Смертельный холод

Во Вьетнаме целую неделю задерживают подозреваемых. Всего арестовано 11 вьетнамских граждан, один из которых некоторое время жил в России и организовывал нелегальную переправку вьетнамцев через Россию в Германию. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на вьетнамскую газету «Туои Тре» и начальника полиции провинции Нгхэ Ан, откуда родом многие погибшие. Однако о «русском следе» в этой конкретной истории пока всерьез речь не идет.

Тела 31 мужчины и 8 женщин были обнаружены в рефрижераторе-прицепе на окраине города Грейс (графство Эссекс) 23 октября. Сначала полиция считала погибших китайцами, но вскоре семьи из Вьетнама заявили о пропавших родственниках. Среди них 26-летняя Фам Тхи Трей Май, отправившая родителям знаменитую теперь на весь мир СМС: «Мне очень, очень жаль, мама и папа, что моя поездка в другую страну закончилась неудачей. Я умираю, мне нечем дышать. Я очень вас люблю, мама и папа. Мама, мне очень жаль». Эта СМС была отправлена всего за три часа до того, как полиция обнаружила тела. Известно, что девушка пробиралась в Европу через Китай.

Опознание останков жертв продолжается. 31 вьетнамская семья предоставила образцы ДНК для идентификации.

Вероятной причиной смерти считается переохлаждение и нехватка кислорода. Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором, температура в котором может опускаться до -25 градусов. Авторефрижераторы, пишет «Файнэншл Таймс», вероятно, используются для обмана тепловизоров, с помощью которых ищут прячущихся внутри людей.

Предполагается, что жертвы заплатили за нелегальный транзит в Англию от 10 до 30 тысяч фунтов стерлингов, но следствие пока не раскрывает подробностей организации преступного бизнеса. По неподтвержденным данным, контрабандисты вернули деньги родственникам некоторых погибших.

Прокурор, выдвигающая обвинение в английском суде, говорила о «глобальной сети, переправляющей иммигрантов в Великобританию». Началось очередное масштабное международное расследование, в Европе прошли первые аресты.

25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии был арестован в Англии. Ему предъявлено 39 эпизодов обвинения в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми и сговоре с целью содействия незаконной иммиграции. Предполагается, что он проехал на тягаче через всю страну с запада на восток в английский порт Пурфлит, где забрал контейнер-холодильник, прибывший на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.

Второй арест был произведен в Дублине на основании европейского ордера на арест. 22-летнему Эймонну Харрисону, также уроженцу Северной Ирландии, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, торговле людьми и иммиграционных преступлениях. Он подозревается в вождении трейлера с прицепом, в котором мигранты погибли в Зебрюгге. Несколько дней до возвращения в Британию трейлер перемещался между французскими и бельгийскими городами, а 22 октября переплыл Ла-Манш в последний раз.

Государственная прокуратура начала процедуру экстрадиции Харрисона из Ирландии в Великобританию. Бельгийские власти также хотят допросить его.

Еще трое арестованных британцев по подозрению в непредумышленном убийстве и контрабанде людей были освобождены британской полицией под залог до второй декады ноября.

В четверг 7 ноября в графстве Уилтшир (Юго-Западная Англия) в грузовике обнаружили еще 15 нелегалов, но все они, к счастью, живы. Подозреваемый в оказании помощи в нелегальном въезде в страну задержан. В дни, когда следствие только разворачивалось, 8 человек были обнаружены живыми в холодильном прицепе в Кале на севере Франции.

Дело о вьетнамских нелегалах является одним из крупнейших в Великобритании расследований случаев массовой смерти. Подобным образом в 2000 году 58 китайских мигрантов были найдены мертвыми в трейлере около Дувра. В 2015-м похожее преступление было совершено в Австрии — более 70 погибших. Они задохнулись в грузовике из-за недостатка кислорода.

В выходные дни вьетнамцы собрались в Лондоне на бдение и службу в память о неопознанных жертвах. Преподобный Саймон Нгуен, как передает Би-би-си, молился за погибших и их близких. «Мы выражаем соболезнования и сочувствие людям, погибшим на пути к свободе, достоинству и счастью», — сказал он. За субботним богослужением последовало воскресное в церкви Святого Имени и Богородицы Святого Сердца в восточном Лондоне.