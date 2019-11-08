Деньги не в счет
Почему московский бюджет оказался в центре публичного скандала
Слушания по бюджету. Фото: ОП Москвы
Владимир Миловэкономист, политик
Впервые за многие годы обсуждение бюджета Москвы получается весьма скандальным. В прошлом, когда мэрия практически на 100% контролировала Московскую городскую думу, особых вопросов при утверждении главного финансового документа столицы не возникало: принятый большинством «единороссов» (и до сих пор действующий) регламент Мосгордумы даже не предусматривает серьезного обсуждения этого вопроса. По-быстрому проголосовали, и все. Лишь вновь избранные в том числе благодаря «умному голосованию» независимые депутаты, по крайней мере, озвучили основные проблемные точки внесенного мэрией проекта столичного бюджета на 2020–2022 годы. Если это и не полноценное обсуждение, то как минимум начало серьезного разговора о поистине бездонных и совершенно неконтролируемых столичных финансах.
Обсудить тут есть что. Впервые в истории бюджет Москвы в 2020 году превысит по расходам военный бюджет всей России: если федеральный бюджет планирует потратить на оборону 3 трлн 101 млрд рублей, то расходы бюджета Москвы составят 3 трлн 150 млрд. Грубо говоря, в финансовой иерархии исполнительной власти Собянин при таких раскладах «весит» больше, чем Шойгу.
При этом москвичи, которые, собственно, и формируют этот огромный бюджет (крупнейший источник поступлений — налог на доходы физических лиц, а вместе с другими налогами, которые платят горожане, — имущественный налог, акцизы в составе товаров и услуг и т. д., — вклад москвичей в казну города составляет более половины), практически ничего не знают о том, как и между кем делится этот огромный пирог. Давайте вкратце разберем его содержимое.
«Социалка» — нелюбимая золушка
Московская мэрия любит повторять мантру о «социальной направленности» бюджета столицы. Когда вы услышите такое, помните: это манипуляция. Для того чтобы получить цифру «социальных расходов» выше 50%, пиарщики мэрии вписывают туда какие угодно несвязанные статьи («а также отдельные мероприятия других госпрограмм», как вот в этом пресс-релизе).
В реальности легко убедиться, что, например, расходы на здравоохранение и образование в сумме составят в 2020 году только 23,2% расходов бюджета против 30,1% еще в 2014 году, их доля резко сокращается. Кстати, ее планировали сокращать и дальше — вы можете в этом убедиться из действующего бюджета на 2019–2021 годы, где на одну только медицину расходы в следующем году планировали урезать на 30 млрд рублей. Но чудесный разворот случился уже после выборов 8 сентября — так что многое было не зря, и протестное голосование москвичей хотя бы отчасти возымело свои плоды.
Зачем нужно такое резкое сокращение доли расходов на медицину и образование, притом что московский бюджет пухнет от денег, — загадка.
У других российских городов-миллионников, у которых бюджетные возможности откровенно пожиже, эти расходы составляют около половины. Но политика правительства Москвы, видимо, исходит из того предположения, что москвичи побогаче, а значит, их можно усиленно выталкивать в сферу платного образования и здравоохранения, расчищая поле для трат на куда более прибыльные «распильные» проекты в сфере транспорта, ЖКХ, благоустройства.
Далее, расходы на такие статьи, как «охрана окружающей среды» или «охрана материнства и детства», вообще капля в море, 13,5 и 8,6 млрд рублей соответственно или 0,4 % и 0,3% расходов бюджета. Расходы на пенсионные надбавки — еще 5% расходов бюджета (в 2013-м составляли более 7%). Вместе никак не получается «более 50% социальных расходов», как утверждает мэрия.
Копать не перекопать
Основные статьи бюджета Москвы вовсе не социального характера, это так называемые «распильные» статьи, создающие огромные пространства для «откатной» экономики. Конечно же, наибольшее возмущение москвичей вызывают траты на «благоустройство» — постоянное бессмысленное перекапывание нашего города, которое нужно лишь для того, чтобы кто-то мог освоить бюджетные средства на бесконечной перекладке плитки, бордюров или установке «малых архитектурных форм».
В 2021–2022 годах бюджет Москвы на «благоустройство» превысит 300 млрд рублей.
Для сравнения: это превышает бюджеты Федеральной службы исполнения наказаний (₽250–290 млрд) и Росгвардии (₽250–260 млрд) на этот же период и в полтора раза больше бюджетов богатых нефтью и газом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (порядка ₽200 млрд по расходам каждый). Только на одно «благоустройство»!
Еще одна потенциально коррупционная статья — транспорт. Нет сомнений, что развитие транспортной системы востребовано москвичами — в отличие от навязчивого «благоустройства», необходимость которого далека от очевидной. Тем не менее делается это часто руками знакомых нам персонажей и по космическим расценкам.
Например, компании Аркадия Ротенберга получили подряды на строительство перегона метро «Саларьево» — «Столбово» и участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе по средней цене $45–53 млн за один километр.
50 миллионов долларов за километр — простите, но за такие деньги можно строить метро на Земле Франца-Иосифа!
Никакого публичного аудита прозрачности транспортных расходов нет и в помине. Между тем транспорт — крупнейшая статья расходов столичного бюджета: 525 млрд рублей в 2020 году и 550–560 млрд в 2021–2022 годах (это без расходов на дороги, которые составляют еще почти 200 млрд рублей в год). Расходы Москвы на транспорт — половина (!) расходов консолидированного бюджета страны на всю транспортную сферу без дорожного хозяйства (а с дорожным хозяйством — около четверти, что все равно непропорционально много). Конечно же, расходование таких огромных средств нуждается в плотном общественном аудите — особенно с учетом невероятно щедрых удельных расценок на транспортные проекты, реализуемые все теми же хорошо известными нам приближенными к власти «бизнесменами». Но мэрия предпочитает протолкнуть все по-быстрому и никаким публичным аудитом не заморачиваться.
Сами мы не местные
Еще одна интересная особенность — практически полное отсутствие собственной денежной базы у органов местного самоуправления. Их доходы составляют всего 0,2% в консолидированном бюджете столицы. Для сравнения — в целом в консолидированном бюджете субъектов Российской Федерации доходы бюджетов местного самоуправления составляют 14–15%. В Бюджетном кодексе страны специально закреплены нормативы отчислений отдельных налогов в местные бюджеты — но не в Москве, где каждый год для каждого муниципального района это решается кулуарно и утверждается приложением к городскому бюджету без серьезного обсуждения.
Плохо себя вел Красносельский район, голосовал не так? Получи норматив отчислений поменьше!
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При таком огромном количестве проблем и таких невероятных масштабах расходов столичный бюджет надо обсуждать и обсуждать месяцами. Но мы увидели-то его всего недели три назад, а как такового широкого обсуждения московские правила не предусматривают — ешьте, что дают. Дискуссию заменяют одноразовые срежиссированные «публичные слушания» в Общественной палате Москвы, прошедшие 5 ноября, куда по традиции собрали толпы со всем согласных скучающих бюджетников, многих желавших задать острые вопросы не пустили в зал, а Любови Соболь просто отключили микрофон.
Видимо, в мэрии пока не услышали сигнал, который послали на выборах 8 сентября москвичи, желающие вернуть себе контроль над управлением городом. Ну что же, как принято говорить в последнее время — можем повторить!
Друзья!
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