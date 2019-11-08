Уроки немецкого и Дуглас Коста

Турнирный расклад перед ответными «спаренными» поединками в Санкт-Петербурге и Москве был прост и понятен. Победа над «РБ Лейпцигом» на «Газпром Арене» процентов на 70 обеспечила бы «Зениту» большие февральские гастроли. Ну а «Локомотиву» требовалось без шуток задавить «Ювентус» в Черкизове, чтобы сохранить шансы на дальнейшее футбольное путешествие.

Две недели назад, как вы помните, сине-бело-голубые проиграли «РБ Лейпцигу» 1:2 и потеряли лидерство в группе G, пропустив вперед как раз-таки красно-белую «энергетическую» команду, которая, кстати, в двух последних матчах в чемпионате и Кубке Германии отгрузила своим соперникам 14 мячей. И даже ничего и никого не боящийся Артем Дзюба на всякий случай перед важнейшей битвой напомнил всем про цифры: «Многие забывают, что они («РБ Лейпциг») в три или четыре раза дороже нас». Но проблема, как показал, вторничный поединок, отнюдь не в стоимости кудесников мяча. В конце концов, финтят на зеленом газоне не деньги, что подтвердила тем же днем пражская «Славия», не дав «Барселоне» с Месси и Гризманном на «Камп Ноу» привычно порезвиться (0:0). И отыграться, кстати, можно со счета 0:2, что часом позже продемонстрировала «Боруссия» из Дортмунда, завалив в итоге миланский «Интер» (3:2). А все потому, что у вышеназванных клубов, помимо умения, присутствовали желание и страсть.

«Зенит» же с самых первых минут матча катился к закату. Его душа была пуста, как бидон, с которым мама отправляла меня в детстве за сметаной. Питер, решивший трусливо отсидеться в обороне и поразить немцев убийственной тактикой под названием «пуляй в сторону Дзюбы, а он разберется», мог остаться в живых только в одном случае: если бы еврейский судья Орель Гринфельд отменил не один мяч «РБ Лейпцига», а все три. Но на такие чудеса не способен даже Алексей Миллер, который яростно аплодировал арбитру после того, как он не засчитал гол немцев на 14-й минуте. Аплодировать же не газовавшим на родном поле футболистам было не за что. «Если ты не в состоянии навязать сопернику свою волю, то надо стереть в подкатах свою толстую жопу», — говорил один английский тренер. Но и филейные части игроков «Зенита», проспавших парочку детских уколов от быстрых подопечных Юлиана Нагельсманна, за два тайма «не пострадали».

…И «быки», господин Дзюба, стоят дороже, потому что сильнее играют в футбол.

И играют они остроумнее и бодрее потому, что деньги в европейских клубах платят за качественно выполненную работу, а не за то, что у тебя определенного цвета паспорт.

Однако это проблема не оздоевых, ерохиных, смольниковых и попавших в мир русской халявы иностранных легионеров. А тех, кто руководит Премьер-лигой и российским аналогом английской забавы в целом. И еще. Когда «Зенит» в 2008-м году громил «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА, такой команды, как «РБ Лейпциг», не было и в проекте…

«Локомотив» давным-давно тоже унижал «Интер» и добирался до 1/8 Лиги чемпионов. И тогда, к слову, гонорары измайловых, лоськовых и маминовых укладывались, что называется, в рамки приличия. Впрочем, нынешний железнодорожный коллектив, в отличие от «Зенита», не прятался от грозного соперника в черкизовских окопах, а ввязался в бой легко и весело.

Пропустив в дебюте (Гильерме после штрафного в исполнении Криштиану Роналду начудил в стиле Филимонова), «Локомотив» не раскис, а, напротив, смело двинулся на «Старую Синьору» и быстро вернул должок (Алексей Миранчук повторил туринский подвиг, снова огорчив Войцеха Щенсны). Агрессивные хозяева не уступали гранду ни в скорости, ни в единоборствах, ни в ударах по воротам. Те же Миранчук и Жоау Мариу имели все шансы красиво «похоронить старушку». Гильерме, в свою очередь, собрался и спас партнеров после убойных выстрелов Игуаина и Роналду. И ничья, конечно, была бы справедливым исходом дождливой и боевой встречи. Вот только «Юве» такой расклад не устраивал. И когда парни в белом уже мысленно готовились обмениваться майками с бессменным чемпионом Италии, бразильский затейник Дуглас Коста в компенсированное время разложил свой пасьянс на «РЖД Арене», доказав, что игра заканчивается со свистком судьи.

Эту старую мудрость наши футболисты запомнить, к сожалению, никак не могут.