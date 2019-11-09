Неприкрытый урок

С приходом нового руководства в «Артеке» появились новые правила: пропуска на территорию школы запретили, уроки урезали до 40 минут, бесплатные школьные автобусы, курсировавшие напрямую от Ялты и Партенита, отменили. Теперь дети вынуждены добираться до школы своим ходом на общественном транспорте и пешком по трассе, где их легко может сбить машина. Руководство школы и власти Крыма на просьбы разобраться в ситуации не отвечают. «Новая» поговорила с родителями учеников (по их просьбе все имена изменены из-за возможного давления на детей со стороны руководства).

Каждый будний день 10-летняя Аня, девочка из крымского поселка Партенит, просыпается в 5:30. Умывшись и собрав учебники, она надевает белую с синим воротничком рубашку с надписью «Артек» и выбегает из дома, чтобы успеть на первую утреннюю маршрутку.

Небольшой автобус вместе с Аней, которой чудом удалось протолкнуться в переполненный салон, отправляется от остановки в 6:50. Несколько минут он петляет среди холмов и обрывов, покрытых вечнозелеными кипарисами, по серпантину наверх — к Южнобережному шоссе.

Аня выходит из маршрутки и перебегает оживленную трассу по пешеходному переходу, чтобы успеть на другой автобус или троллейбус, который едет из Алушты.

Через четыре остановки она выходит в поселке Краснокаменка и пешком идет вдоль трассы до разворотного кольца — оттуда в 7:50 отправляется бесплатный школьный автобус до «Артека».

Спустя полтора часа девочка попадает на первый урок, сменив перед этим три транспортных средства.

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«Раньше, когда дети шли в артековских рубашках, все чувствовали гордость, — рассказывает мама Ани Наталья. — А сейчас к ним подходят и с жалостью спрашивают: «Ну что, бедненький, добрался?».

Остановка «Партенит». Фото: Елизавета Баринова

До нынешнего учебного года путь девочки и еще 58 учениов от дома до школы был гораздо проще. Специальный автобус вез их до «Артека» напрямую из поселка, попутно забирая детей из других населенных пунктов. С 1 сентября их организованный подвоз из Партенита и Ялты отменили. Родителей предупредили об этом в последних числах августа.

«Не имею права осуществлять перевозку детей из всех городов Российской Федерации», — заявил директор «Артека» Константин Федоренко, добавив: кому не нравятся новые правила, могут переводиться в школы по территориальному признаку.

По его словам, подвоз маленьких жителей Партенита до школы и обратно стоит около 4,5 млн рублей в год. Финансирование «Артека» сократили, заявил Федоренко. Кроме того, в декабре школе придется списать 10 автобусов и нанимать перевозчика.

Родители учеников не поверили, что 4 км до Краснокаменки стоят таких денег. Раз финансирования не хватает, подумали они, то пусть «Артек» организует безопасный подвоз детей в школу за плату. Ответа, сколько это будет стоить, родители не получили до сих пор: «Мы будем платить. Так вы посчитайте, назовите цифру!».

Вместо этого им дали телефоны четырех крымских автобусных перевозчиков: два из них на звонки не отвечают, другой работает в Феодосии (153 км от Партенита), еще один предложил свои услуги за 8 тысяч рублей в сутки.

В Минпросвещения родителям сказали, что Партенит входит в состав городского округа Алушты, а значит «правовые основания для осуществления перевозки детей в школу и обратно отсутствуют» (сам «Артек» входит в состав городского округа Ялты — Ред.). Министерство образования, науки и молодежи Крыма в своем ответе подробно изложило расписание новых автобусных маршрутов, отметив, что безопасность учащихся на остановке в Краснокаменке осуществляют представители Росгвардии. Но саму просьбу родителей ведомство комментировать не стало.

«У Райкина есть сцена, где он играет начальника. Ему шлют телеграмму: пришлите нам насосы. Он думает, где же их взять? А потом решает отправить что-нибудь другое, — говорит Екатерина, мама одного из учеников. — У нас та же история. Мы просили об одном, а нам в ответ: «Куры передохли. Высылайте новый телескоп».

* * *

«Чего ждет руководство? Смерти ребенка, когда он пойдет через трассу? Что нужно сделать, чтобы нас услышали? — спрашивает Наталья. — Однажды я написала в родительском чате об этой проблеме. Учительница меня попросила не засорять переписку подобными сообщениями».

Фото: Елизавета Баринова

До сегодняшнего дня вопрос с автобусами для Партенита никто из руководства «Артека» или чиновников не решил. Некоторые родители, у которых нет своего автомобиля, вынуждены вызывать для детей такси за несколько тысяч рублей в месяц. Другие на свой страх и риск отправляют их на общественном транспорте. Дети тратят около трех часов в день (родители — по 2500 рублей в месяц), чтобы самостоятельно добраться до школы и обратно. Если ребенок пропускает утреннюю маршрутку, то на учебу уже не попадет, потому что транспорт ездит с перерывами минимум в полчаса.

По субботам детям из Партенита состыковать маршрут и вовсе невозможно.

«Существует указ о дополнительном образовании, но для партенитцев оно недоступно. Например, уроки французского языка идут по субботам, но в этот день в школу попасть невозможно, — рассказывает мама ученицы Наталья. — Дочка сказала мне: «Как бы я хотела ходить на французский язык, но не добраться!», и расплакалась».

Из-за изменений в расписании подвоза детей до школы уроки стали начинаться позже и сократились на пять минут. Родители не поленились и посчитали, что в год ученики теряют в сумме больше трех недель учебного времени.

Недовольство взрослых вызвало еще одно правило, которое появилось с приходом нового руководства. Раньше для прохода на территорию «Артека» родители пользовались специальной карточкой. С нового учебного года пропуска отменили (правда, за две недели до предполагаемого посещения можно заказать разовый пропуск). Дирекция школы объяснила это решение необходимостью в «антитеррористической защищенности учреждения».

«Получается, теперь родители — главные террористы? — возмущаются мамы учеников.

— Мы очень любим «Артек», но нам не нравится нынешнее руководство. Пока мы не написали ни одной жалобы. Мы лишь просим нас услышать».

Елизавета Баринова, специально для «Новой».

P.S. «Новая» направила запрос в Министерство образования Крыма и «Артек» с просьбой разъяснить ситуацию со школьными автобусами.