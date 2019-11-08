Аршавин и два слова об «Уфе»

Андрей Успенскийкорреспондент
Эксперт Аршавин
Казалось, что автор мема «ваши ожидания — ваши проблемы» после завершения карьеры появится где угодно, но только не на телевидении. В бытность спортсменом он не жаловал представителей СМИ и от послематчевых экспресс-интервью часто уходил при помощи яблок, которые демонстративно грыз в камеру. Однако в кресле эксперта «Матч ТВ» Андрей Сергеевич смотрится идеально. И не только внешне. На любой вопрос у него есть небанальный, серьезно-шутливый ответ. На хорошем русском языке он со знанием дела разъясняет общественности, почему Понсе не забивает с двух метров, и почему Гильерме теряет ворота. И даже анализ самого скучного матча с комментарием такого критика вызывает смех и радость. Как признался один тренер: «Если бы мы играли так, как Аршавин разбирает!»
«Динамо» на вылет
В межсезонье легендарный клуб, вернувшийся наконец-то в родной Петровский парк, выложил на трансферы почти 34 миллиона евро, уступив по сумме только «Зениту» и чуть-чуть «Спартаку». Однако с футболистами, засветившимися в «Боруссии», «Олимпике» и «Дженоа», Дмитрий Хохлов ничего путного придумать не смог, и вместе со спортивным директором Романом Орещуком был отправлен в октябре «компетентными» банкирами, владеющими командой, в отставку. Статистика «Динамо», на 99 процентов провалившего задачу по попаданию в еврокубки, поражает: три победы, шесть ничьих, шесть «баранок». Исправлять ситуацию доверили тренеру дубля, 38-летнему Кириллу Новикову, которому и придется тащить превратившееся в объект насмешек «Динамо» из болота. От зоны прямого вылета бело-голубых отделяет всего один пункт.
Веселый «Ростов»
«Вот уж «вдул так вдул» — так рассказал о беременности своей жены харизматичный коуч «Ростова» в инстаграме. Так же эффективно и ярко руководил Валерий Георгиевич и клубом с берегов Дона, не обладающим огромным бюджетом. Атакующая «банда», где солирует один из лучших форвардов чемпионата Элдор Шомуродов (10 мячей), больно наказала в гостях «Локомотив» и ЦСКА, а на своем поле и вовсе одержали шесть побед в семи встречах. Кстати, на жирное предложение Леонида Федуна потренировать московскую команду Карпин ответил бодрым отказом и пообещал к тому же реанимировать «сидельца-авторитета» Павла Мамаева, с которым «Ростов», занимающий по итогам первого круга второе место, подписал в сентябре контракт.
Орден Прядкина
28 октября указом президента Путина глава российской премьер-лиги и вице-президент РФС Сергей Прядкин был награжден Орденом Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Откуда нам знать, что совершил за кулисами бывший сотрудник КГБ и полковник запаса на благо спорта и культуры физической. Но вот болельщики, которые почти 20 лет наблюдают за «добросовестной» и «качественной» работой в российском футболе Сергея Геннадьевича, который, кстати, не единожды становился объектом журналистских расследований, откровенно посмеялись. И даже предложили учредить «Орден Прядкина», чтобы в будущем награждать им «пятнистых» функционеров и чиновников.
VAR по праздникам
Боссы РПЛ пообещали, что после чемпионата мира по футболу система видеоповторов (VAR) доберется и до первенства страны. И добралась. Правда, установить на всех стадионах дорогостоящее оборудование по разным причинам лига не смогла, но решила включать «кино» выборочно, даря «зоркий глаз» одному (или двум) из восьми матчей в туре. Причем по закону подлости получалось так: в тех встречах, где система работала, судьи чаще обходились и без нее. А в тех поединках, где возникали спорные ситуации, технический прогресс на выручку, естественно, не приходил. Так, может быть, кому-то выгодно такое неодинаковое сопровождение матчей?
Питер — первый
Летом «Зенит» устроил великое «переселение»: в трансферной кампании было задействовано 22 футболиста (15 — на выход, 7 — на вход). Только за бразильца Малкома (из-за травмы он выбыл до весны) было заплачено 40 миллионов евро. Многие эксперты полагали, что на второй год работы Семака команда ослабит чемпионскую хватку. Однако птенцы гнезда «Газпрома», вдохновленные сверхмотивированным и неутомимым Артемом Дзюбой (9 мячей, 9 передач), почти никому не дали усомниться в своем превосходстве, одержав 10 побед и сделав полшага к защите титула. «Что для вас статус победителя первого круга?» — спросили Сергея Богдановича. «Ничего, посмотрим, где мы будем после 30-го тура», — спокойно ответил Семак.
Справедливый Евсеев
Суровый наставник «Уфы», начавший сольную карьеру не так давно, в летне-осенний период проявил себя грозой авторитетов, огорчив почти все клубы из первой пятерки. При этом победитель Уэльса, никогда не лезший за словом в карман, успевал раздавать на орехи и журналистам, неправильно, по его мнению, освещавшим футбольный турнир. Он покидал пресс-конференции, вступал в перепалки и бранился. Так, после матча со «Спартаком» Вадим Валентинович раскритиковал работу «Матч ТВ»: «Вы подождите поздравлять. «Уфа» обыграла «Ростов», два слова об «Уфе», о «Ростове» — 50. Обыграла «Уфа» «Зенит», два слова об «Уфе», 200 — о «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак». Будет опять два слова об «Уфе», остальное все — про «Спартак». И ведь с Евсеевым трудно не согласиться.
Финты Федуна
За звания самого «талантливого» управленца футбольного общества владелец «Лукойла» способен поспорить с «виртуозными» динамовскими банкирами. Леонид Арнольдович уже который раз собственноручно топит «Спартак», принимая нелепые кадровые решения и затягивая по ходу сезона с принятием нужных мер. К примеру, интеллигентного, но бесхребетного тренера Кононова он уволил только после пяти поражений подряд и вылета из Лиги Европы, когда команда уже разваливалась на части. Что получится у 34-летнего немца Доменико Тедеско, возглавившего в пожарном порядке столичный коллектив, предугадать сложно. Но красно-белые фанаты продолжают требовать от Федуна продажи клуба, который отстает от «Зенита» на 15 очков.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.