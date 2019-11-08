Идейный перерожденец, хищные ястребы и граница на замке

Петр Саруханов / «Новая»

«Каково это — жить вдали от Родины? Судьба диссидента». Попробуйте угадать, из какого времени эта риторика? Из советского?

Не угадали. Слушаем дальше. «Как стало известно, на голубом экране скоро появится Евгений Киселев, некогда наш коллега, получивший широкую известность в качестве телеведущего информационно-аналитических программ, но позже сбежавший из родной страны. В наших материалах мы уже не раз сообщали о метаниях так называемого диссидента вдали от Родины. И как тут не вспомнить русскую народную пословицу «где родился, там и пригодился», которую пан Киселев так и не усвоил. Собирается ли он и дальше порочить Отечество, расскажет Антон Подковенко».

Ну вот все и встало на свои места. Наше время. Канал «Россия-24». Программа «Вести-24». Ведущий Алексей Казаков. Привычная для него риторика, обличающая «пятую колонну», вредоносных либералов, участников протестных акций, их западных кураторов и т.д. и т.п.

Информационный повод — запуск Евгением Киселевым, давно обосновавшимся в Киеве, своего YouTube-канала «Кисельные берега» и презентационный ролик, который он разместил в соцсетях. И — закономерный отклик телепатриотов на новое начинание «некогда их коллеги».

Если что в этом отклике и обескураживает, так это несопоставимая с инфоповодом резкость выражений —

как будто Евгений Киселев не свой канал запускает, а покушается на основы конституционного строя России.

«Герой нашего рассказа точно знает, в чем состоят благА (так — И.П.) предательства своей страны. Идейный перерожденец Евгений Киселев на палубе дорогого катера все еще пытается анализировать сложнейшие вопросы общественной жизни. Его новая программа называется «Кисельные берега», а в ее основе — теоретическое кредо всех диссидентов — подрывная работа против России… Сбежавший несколько лет назад за рубеж Киселев, не проявляя желания вернуться на Родину, ведет антипатриотическую деятельность, порочит наш общественный строй и высокое звание гражданина. Что ж, можно не сомневаться, что заокеанские специалисты по пропаганде постараются их использовать и дальше, но наши зрители вряд ли увидят молочные реки в этих кисельных берегах».

Сам Евгений Киселев, рассказавший в первом выпуске своего канала о «понауехавших» — русских эмигрантах с Украины, сначала у себя в фейсбуке выразил недоумение столь грубым выпадом в свой адрес на российском госканале: мол, помилуйте, граждане, ну «нельзя же опускать планку настолько ниже плинтуса и превращать СМИ в тяжеленные информационные топоры в руках «вечерних мудозвонов», кого бы именно ни имел в виду в своей нашумевшей песне Борис Гребенщиков».

Но вскоре выяснилось совсем уже невероятное: весь этот выпуск «Вестей» оказался… пародией на советское пропагандистское ТВ.

Как выяснилось? Да сам ведущий Алексей Казаков завершил программу словами: «Ну что ж, это была настоящая агитация и пропаганда на канале «Россия-24». Интересно, а до этого что у них было? Ненастоящая агитация и пропаганда? Освещаемые в этом выпуске события — актуальные. Путин — как живой (его единственного не обстебали в духе «дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева», просто уважительно назвали по имени-отчеству, тогда как Медведева «товарищем» поименовали). Эксперты — реальные. Корреспонденты — штатные. И лишь риторика и штампы из другого времени, впрочем, уже мало отличимые от нынешних, да музыкальная тема из сюиты Свиридова «Время, вперед!», сопровождавшая когда-то программу «Время», могли бы насторожить бдительных зрителей: что-то здесь не так. Но не насторожили. Как не насторожили и заголовки других сюжетов выпуска: «Жилплощадь — трудящимся. Город-герой Москва хорошеет, новоселья идут чередой» (об 11-метровых квартирах, которые скоро смогут по сходной цене приобрести москвичи); «Рекордный урожай. Ростовские селяне не покладая рук трудятся на полях»; «Враг не пройдет. Граница Отечества на замке. Зря стараются хищные ястребы». Аудитория, «недожившая» до конца выпуска, так и не узнала, что это была именно пародия и что вот здесь и здесь надо смеяться. Могли бы закадровый смех в качестве подсказки подложить, как в ситкомах, но не подложили.

Заметим, что и вышли пародийные «Вести» вовсе не 1 апреля, а 1 ноября, когда как будто ничто не предвещало подобного креативного всплеска у их создателей.

Несказанно изумился и сам Евгений Киселев: «Если это стеб, то с какой целью? Когда-то нынешнего руководителя ВГТРК Добродеева в бытность его главными редактором новостей, а потом и гендиректором НТВ аж передергивало от малейшей попытки приколоться, устроить в эфире какую-нибудь малейшую мистификацию даже на 1 апреля. Для шуток и смеха на канале была резервация — программы Шендеровича «Итого» и «Куклы», хотя Олег Борисович терпел их существование скрепя сердце.

А тут целый выпуск — не один сюжет, а целый выпуск! — вечерних новостей государственного информационного канала превратили в шапито? Кто-нибудь может объяснить, зачем?»

Если предположить, что лихие ребята сами все придумали и без согласования с вышестоящим начальством выдали в эфир, то это, без сомнения, тянет на идеологическую диверсию. Но мы даже предположить подобное остережемся. Если это свидетельство нарастающих протестных настроений среди верных как будто помощников партии и правительства и попытка показать, что они, как и советские дикторы времен Гостелерадио, люди подневольные и всего лишь подчиняются приказам своего руководства, то выходит, в могущественной идеологической корпорации окопались фрондеры и идейные перерожденцы, ведущие, как герой их сюжета Киселев, подрывную деятельность против России (в кавычках и без).

Впрочем, ближе к истине совсем простая версия. Никакая это не фронда, конечно, и даже не фига в кармане. А их ответ ненавистным «либерастам», постоянно обвиняющим честных патриотов в пропаганде и нагнетании ненависти к внешним и внутренним врагам Отечества. Ах, так? Ну, посмотрите, какой может быть настоящая пропаганда, и почувствуйте разницу.