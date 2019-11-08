«Попытка бросить тень»
Либертарианцу Михаилу Светову устроили 12-часовой ночной допрос из-за фотографии восьмилетней давности
Фото: Влад Докшин / «Новая»
Юлия МинееваГлава службы информации
Днем 6 ноября члену незарегистрированной Либертарианской партии России, активному участнику летних акций протеста Михаилу Светову пришла повестка с требованием прийти на допрос в Следственный комитет. Никаких подробностей о деле в ней не было, но еще до того, как повестка оказалась в почтовом ящике политика, телеканал РЕН ТВ сообщил, что Светова заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ).
В разговоре с «Новой газетой» Светов подтвердил, что собирается прийти на допрос в назначенное время, однако уже через несколько часов следователи пришли к нему домой сами — с постановлением на проведение обыска. При этом на лестничной клетке оппозиционера дежурила съемочная группа все того же РЕН ТВ. Как рассказал «Новой» адвокат Михаил Бирюков, в ходе обыска у политика изъяли сетевое хранилище, а после доставили на допрос в управление Следственного комитета по Северному административному округу.
Либертарианца отпустили под утро. Как выяснилось, уголовное дело возбудили из-за его поста в Instagram от 2012 года — на фотографии была бывшая девушка активиста Анастасия Дубровская, которой, как считало следствие, на тот момент не было 16 лет.
Еще летом Роскомнадзор внес личную страницу Светова в Instagram в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве тогда объясняли «Новой», что это было сделано по результатам проведенных ведомством экспертиз, которые признали несколько публикаций «детской порнографией». Пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко назвала решение Роскомнадзора попыткой «бросить тень на одного из оппозиционных лидеров».
«Старый аккаунт Светова в Instagram был посвящен его личной жизни. Вел он его задолго до того, как стал активно заниматься политикой. Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. <...> Никакого порно там не было. <...> Попытки обвинять Михаила в этом направлении предпринимаются прокремлевскими каналами давно. Ничего нового не увидели», — говорила она в беседе с «Новой».
В итоге в ночь на 7 ноября следователи устроили Михаилу Светову и Анастасии Дубровской очную ставку, в ходе которой выяснилось, что отношения между молодыми людьми возникли уже тогда, когда Анастасии исполнилось 16 лет. При этом у самой Анастасии к Михаилу никаких претензий нет.
Сейчас Светов проходит по делу в качестве свидетеля. В рамках расследования ему назначили урологическую экспертизу, чтобы установить, «способен ли Михаил к половому сношению или нет». Адвокат Светова сомневается в том, что экспертиза чем-то поможет следствию, ведь события, о которых идет речь в уголовном деле, произошли почти восемь лет назад.
«Обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в инстаграме восьмилетней давности! Такой цирк можно устроить, только когда больше совсем нечего предъявить», — комментирует происходящее Светов.
Обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в инстаграме 8-летней давности, такой цирк можно устроить только когда больше совсем нечего предъявить. Адвокаты вывели меня из СК из-за глубокой ночи, но пока ничего не закончилось. Завтра будет продолжение. Спасибо всем за поддержку!— Mikhail Svetov (@msvetov) November 7, 2019
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.