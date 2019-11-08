«Ребенка можно спасти, но нечем»
Новости импортозамещения: заграничный препарат от рака закончился, после российского «отнялись ноги»
Фото: photoxpress
Алексей ТарасовОбозреватель
Бывший тележурналист, ныне депутат красноярского Закса Илья Зайцев написал в фейсбуке непатриотичный пост:
из фэйсбука ильи зайцева
— С июля в Россию больше не завозится препарат «Винкристин Тева», который производят в Западной Европе, так необходимый детям при лечении рака. Производитель об этом официально уведомил. Потому что с новыми требованиями законодательства о закупках лечебные учреждения покупать его перестали — есть российский аналог, им и пользуйтесь. У нас ведь импортозамещение. Врачи начали переводить пациентов на «Веро-Винкристин», но уже доказано, что в 50–70 % случаев он вызывает серьезные осложнения (отказывают ноги) и после его применения необходимо лечить осложнения.
И вот сегодня мне пишет мама маленькой девочки, ей еще и полутора лет нет. У нее рак. Она прошла первый курс с немецким препаратом и ей стало значительно лучше. Второй курс — уже с препаратом российским. И он показал те самые осложнения. Корректировка курса не помогла. У девочки отнялись ноги. После третьей попытки российское лекарство отменили, а немецкое купить в России нельзя. И в Германии нельзя — нужен рецепт немецкого врача. И через посольство пробовали. И через знакомых.
Родители в отчаянии спрашивают: «Илья, как нам спасти нашу дочь?» А я не знаю, что сказать... Да, врачи регистрируют все случаи тяжелых осложнений и направляют их в Росздравнадзор, но сколько должно быть этих осложнений, чтобы немецкий препарат вновь стали закупать? И сколько детей не дождутся этого препарата? Конечно, буду писать и в Росздравнадзор, и в Министерство здравоохранения России, и, может быть, даже производителю. Я сам отец двоих детей и не могу представить, что испытывают родители, которые знают, что ребенка можно спасти, но нечем.
Абсолютно реальная история, но несколько пометок к речи депутата. Исчезнувший препарат не немецкий, Teva Pharmaceutical Industries Ltd — компания израильская, производитель — в Нидерландах. И проблемы с этим препаратом не только в России. Показательно, как их решают другие.
Еще в мае FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Минздрава США обнародовало решение «Тевы» о прекращении производства и поставок винкристина.
Американка Лилиана Хаас (Liliana Haas) разместила на Change.org петицию: «Как человек, переживший детскую лейкемию, знаю — этот препарат помог спасти мою жизнь. Как детская онкологическая медсестра вижу — он помогает спасать жизнь моих пациентов каждый день. Теперь «Тева» говорит, что прибыль важнее, чем жизнь детей. Скажите «Теве» продолжать производить винкристин — чтобы спасти жизни детей!» Сказали 200 тысяч — столько подписалось. Среди комментариев — записи от людей, чьи дети умерли только что из-за нехватки препаратов. И записи, призывающие, например, связываться с датской компанией Lego — в совете директоров которой гендиректор «Тевы».
15 октября о складывающемся дефиците критического препарата написала The New York Times. Детские онкологи США утверждают: замены ему нет, «винкристин — это наши вода, хлеб и масло». Однако ситуацию неожиданной не назвать. Газета цитирует детского онколога Йорама Унгуру (Yoram Unguru). По его словам, выживаемость при остром лимфобластном лейкозе (почти четверть всех раковых заболеваний у детей) составляет почти 90 %. Но 8 из 10 препаратов, наиболее часто используемых для его лечения, были недоступны в течение последнего десятилетия. Согласно опросу, опубликованному в New England Journal of Medicine в 2013 году, 83 % онкологов заявили, что не могут назначить то химиотерапевтическое средство, которое они хотели бы, из-за нехватки, и что им приходится заменять препараты или откладывать лечение.
Forbes в тот же день дал другую цитату от доктора Унгуру:
«Высокодоходные лекарства, в т. ч. те, что могут продлить жизнь всего на несколько месяцев, не в дефиците. Нет жизненно важных и безальтернативных лекарств — где логика?»
Сейчас компенсировать уход винкристина «Тевы» с мирового рынка пытается американский Pfizer (но нарастить выпуск надо в 3–4 раза). Хаас написала: «Это хорошая новость, но она не меняет того факта, что тысячи детей уже пропустили дозы, и это может повлиять на их выживание. Это не меняет того факта, что «Тева» предпочла деньги жизни детей». Еще весной, до решения «Тевы», доктор Унгуру сказал специализированному сайту Cancer Therapy Advisor: «Это кризис здравоохранения. Правительство должно занять определенную позицию. Оно уже дает (совместно с частными компаниями) гарантии на воду, электричество — почему бы и не на эти жизненно необходимые препараты? Эти лекарства действительно являются частью нашей критической инфраструктуры».
Для предотвращения подобных ситуаций конгресс США ждет до конца года доклад с выводами и рекомендациями от специально созданной комиссии. А в педиатрической терапии рака американцы уже разработали рекомендации по изменению протоколов лечения.
А что в России? «Веро-Винкристин» производит российская компания «Верофарм», с 2014 года входящая в американскую химико-фармацевтическая корпорацию Abbott. Статистика Росздравнадзора, собирающего случаи осложнений, вряд ли достоверна. До курса на импортозамещение вы могли предложить лечащему врачу в больнице заменить прописанный им российский препарат иностранным аналогом, купленным самостоятельно, и на это могли согласиться. Сейчас врачам это запрещено, и
если речь о таблетках или растворах, принимаемых перорально, то больные тайно пьют иностранные, а отечественные выкидывают в урну или выливают в раковину (с инъекциями сложней).
Политические режимы всегда делают из обычных людей лжецов, врагов и преступников, дело лишь в том, насколько силен этот поражающий эффект. Насколько невыполнимы принимаемые законы. И какую часть народа и в каких сферах жизни народной заставляют уходить в тень, жульничать, поступать против совести. Теперь людей заставляют лгать врачам — что, в принципе, делать нельзя и обессмысливает тонны смыслов, достигнутых человечеством. Так что статистика эффективности отечественных препаратов и побочных эффектов от них сомнительна.
Россияне из европейской части страны ездят за винкристином на Украину, есть он пока и в некоторых интернет-аптеках. Красноярцам хорошо то, что их земляки активно уезжают за границу, и диаспора отзывчива. По словам депутата Зайцева, к нему обратились с проблемой винкристина три семьи и столько же откликнулись из-за границы с готовностью препарат привезти.
7 ноября «Тева» объявила о назначении нового финансового директора.
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