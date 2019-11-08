Классика в экспресс-формате
Валерий Гергиев презентовал в Москве свой новый проект — Первый Международный фестиваль «Зарядье»
В столичном культурном ландшафте он возник абсолютно неожиданно. В его основе — Симфонический оркестр и хор Мариинского театра. Чем по своей художественной сути он отличается от Московского Пасхального фестиваля, понять сложно. Разве что форум не планирует путешествовать по стране, а хочет обосноваться в концертном зале «Зарядье», чтобы подтвердить его незаурядные акустические возможности. Но устроители, похоже, так торопились, что даже настоящего названия не придумали. И получилось «Зарядье» в «Зарядье».
Напомним, что этот современный зал мирового уровня строился при непосредственном участии Валерия Гергиева и по проекту известного инженера-акустика Ясухиса Тоёта, который создавал шикарную акустику и Концертного зала Мариинского театра.
По первоначальному замыслу предполагалось, что «Зарядье» станет московской резиденцией Мариинского театра, у которого уже есть филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Но столичные власти в последний момент, когда зал был почти готов, решили сохранить независимость этой площадки. Правда, открытие зала в сентябре прошлого года все равно прошло не без скандала: выступление выдающегося итальянского дирижера Риккардо Мути было отменено за несколько дней до концерта, превратившегося в закрытый вечер Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева для политической элиты в обществе президента.
Владимир Путин и на этот раз поддержал Валерия Гергиева, приехав на заключительный концерт фестиваля «Зарядье». Официальная формулировка: чтобы поздравить лауреатов недавнего конкурса имени П.И. Чайковского.
Однако, по решению администрации «Зарядья» на афише зала слово «фестиваль» не появилось. Шли просто концерты, согласно договору об аренде зала с организатором — Благотворительным фондом Валерия Гергиева. Не было ни фестивального сайта, ни буклета, только малюсенькая программка для каждого концерта, сделанная, видимо, в такой спешке, что треть имен солистов вообще не была указана.
Девять концертов дали призеры конкурса имени Чайковского, включая одного из постоянных партнеров Гергиева — Дениса Мацуева. Привычный филармонический формат никак не отразил новые акустические возможности зала. Пианист и прежде выступал в «Зарядье». Но форум дал шанс еще одного выступления лауреатам конкурса, некогда бывшего красивой витриной Советского Союза, а ныне переживающего кризис. Преодолеть его государство и поручило Валерию Гергиеву.
Акустические и иные технологические возможности зала должны были представить оперы — «Тангейзер» Вагнера и «Иоланта» Чайковского, прозвучавшие в концертном варианте, и совсем новая премьера Мариинского театра «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси в постановке Анны Матисон. Но почему-то Гергиев в этих операх-концертах поставил солистов за мощный оркестр, а такая диспозиция не обеспечивала выигрыша ни солистам, ни акустике зала. Только тенор Сергей Скороходов в титульной партии вагнеровского «Тангейзера» явил уникальный технический класс и художественный уровень исполнения, остальным было откровенно трудно.
Последнее время Мариинка выпускает много премьер именно в концертном зале. И несмотря на все старания, эти постановки производят впечатление костюмированного исполнения, если даже и называются спектаклями. Такой формат быстрее и дешевле в реализации, к тому же он менее притязателен. В Мариинке когда-то работали такие выдающиеся мастера, как Паунтни, Карсен и Вик, сегодня их место заняли скромные труженики режиссерского цеха и дебютанты, готовые работать в экспресс-режиме.
И в случае с оперой Дебюсси это особенно обидно, потому что оркестр под дирижерской палочкой Валерия Гергиева звучит потрясающе, передавая все нюансы партитуры, и ансамбль солистов подобран очень удачно. Хрупкая, нежная Айгуль Хисматуллина с серебристым сопрано — чудесная Мелизанда. А вот Анна Матисон вместо тонкой символисткой интерпретации сюжета Метерлинка предлагает скорее парафраз «Сказки о рыбаке и рыбке»…
Сейчас уже понятно: чтобы фестивалю стать заметным событием насыщенной культурной жизни Москвы, ему необходимы креативные идеи и новые выдающиеся исполнители из числа тех, кто к нам приезжает редко или вовсе не бывал в России. Только талантливая молодежь и гастрольные реплики мариинских спектаклей вряд ли справятся с этой задачей. Тем более что зал «Зарядье» всего за два сезона научился успешно конкурировать на поле зрительского внимания, постоянно предлагая эксклюзивные программы в исполнении выдающихся музыкантов.
Мария Бабалова —
для «Новой»
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