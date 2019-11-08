Аршавин и два слова об «Уфе»

Эксперт Аршавин Казалось, что автор мема «ваши ожидания — ваши проблемы» после завершения карьеры появится где угодно, но только не на телевидении. В бытность спортсменом он не жаловал представителей СМИ и от послематчевых экспресс-интервью часто уходил при помощи яблок, которые демонстративно грыз в камеру. Однако в кресле эксперта «Матч ТВ» Андрей Сергеевич смотрится идеально. И не только внешне. На любой вопрос у него есть небанальный, серьезно-шутливый ответ. На хорошем русском языке он со знанием дела разъясняет общественности, почему Понсе не забивает с двух метров, и почему Гильерме теряет ворота. И даже анализ самого скучного матча с комментарием такого критика вызывает смех и радость. Как признался один тренер: «Если бы мы играли так, как Аршавин разбирает!»

«Динамо» на вылет В межсезонье легендарный клуб, вернувшийся наконец-то в родной Петровский парк, выложил на трансферы почти 34 миллиона евро, уступив по сумме только «Зениту» и чуть-чуть «Спартаку». Однако с футболистами, засветившимися в «Боруссии», «Олимпике» и «Дженоа», Дмитрий Хохлов ничего путного придумать не смог, и вместе со спортивным директором Романом Орещуком был отправлен в октябре «компетентными» банкирами, владеющими командой, в отставку. Статистика «Динамо», на 99 процентов провалившего задачу по попаданию в еврокубки, поражает: три победы, шесть ничьих, шесть «баранок». Исправлять ситуацию доверили тренеру дубля, 38-летнему Кириллу Новикову, которому и придется тащить превратившееся в объект насмешек «Динамо» из болота. От зоны прямого вылета бело-голубых отделяет всего один пункт.

Веселый «Ростов» «Вот уж «вдул так вдул» — так рассказал о беременности своей жены харизматичный коуч «Ростова» в инстаграме. Так же эффективно и ярко руководил Валерий Георгиевич и клубом с берегов Дона, не обладающим огромным бюджетом. Атакующая «банда», где солирует один из лучших форвардов чемпионата Элдор Шомуродов (10 мячей), больно наказала в гостях «Локомотив» и ЦСКА, а на своем поле и вовсе одержали шесть побед в семи встречах. Кстати, на жирное предложение Леонида Федуна потренировать московскую команду Карпин ответил бодрым отказом и пообещал к тому же реанимировать «сидельца-авторитета» Павла Мамаева, с которым «Ростов», занимающий по итогам первого круга второе место, подписал в сентябре контракт.

Орден Прядкина 28 октября указом президента Путина глава российской премьер-лиги и вице-президент РФС Сергей Прядкин был награжден Орденом Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Откуда нам знать, что совершил за кулисами бывший сотрудник КГБ и полковник запаса на благо спорта и культуры физической. Но вот болельщики, которые почти 20 лет наблюдают за «добросовестной» и «качественной» работой в российском футболе Сергея Геннадьевича, который, кстати, не единожды становился объектом журналистских расследований, откровенно посмеялись. И даже предложили учредить «Орден Прядкина», чтобы в будущем награждать им «пятнистых» функционеров и чиновников.

VAR по праздникам Боссы РПЛ пообещали, что после чемпионата мира по футболу система видеоповторов (VAR) доберется и до первенства страны. И добралась. Правда, установить на всех стадионах дорогостоящее оборудование по разным причинам лига не смогла, но решила включать «кино» выборочно, даря «зоркий глаз» одному (или двум) из восьми матчей в туре. Причем по закону подлости получалось так: в тех встречах, где система работала, судьи чаще обходились и без нее. А в тех поединках, где возникали спорные ситуации, технический прогресс на выручку, естественно, не приходил. Так, может быть, кому-то выгодно такое неодинаковое сопровождение матчей?

Питер — первый Летом «Зенит» устроил великое «переселение»: в трансферной кампании было задействовано 22 футболиста (15 — на выход, 7 — на вход). Только за бразильца Малкома (из-за травмы он выбыл до весны) было заплачено 40 миллионов евро. Многие эксперты полагали, что на второй год работы Семака команда ослабит чемпионскую хватку. Однако птенцы гнезда «Газпрома», вдохновленные сверхмотивированным и неутомимым Артемом Дзюбой (9 мячей, 9 передач), почти никому не дали усомниться в своем превосходстве, одержав 10 побед и сделав полшага к защите титула. «Что для вас статус победителя первого круга?» — спросили Сергея Богдановича. «Ничего, посмотрим, где мы будем после 30-го тура», — спокойно ответил Семак.

Справедливый Евсеев Суровый наставник «Уфы», начавший сольную карьеру не так давно, в летне-осенний период проявил себя грозой авторитетов, огорчив почти все клубы из первой пятерки. При этом победитель Уэльса, никогда не лезший за словом в карман, успевал раздавать на орехи и журналистам, неправильно, по его мнению, освещавшим футбольный турнир. Он покидал пресс-конференции, вступал в перепалки и бранился. Так, после матча со «Спартаком» Вадим Валентинович раскритиковал работу «Матч ТВ»: «Вы подождите поздравлять. «Уфа» обыграла «Ростов», два слова об «Уфе», о «Ростове» — 50. Обыграла «Уфа» «Зенит», два слова об «Уфе», 200 — о «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак». Будет опять два слова об «Уфе», остальное все — про «Спартак». И ведь с Евсеевым трудно не согласиться.