично. Понятно, что в правительстве всем все равно, и документ будет принят без соответствующего обсуждения, — сокрушается Филипп Кулин. — Но меня очень расстраивает тема ОРВ и полного наплевательства на собственные законы». Сам список угроз устойчивой работе Рунета максимально размыт, но есть в нем один пункт, который выдержал все редакции. «Под угрозой безопасности функционирования в РФ интернета и сети связи общего пользования предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к ее техническим и программным средствам, дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям, из-за которых может быть нарушена ее работа, а также связанным с распространением запрещенной в РФ информации, — цитирует Михаил Климарев и тут же изумляется. — Как «распространение запрещенной информации» может угрожать «безопасности функционирования»?» «Я правильно понял, что воззвание ИГИЛ (запрещенная в России организация. — Ред.) сможет обрушить сети?» Этот момент принципиально важен, отмечают специалисты, поскольку в таком случае интернет можно будет отключить практически при любой удобной ситуации. Продвигаемый правительством пункт является политическим, уверен политический географ Дмитрий Орешкин. «Рунет — это источник альтернативной информации. Независимая от Кремля информация разрушительна для этой вертикали. В виртуальном пространстве, которое создается вертикалью, мы заставили считаться с собой в Сирии, но когда переходишь в альтернативный информационный мир, то выясняется, что мы охраняем бесплодные пески, а нефтяные месторождения остались под контролем Штатов. Задача вертикального суверенного интернета объяснить, что победили мы. Поэтому власти не нужны альтернативные источники информации, и она хочет наложить лапу на все информационные ресурсы. Сам свободный интернет есть угроза властвующей вертикали, а с другой стороны — властвующая вертикаль есть прямая угроза свободному интернету», — говорит он «Новой». В числе других угроз устойчивой работе интернета называют кибератаки, а также DDoS-атаки на «информационные онлайн-ресурсы федеральной и региональной власти», и получается, что повод перевести интернет под «ручное управление» может появиться после любого сбоя на сайте госуслуг условной Твери. Принимать окончательное решение будет Роскомнадзор, и в этом главная угроза, констатирует Михаил Климарев. «Централизация управлением трафика и является главной угрозой во всех смыслах. В случае реальной атаки атакующим не нужно будет искать уязвимости в тысячах сетей. А достаточно найти одну в «центральном управлении». Это же классика», — говорит он. Но о такой возможности в своем списке правительство упоминать, конечно, не стало.

Сотрудник «Лаборатории Касперского» в студии. Фото: РИА Новости

Ломать по-русски

Таинственные испытания систем DPI на Урале прошли не так, как хотелось бы их авторам. Эксперты до сих пор не уверены в том, что это не мистификация Первыми радость от «суверенного Рунета» официально прочувствовали на себе жители Урала: о том, что тестовые испытания новой системы будут проходить в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске, власть сообщила загодя. Правда, как выяснила «Новая» еще во время начала испытаний, обойти систему блокировок и глубокого анализа трафика не составляло большого труда. Однако к моменту юридического старта проекта «Сувернет» выяснилось, что проблемы возникли у самих «испытателей». Издание The Bell утром 1 ноября сообщило о сбоях на каналах связи и ухудшении работы интернета при проведении ночных испытаний системы DPI. В некоторых случаях Сеть просто «легла», пишет издание со ссылкой на свои источники. Интеграцией оборудования занимается компания ДЦОА, сбои при проведении испытаний она отрицает. «С учениями все сложно, — говорит Филипп Кулин. — Некий вендор массово (но неясно, насколько: известно только, что география была обширной) проводил тесты своего оборудования. Вероятно, при дружеской моральной поддержке РКН. Но я не уверен, что это вообще напрямую связано с законом о "суверенном интернете"». «Они сами еще не определились, что и как там должно работать, <до сих пор> нет нормативной базы». Поставщики услуг действительно хотят тестировать работу своих фильтров, добавляет Кулин, но из-за таинственности всего процесса при широком его пиаре со стороны Роскомнадзора создается ощущение, что «это мистификация самого РКН, чтобы была видимость бурной деятельности». «Кстати, им выгодно сказать, что все провалилось, чтобы иметь основания оттягивать сроки <введения системы>. Несмотря на то, что они два года мечтали о госфильтрах, создалось впечатление, что они немного охладели к этой идее. Вон который день вообще пиарят новый способ получать реестр», — отмечает эксперт. Речь идет об идее создания реестра распространителей «фейковых новостей» на сайте Роскомнадзора, которую активно рекламирует глава ведомства Александр Жаров и поддерживает замминистра цифрового развития Алексей Волин. Вероятно, проблема не столько в потере интереса к идее возможной изоляции Рунета, сколько в том, что в нынешнем техническом виде она малореализуема. Но, как утверждает The Bell, техспециалистов торопят Кураторы в администрации президента, которые не хотят проблем на ближайшей думской кампании. «К выборам нужно прийти с победной повесткой дня. Надо к каждой избирательной кампании подготовить убедительный доклад об очередных достижениях — как на съезде КПСС. Для этого остро необходим контроль не только над интернетом — шире: над всем информационным пространством. Интернет просто самый опасный, так как его труднее всего контролировать», — говорит Дмитрий Орешкин. Ради этой цели в АП готовы рискнуть и целостностью интернета, и тем, что теперь на «сувернет» будут вешать всех собак.

«Яндекс» — наш!

IT-компании сами идут на компромисс с властью в вопросе ограничения иностранного капитала Очередт в «Яндекс» за «умной колонкой». Фото: РИА Новости На неделе продолжилось обсуждение законопроекта, который предусматривает ограничение иностранной доли в «значимых информационных ресурсах». Номинально эту инициативу выдвинул депутат Госдумы Антон Горелкин, но ее сторонники есть и в администрации президента. Главное направление удара — «Яндекс»: Горелкин предложил ограничить долю иностранцев в акциях 20%, что заставило бы российского интернет-гиганта пересмотреть структуру своего менеджмента. И начался торг. В среду, 6 ноября, комиссия по связи и информационно-коммуникационным технологиям при Российском союзе промышленников и предпринимателей заявила о том, что IT-компании страны поддерживают компромиссный вариант законопроекта: он увеличивает предельную долю иностранного владения «значимыми информационными ресурсами» с 20% до 49%, и речь должна идти не обо всех акциях, а только о голосующих. Это существенно меняет ситуацию: тому же «Яндексу» не придется принципиально ничего переделывать, да и в целом законопроект становится относительно безобидным. Но компании не выступают против закона в принципе, что позволяет в будущем подумать о его ужесточении. В «Яндексе» комментариев давать не стали, в заседании комиссии компания не участвовала, но через СМИ неофициально дала понять, что лучше уж такой вариант, чем первоначальная задумка Горелкина. Такая склонность к компромиссу удивительна лишь на первый взгляд. Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, объясняет это тем, что «большинство компаний РСПП сами живут в таких ограничениях». «Разница в том, как они прописаны: законы об иностранных инвестициях и инвестициях в стратегические предприятия вполне прозрачные, четкие, с ясными процедурами, а закон Горелкина — это какая-то шутка, — говорит Казарян. — Если этот закон будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, то работать он точно не будет. Его работоспособность будет зависеть от решения правительства, а нынешнее правительство четко дало понять, что ему подобный закон не нравится». Это, однако, вовсе не означает, что у интернет-компаний есть возможность расслабиться. Несколько участников заседания комиссии, которым дозвонилась «Новая», публично отказались комментировать эту тему, заявив, что она «слишком чувствительная». «У нас так экономика построена, что все ключевые позиции находятся в руках вертикали, и если в РСПП поведут себя неправильно, то через две недели у них будут проблемы, связанные с налоговыми проверками. Так что, не дай бог ссориться с этой властью. С кем же тогда торгуется РСПП, если с правительством выступает на одной стороне? Для меня это значит, что торг идет с силовым крылом в нашей вертикали власти. В этом случае максимум, на который можно рассчитывать — почти половина акций», — объясняет нежелание бизнесменов обсуждать эту тему Дмитрий Орешкин. Добавим, что председателем комиссии является Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» — компании, которая одна из немногих в стране имеет 100%-й контроль трафика с помощью отечественного DPI. Стоит зафиксировать этот занимательный факт.

Это все свое, родное

Депутаты хотят запретить продавать смартфоны без российского ПО. Какие программы они имеют в виду? Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, поступающие в продажу в России. Законопроект был внесен представителями сразу всех думских фракций, но вообще-то такие инициативы предлагались и раньше: та же Федеральная антимонопольная служба говорила о необходимости установки российского ПО на смартфоны еще в начале года. Сами номинальные авторы говорят о защите российских интернет-компаний и о том, что это просто удобно для представителей старшего поколения. «Речь идет о наиболее необходимых программах для нашей страны, — пытается объяснить логику документа один из его соавторов, депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Канаев. — Это могут быть поисковики, карты, социально значимые приложения — такие, как, например, «Госуслуги». Кроме того, это могут быть онлайн-кинотеатры. Культура потребления американской или европейской среды явно отличается от привычек российских телезрителей. Скажем, на Smart TV установлен тот пакет, на который мы повлиять не можем. Фактически производитель определяет таким образом, что должно доминировать. С нашей точки зрения это не совсем правильно. Гражданин должен иметь право выбрать, что ему удобнее использовать: российские приложения или предустановленные западные. Реализация закона позволит такой выбор сделать». Список приложений должно утвердить правительство, и можно предположить, что оно будет исходить из того, какие приложения установлены на их собственных смартфонах. Несколько авторов законопроекта поделились содержимым своих телефонов. Все они используют приложения «Госуслуги»; депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Николаев использует также «приложения кредитных организаций, сервисы налоговой службы и службы судебных приставов»; депутат-коммунист Александр Ющенко использует мессенджер ТамТам. Против этой инициативы изначально выступала корпорация Apple. Компания даже грозилась уйти с российского рынка, если закон будет окончательно принят. В интервью «Медузе» авторы законопроекта и источник в Госдуме выразили сомнение, что это произойдет, однако позиция Apple была артикулирована достаточно четко: российский рынок корпорация приоритетным не считает, Россия — не Китай. Проблема, однако, в том, что тут нет ничего про рынок, считает Карен Казарян: «Закон надо рассматривать не через призму протекционизма, а лишь в рамках идиотизма. Закон безграмотный — и с точки зрения юридической техники, и с точки зрения логики». Законопроект — следствие страха перед общественным недовольством, помноженного на конъюнктурные интересы, считает политолог Аббас Галлямов. «После московских протестов, сильно напугавших режим, во власти возобладал запретительно-репрессивный тренд, — говорит он «Новой». — Этим решили воспользоваться разного рода лоббисты, в том числе и производители программного обеспечения. Свои бизнес-планы они пытаются прикрыть общегосударственными интересами и «патриотической риторикой». Расчет на то, что о долгосрочных последствиях таких шагов никто сейчас думать не станет, а сгоряча примут все что угодно. К тому же, очевидно, что и силовики тоже будут довольны. Отечественная IT-отрасль находится под их плотным контролем, а значит и они внакладе не останутся».