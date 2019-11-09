Любая кухарка сможет стать иноагентом

Сенатор Андрей Климов заявил, что статус иностранного агента в ближайшее время может быть распространен не только на СМИ, но и на физических лиц, распространяющих информацию в интернете. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект о введении новых штрафов для масс-медиа накануне его второго чтения. Климов, возглавляющий комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета, отмечает, что под действия закона попадут не только блогеры, «но и хоть кто — любой человек, частный предприниматель, пенсионер, домохозяйка». Для того, чтобы Минюст заинтересовался «любым человеком», он должен получить финансирование из-за рубежа и сообщить на своей странице нечто «противоправное». Согласно действующему законодательству, иноагенты должны быть определенным образом маркированы, а в случае нарушения правил регистрации «агенту» грозят большие штрафы. До сих пор эта практика распространялась исключительно на организации.

На первый взгляд, фантазии Климова о домохозяйках-иноагентах — это очередное свидетельство некомпетентности властей, особенно в той ситуации, когда они пытаются регулировать интернет, которым сами не пользуются. Из высказывания сенатора следует, что блогеры для него являются особой социальной группой или профессией, и что эта категория граждан не пересекается, например, с предпринимателями или пенсионерами. Ведение реестра блогеров-иноагентов Минюстом в свою очередь напоминает о позорно провалившейся попытке вести государственный реестр «распространителей информации», зарегистрироваться в котором успели лишь несколько сотен пропагандистов, после чего эта норма закона была официально отменена.

Однако в реальности хитрость сенаторского разума работает сложнее. Отчего-то российские власти все еще не умеют прямо говорить о том, что вводят цензуру и запрещают гражданам высказывать любые точки зрения, отличные от официальных. Поэтому они, ссылаясь на «международный опыт», якобы наработанный в этом вопросе, бесконечно расширяют запреты, связанные со статусом иноагентов.

Работать это правило в масштабах страны не сможет, но кого надо, можно будет привлечь.

Граждане-иноагенты — это еще один из смыслов введения «суверенного рунета», где право слова имеет исключительно начальство. Сначала они создали законодательную базу для цензуры, теперь вводят невыносимые правила для всех, кто высказывался в интернете.

На примере ФБК мы видели, что оказаться в списке иноагентов можно после того, как на ваш счет переведет любую сумму денег неизвестный вам иностранец: Навального так подставлял испанец, не говорящий по-русски. Новый закон Климова уже на этом уровне очень полезен, если вы хотите как следует запугать людей. Достаточно будет перевести популярным блогерам по сто рублей из Белоруссии или Казахстана, чтобы им пришлось надолго замолчать.

Но главное направление атаки в данном случае, похоже, связано с YouTube, американским видеохостингом, который отравляет существование властям своей популярностью в России — его аудитория сопоставима с аудиторией федеральных каналов ТВ. Политические блогеры на YouTube получают небольшие деньги от американской компании за счет рекламы — около доллара за каждую тысячу просмотров. Любого из них можно будет признать иностранным агентом и предложить во избежание таких рисков публиковать ролики исключительно на ресурсах, расположенных в российской юрисдикции.

Что сказать, накануне принятия нового закона об иноагентах не забудьте оформить подписку на бумажную «Новую».