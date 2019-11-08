Президент и «Википедия»

Петр Саруханов / «Новая»

Внимания СМИ и социальных сетей удостоились лишь 26 слов, включая предлоги и необязательные вводные: «По поводу «Википедии»… Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде… Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — обратился к почтенному собранию Владимир Путин.

Слово «заменить» произвело на общественность глубокое впечатление. Все дальнейшие комментарии вертятся вокруг мнимого «закрытия «Википедии». Исполнительный директор, управляющий российской частью «Википедии» Станислав Козловский дал «Газете.ру» озабоченный комментарий: «Не совсем понятен смысл слов «заменить «Википедию». Заблокировать? Этот нюанс не уточнен. Мы всегда выступали за расширение источников. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь».

Поскольку закрыть или взять под контроль русскую «Википедию» пока решительно невозможно, будем считать, что президент просто неудачно выразился: под словом «заменить» имеется в виду конкурентное сосуществование двух проектов. Согласно приложению к проекту закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» издательству «Большая российская энциклопедия» в ближайшие три года могут выделить субсидию в 1,7 миллиарда рублей на создание российского аналога «Википедии». Путин подразумевал не буквальный запрет, а замену «Википедии» на государственную Большую российскую энциклопедию, речь о пользовательских привычках.

«Новая» нашла человека, который действительно занимается улучшением пользовательского опыта в «Википедии». Им оказался известный инноватор Георгий Васильев, который и рассказал нам о разнице между «Википедией» и энциклопедией, роли государства и редакции, а также о будущем «Википедии» как универсального справочника.

Фото: РИА Новости

— Что вас привело в «Википедию» и зачем нужен «Толмач»?

— «Википедия» — крупнейший информационный ресурс мира, к которому люди обращаются по самым разным вопросам. В русском сегменте «Википедии» полтора миллиона статей. Каждую минуту к ним обращается полтора миллиона пользователей.

Мы проанализировали посещаемость статей, которые посвящены сложным понятиям, теориям и технологиям, и обнаружили, что «Википедия» — это мощнейшее средство популяризации науки. Например, за последние 4 года на статью с названием «Окситоцин» зашло полтора миллиона читателей. Вы спросите почему? Потому что окситоцин называют «гормоном любви». А еще его прописывают женщинам при родах. К сожалению, зайдя в статью, пользователь читает, что «окситоцин — это нейропептид и пептидный гормон, вырабатываемый паравентрикулярным ядром гипоталамуса». Вряд ли большинству читателей эта информация понятна.

В общем, проделав такой анализ, мы пришли к выводу, что «Википедии» не помешал бы перевод с научного языка на понятный

Прошедшей весной, вооружившись сходными примерами, я пришел в «Викимедиа РУ» — организацию, которая поддерживает и развивает русскоязычный сегмент «Википедии», — и предложил организовать конкурс «Вики-Толмач» с целью сделать научные статьи понятнее. Первый ответ, который я получил, меня несколько обескуражил: «Википедия» — это энциклопедия, и в первую очередь она должна быть точной в научном смысле. Разговор с читателем с помощью метафор и художественных образов нарушает научную корректность. И все-таки коллеги согласились, что проблема есть. В итоге решили конкурс провести, но в экспериментальном порядке.

Сейчас на конкурс «Толмач» вынесено 175 популярных статей. Среди них — «Окситоцин», «Валовой внутренний продукт», «Криптовалюта», «Принцип неопределенности», «Бритва Оккама» и другие. Мы предлагаем участникам конкурса сделать более доходчивыми преамбулы статей и иллюстрации к ним.

Для «Википедии» это важный эксперимент. Если нам удастся родить хорошие примеры, это поможет сделать более понятными для широкой аудитории тысячи новых и старых статей.

Справка «Новой» Георгий Васильев — известный российский предприниматель-инноватор, продюсер, композитор, поэт, сценарист, режиссер, бард. Соавтор нескольких музыкальных спектаклей и множества песен. Бардовский дуэт Алексея Иващенко и Георгия Васильева известен среди поклонников жанра как дуэт «Иваси». Он инициатор и руководитель просветительской программы «Всенаука», которая помогает русской «Википедии».

— Как вы думаете, почему Путин заговорил о замене «Википедии» Большой российской энциклопедией?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно объяснить разницу между обычной энциклопедией и «Википедией». В «Википедии» нет главной редакции, человека, который своей властью правит чужой текст. Это не энциклопедия в обычном понимании. У одной статьи «Википедии» может быть сотня авторов, и все они равны в правах. Чтобы добиться изменений, ты должен убедить других соавторов.

В этом смысле Большая российская энциклопедия — гораздо более управляемое издание.

— Но классическая энциклопедия и более достоверна. Ведь ее редактируют серьезные ученые.

— Я помню, как в подростковом возрасте листал Большую советскую энциклопедию, вышедшую в 50-е, и наткнулся на отдельную брошюрку из нескольких десятков страниц. К ней прилагалась инструкция: старые страницы удалить, а эти вставить вместо удаленных. Мой отец вложил новые страницы рядом со старыми, не удаляя их. Так у меня появилась возможность сравнить две статьи о Сталине. Обе энциклопедические и достоверные, но совершенно разного содержания.

Эта ангажированность распространялась в БСЭ не только на общественные науки и политику. Все ученые, писатели, общественные деятели были четко ранжированы. Каждый заметный персонаж был отнесен к одному из рангов: «видный», «выдающийся», «великий» или «гениальный». И это были довольно тенденциозные оценки. Яблочков там вполне мог быть равен Эдисону или стоять выше него. Энциклопедия, составленная единым редакционным коллективом, — более выверенный источник, но она не представляет альтернативных точек зрения. А точка зрения редакции может быть ангажированной, выражать позицию группы политиков или какого-то слоя общества.

Кроме того, «Википедия» пишется энтузиастами бесплатно, и никакое государственное издательство не способно профинансировать полтора миллиона статей, которые постоянно обновляются. Важен и охват тем:

даже такое полное старейшее издание, как Британская энциклопедия, по объему информации и широте охвата рядом не стоит с английской «Википедией».

— А как отнеслись википедисты к созданию официального конкурента?

— В октябре мы обсуждали конкурс «Вики-Толмач» на традиционной ежегодной конференции википедистов СНГ в Некрасовской библиотеке в Москве. Я спросил коллег, как они относятся к предстоящему появлению конкурирующего энциклопедического портала. Владимир Медейко, председатель правления «Викимедия РУ», ответил неожиданно: поскольку задача «Википедии» — обеспечить всем живущим на земле людям доступ ко всем знаниям, мы приветствуем появление любого нового достоверного источника знаний. Получается, что обновленная Большая российская энциклопедия просто станет для «Википедии» еще одним источником, на который можно будет ссылаться. Так что и «Википедия», и все ее читатели скажут спасибо государству, вложившему около двух миллиардов рублей в развитие проекта БРЭ.

— Вы говорите, что «Википедию» создают волонтеры. А за участие в конкурсе «Толмач» вы платите?

— Мы не платим участникам конкурса, но обеспечиваем призы победителям. Наш конкурс поддержал «Яндекс», выделив на призы более 40 умных колонок «Яндекс.Станция». Кроме того, мы премируем победителей подписками на «Науку и жизнь», книгами издательства «Альпина нон-фикшн». Они тоже наши партнеры. Программе «Всенаука» вообще помогают многие организации. На нее дал денег Фонд президентских грантов. Очень активно помогает Российская академия наук, но не деньгами, а «умами».