Интервью
«Дожидаться суда смысла нет». Видео
Интервью с Айдаром Губайдулиным, покинувшим Россию фигурантом «московского дела»
Лилит Саркисянкорреспондентка отдела политики
На этом месте в ближайшее время читайте большое интервью Айдара Губайдулина «Новой газете»
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Журналисты Андрей Лошак, Олег Кашин, Алексей Пивоваров, актриса Александра Бортич, рэпер Шило (группа «Кровосток»), бывший фигурант «московского дела» Алексей Меняйло и другие поздравили нового фигуранта «московского дела» Егора Лесных с днем рождения, опубликовав видео с пожеланиями.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:литва, губайдулин, «московское дело»
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