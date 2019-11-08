«Попытка бросить тень»

Днем 6 ноября члену незарегистрированной Либертарианской партии России, активному участнику летних акций протеста Михаилу Светову пришла повестка с требованием прийти на допрос в Следственный комитет. Никаких подробностей о деле в ней не было, но еще до того, как повестка оказалась в почтовом ящике политика, телеканал РЕН ТВ сообщил, что Светова заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ).

В разговоре с «Новой газетой» Светов подтвердил, что собирается прийти на допрос в назначенное время, однако уже через несколько часов следователи пришли к нему домой сами — с постановлением на проведение обыска. При этом на лестничной клетке оппозиционера дежурила съемочная группа все того же РЕН ТВ. Как рассказал «Новой» адвокат Михаил Бирюков, в ходе обыска у политика изъяли сетевое хранилище, а после доставили на допрос в управление Следственного комитета по Северному административному округу.

Либертарианца отпустили под утро. Как выяснилось, уголовное дело возбудили из-за его поста в Instagram от 2012 года — на фотографии была бывшая девушка активиста Анастасия Дубровская, которой, как считало следствие, на тот момент не было 16 лет.

Еще летом Роскомнадзор внес личную страницу Светова в Instagram в реестр запрещенных сайтов. В ведомстве тогда объясняли «Новой», что это было сделано по результатам проведенных ведомством экспертиз, которые признали несколько публикаций «детской порнографией». Пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко назвала решение Роскомнадзора попыткой «бросить тень на одного из оппозиционных лидеров».

«Старый аккаунт Светова в Instagram был посвящен его личной жизни. Вел он его задолго до того, как стал активно заниматься политикой. Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. <...> Никакого порно там не было. <...> Попытки обвинять Михаила в этом направлении предпринимаются прокремлевскими каналами давно. Ничего нового не увидели», — говорила она в беседе с «Новой».

Акция в поддержку Михаила Светова в Красноярске. Фото из соцсетей

В итоге в ночь на 7 ноября следователи устроили Михаилу Светову и Анастасии Дубровской очную ставку, в ходе которой выяснилось, что отношения между молодыми людьми возникли уже тогда, когда Анастасии исполнилось 16 лет. При этом у самой Анастасии к Михаилу никаких претензий нет.

Сейчас Светов проходит по делу в качестве свидетеля. В рамках расследования ему назначили урологическую экспертизу, чтобы установить, «способен ли Михаил к половому сношению или нет». Адвокат Светова сомневается в том, что экспертиза чем-то поможет следствию, ведь события, о которых идет речь в уголовном деле, произошли почти восемь лет назад.

«Обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в инстаграме восьмилетней давности! Такой цирк можно устроить, только когда больше совсем нечего предъявить», — комментирует происходящее Светов.