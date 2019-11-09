«Отождествлял себя с Наполеоном…»

Рано утром в субботу, 9 ноября, в Петербурге из реки Мойки спасли 63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского университета, кандидата наук, члена научного совета Военно-исторического общества (председатель — министр культуры Мединский) Олега Соколова. Вместе с ученым из притока Невы достали рюкзак. В рюкзаке, сообщает Следственный комитет, лежали травматический пистолет и две человеческие руки, отрезанные по локти. Историка, который был сильно нетрезв, доставили в больницу с переохлаждением, а в его квартиру на набережной Мойки следствие пошло с обыском. Там нашли расчлененное женское тело и окровавленную пилу.

Олег Соколов много лет реконструирует Наполеона, считая его «идеалом государственного деятеля». Фото: Антон Хёльн / «Вконтакте»

Олег Соколов — известный специалист по наполеоновской эпохе. Франция признала его заслуги, сделав кавалером ордена Почетного легиона. В России Соколов считается основоположником военно-исторической реконструкции, лично участвует в постановках сражений Отечественной войны 1812 года. Он автор бесчисленных монографий и статей по своей тематике на русском, французском и польском языках. Многие коллеги называют его светилом мирового уровня по части времен Наполеона.

Вненаучная репутация у 63-летнего доцента сложная. В 2018 году историк-любитель и шоумен Евгений Понасенков публично обвинил его в плагиате: дескать, Соколов позаимствовал идеи из его, Понасенкова, «Первой научной истории войны 1812 года». Оставим за скобками оценки серьезных историков, данных этому «первому научному» труду. Понасенков утверждал, что старший коллега начал подворовывать у него идеи еще в 2002 году (ему самому было 20 лет, а Соколову — 46). Соколов защищался, но суд проиграл.

Кадр одного из серии видео, в котором популярный блогер и франкофил Евгений Понасенков критикует и даже оскорбляет Олега Соколова / Youtube

В марте 2018 года доцент показал, что защищаться может и другими методами. На его открытой лекции на тему «Битвы наполеоновской эпохи глазами Луи-Франсуа Лежена, художника и воина» встал студент и, держа в руках «Первую научную историю», задал Соколову вопрос, как он к обвинениям относится. Доцент перешел на крик, а студента и его друга с тумаками вытолкали из зала крепкие молодые люди, оказавшиеся наготове. Другие такие же крепыши, тоже оказавшиеся на исторической лекции, громко советовали еще дать студентам в глаз (видео).

Инцидент на лекции разбирала комиссия по этике СПбГУ. Ничего предосудительного в действиях доцента она не нашла.

Правда, сам Соколов тоже жаловался на угрозы физической расправы, которые, по его словам, исходили в его адрес и в адрес тех, кто в споре о плагиате выступал на его стороне, «Новая» об этом писала. Автором угроз, по версии жертв травли, был обиженный Понасенков. Последний, проиграв суд, подал апелляцию, и Соколов будто бы получил от него сообщение:

«В апелляции отымеют уже не тебя, а твои останки. Нева сейчас холодная».

С тех пор прошел ровно год, и Мойка, приток Невы, сейчас действительно очень холодная.

Днем 9 ноября Олег Соколов признался в убийстве. Его жертва — 24-летняя бывшая студентка, ныне подруга доцента, с которой накануне вечером оставался наедине в квартире на набережной Мойки. Он сильно поругался с молодой женщиной, потом будто бы впал в состояние аффекта и убил ее. А когда понял, что наделал, решил избавиться от трупа: разрезал его и хотел вынести по частям.

— К сожалению, это действительно тот самый Олег Соколов — один из лучших наполеонистов в мире, — подтвердили «Новой» в Военно-историческом обществе. — Он досконально знал свою тему и буквально недавно, в сентябре, принимал участие в Дне Бородина, общался с послом Франции.

Вскоре после подтверждения информации об убийстве фамилия Соколова пропала с сайта РВИО.

Сказать что-то о странностях в поведении историка коллеги из РВИО не смогли, потому что общались с ним исключительно на научной почве. Однако несколько лет назад — как раз после Дня Бородина — президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович вынужден был обратиться в прокуратуру — и как раз по поводу Олега Соколова.

Один из лучших наполеонистов в мире хотел во время реконструкторских войн играть роль своего кумира — Наполеона Бонапарта. В 2007 году Бородинский музей пригласил для этого иностранного гостя — американца Марка Шнайдера. Возмущенный Соколов, как было сказано в заявлении, «публично оскорблял честь и достоинство администрации Бородинского музея-заповедника, а также приглашенных музеем на праздник… граждан США». Он так вжился в образ императора, что устроил реальную драку с «русскими кавалеристами», отправив свой «9-й гусарский полк» их побить. Организаторы праздника вызвали полицию, потому что дело уже шло к срыву мероприятия, и тогда Соколов, как сказано в заявлении, «призвал на помощь военно-исторический клуб «Легион Вислы» — побороться с полицейскими.

Соколов-Наполеон на реконструкции Бородинского сражения в 2017 году. Фото : Михаил Воронин / Вконтакте

— Олег Валерьевич хотел быть единственным и тянул одеяло на себя, — рассказал «Новой» Александр Валькович. — Для тех, кто занимается реконструкцией, давно не секрет: он — человек с очень неуравновешенной психикой. Когда он надевал мундир, его буквально подменяли. То есть он и в обычной жизни человек… Не совсем нормальный. Амбициозный, честолюбивый, тщеславный и очень вспыльчивый. А тут он совсем менялся — и не в лучшую сторону. Он отождествляет себя с императором Наполеоном. В определенных кругах его так и называют — сир. То есть — величество. Когда-то он создал свой клуб, там была империя, люди выбирали себе имена известных наполеоновских маршалов и генералов, а он все это возглавлял. И почувствовал себя Наполеоном.

Происшествие на Дне Бородина прошло для Соколова без последствий: он дал несколько объяснений в полиции — и только.

В прошлом Соколова уже пытались обвинить в избиении девушки, последствий для историка тогда не наступило.

Об этом вообще стало известно только 10 лет спустя — когда «Московский комсомолец», иллюстрируя особенности характера ученого после инцидента в университете, опубликовал старое заявление в полицию бывшей студентки Соколова.

В 2008 году Соколов прерывал работу в СПбГУ, чтобы консультировать по вопросам антиквариата Виктора Батурина (родственника экс-мэра Москвы). И жил в столице. Как можно понять из заявления потерпевшей, у нее был с Соколовым роман. Когда она решила прекратить отношения и приехала за вещами в его московскую квартиру, он привязал несчастную к стулу и стал избивать. Она просила о пощаде, а он таскал ее за волосы, обещал убить, а труп закопать «на ближайшей стройке». Подносил к ее лицу утюг так, что она «ощущала жар». Угрожал, что изуродует «на всю жизнь». Напоследок придушил шнуром от этого утюга, потом отпустил. Вернувшись в Петербург, девушка сняла побои и обратилась в полицию. О том, чтобы у Соколова за эти годы были какие-то неприятности, связанные с уголовным преследованием, нам неизвестно.

Выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко. Фото: Вконтакте

По информации петербургской «Фонтанки», убитая в квартире Соколова — его очередная молодая подруга, выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко. Они вместе жили в квартире на Мойке. В четверг, 7 ноября, они поссорились, как пишет «Фонтанка», из-за того, что подруга Соколова скверно относилась к его дочерям от предыдущих браков. Он убил ее из обреза и оставил тело в квартире. В пятницу пришли гости, веселились — и ничего не подозревали о том, что в соседней комнате лежит труп. После их ухода Соколов решил от тела избавиться и для начала его распилить. Ему будто бы несколько раз делалось дурно, но он продолжал пилить. И, видимо, одновременно пил. Первыми выбросил в Мойку ноги, а когда понес сумку с руками, был уже сильно пьян. Не удержался и упал в воду. Там его заметил проезжавший мимо водитель и вызвал подмогу.

В Следственном комитете «Новой» всю эту информацию подтверждать не стали, а только сообщили, что Соколов под стражей и по состоянию на вечер субботы остается в статусе подозреваемого.

Издание 47news со ссылкой на первый допрос подозреваемого сообщает, что после преступления доцент планировал покончить с собой в костюме Наполеона на территории Петропавловской крепости.