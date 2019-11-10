Петр Саруханов / «Новая газета»

(Из лирики этой осени, в духе Фелипе)

1.

Казалось бы, все уже ваше — земли, слова, права,

Пресса, суды, глава, камни, вода, трава,

И все — от главы до травы — уже такое, как вы,

Такое.

Уже возгласил Госбред, что это на сотню лет,

Уже учрежден Комбед, уже отдался поэт,

Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет

Покоя.

Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,

Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,

По стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад

Параши,

Все, что запрещено, выброшено давно,

Все, что разрешено, заранее прощено,

И всем уже все равно, и все это все равно

Не ваше.

Все уже стало так, как вечно хотел дурак.

Если бы мрак! Кругом теперь полумрак.

Всюду, где не барак, — дебри и буерак,

Как в Вольте.

Я все отдам завистнику и врагу,

Ни дня не спрячу, ни слова не сберегу,

Но сделать все это вашим я не могу,

Увольте.

2.

Вот тебе баба, дерево, птица,

Воздух, ключ от жилья.

Где тебе этим так насладиться,

Как наслаждался я?

Мой мир отныне тебе завещан

И, в сущности, искалечен.

Отныне тебе наслаждаться есть чем,

Но насладиться — нечем.

Правильно так говорить при утрате

Жизни, жены, страны.

Эти слова не добры — но, кстати,

Эти слова верны.

От них смутится любая рать,

Пьяная от побед,

Так как вы можете все забрать,

Всех замучить и всех задрать,

Все изгадить и все засрать,

А насладиться — нет.