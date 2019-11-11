Все дороги ведут в РАН

Петр Саруханов / «Новая»

Может ли крысиная душа переселяться

Членкор РАН С.К. Судаков с соавторами начинает свою статью «Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся. Экспериментальное исследование на крысах» с цитирования англоязычных публикаций о реинкарнации, причем создается впечатление, что авторы поддерживают идею передачи мыслей от мертвых к живым.

Нельзя сказать, что Судаков — ​новичок в экстрасенсорике. Вот как он пишет со ссылкой на свою работу 2005 года: «В 1985 г. нами было установлено наличие бесконтактного дистанционного эмоционального резонанса между биообъектами, доказывающее возможность передачи биологической информации (отрицательного эмоционального состояния) между кроликами близкого родства». То есть кролики у него телепатически взаимодействовали.

В этом году членкор Судаков баллотируется в академики.

Как «доказал» реинкарнацию душ Судаков? Извините, крыс запускали в бассейн с платформой под водой, которую они не могли видеть. Крысы не очень любят плавать — ​поэтому они барахтались и искали кусочек суши. Некоторые из них были настолько бестолковы, что — ​сколько ученые ни бились — ​не могли найти платформу быстрее, чем за минуту, — ​и тогда из них формировали группу «необученных» крыс. Другие, напротив, после нескольких попыток, нашли платформу за 10 секунд и даже быстрее — ​эти были «учеными».

Дальше крыс обезглавливали, и в клетке над их бездыханными телами другие крысы (которых никто не учил искать платформу) занимались сексом. После чего кандидат в академики Судаков дожидался потомства, зачатого над отрубленными головами «ученых» и «неученых» крыс, а также — ​рядом с головами ученых в белых халатах. Каковое потомство затем отправляли плавать в том же бассейне в поисках земли. И вот, оказалось — ​после пары дней барахтанья, крысы, зачатые над отрубленными головами «ученых» крыс, находили спасительную сушу где-то за 20 секунд, а те, чьи родители спаривались над останками глупых крыс, — ​за 35. На следующий день, заметим, все крысы справлялись с заданием за одинаковое время.

К чему этот рассказ? К тому, что С.К. Судаков вскоре, возможно, станет академиком РАН — уже на этой неделе.

Сюрпризы на выборах в РАН

Тут, уж извините, нужно развести немного бюрократии. Кандидатов в РАН может выдвинуть или ученый совет научного института, или член Академии. В отличие от других выборов в нашей стране, все выдвинутые кандидаты регистрируются и допускаются к голосованию. Перед началом кампании кандидатов изучают Экспертные комиссии отделений Академии, которые дают предварительный отзыв. При этом кандидаты, получившие положительный отзыв Экспертных комиссий, при голосовании идут в вершине списка, а кандидаты, не получившие одобрения Экспертных комиссий, с выборов не снимаются, но смещаются вниз избирательного бюллетеня.

Сами выборы проходят в три этапа. Сначала кандидатов выбирают секции Отделений РАН. Отделения сгруппированы по научным отраслям — ​например, математических наук, физических наук и т.п. В рамках каждого Отделения существует несколько Секций. Количество вакансий академиков и членов-корреспондентов ограничено и устанавливается по каждой специальности отдельно — ​например, в Отделении физических наук это специальности «Физика и астрономия», «Физика», «Астрономия», «Медицинская физика», «Ядерная физика».

В секциях кандидатам нужно набрать квалифицированное большинство (не менее 2/3 от числа голосующих, не менее половины от числа списочного состава), а в дальнейшие этапы голосования секции пройдут только те, кто оказался в лидерах, — Секция не может избрать больше кандидатов, чем есть вакансий.

На втором этапе Отделение РАН утверждает результаты голосования Секции простым большинством (при этом утвержденные кандидаты должны набрать не менее трети голосов списочного состава отделения).

Наконец, третий и решающий этап — ​Общее собрание РАН должно проголосовать за кандидатов, утвержденных Отделениями, квалифицированным большинством в 2/3 голосов (и опять же, при условии, что в выборах участвует более половины списочного состава Академии). На всех этапах голосования за кандидатов в академики голосуют только академики, за кандидатов в членкоры — ​и членкоры, и академики.

Итоги голосования в Отделениях обычно становятся известными буквально за несколько часов до общего собрания.

Но в условиях, когда голосовать нужно за 76 академиков и 171 члена-корреспондента — ​а столько вакансий в этом году — ​только для загугливания информации не хватит и рабочего дня. Хотя, по идее, каждый член Академии должен был бы знать хоть что-то о кандидате, чтобы голосовать сознательно — ​что абсолютно нереалистично, даже если бы кандидатов было в несколько раз меньше.

Основой такой схемы голосования (в сочетании с необъятностью списка кандидатов) становится принцип «доверия экспертам» из секций и отделений. По умолчанию Общее собрание академиков доверяет коллегам.

Общее собрание на последних выборах в РАН (где вакансий было 499), вообще-то, не особенно отсеивало «административных кандидатов» — ​и даже получило реприманд от президента Владимира Путина: «Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может?». В итоге в отставку со своих должностей должны были уйти избранные в Академию замминистра внутренних дел Александр Савенков, начальник армейской медслужбы Александр Фисун, замминистра образования и науки палеонтолог Алексей Лопатин, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров и ряд других ученых.

В этом году между голосованием в Отделениях 11–12 ноября и Общим собранием 14–15 ноября будет «день тишины», что должно позволить членам Академии сориентироваться. Президиум РАН обязал отделения Академии опубликовать утвержденные списки кандидатов к полудню 13 ноября. Голосование Общего собрания начнется в 15.00 14 ноября — ​так что на анализ списков кандидатов у членов Академии в этот раз будет не менее полных суток.

Прецеденты «забаллотирования» Общим собранием РАН (АН СССР) редки (мы сейчас не будем погружаться в дореволюционную историю — ​в Императорской академии случалось быть забаллотированными И.М. Сеченову, Д.И. Менделееву). Так, в январе 1929 года были забаллотированы выдвиженцы Политбюро Николай Лукин, Владимир Фриче и Абрам Деборин, что привело к возбуждению уголовного дела, арестам сотрудников Академии, закрытию ряда институтов и переезду Академии в Москву. Физики А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм, биохимик В.А. Энгельгардт своими выступлениями на Общем собрании 1964 года сорвали избрание в академики лысенковца Н.И. Нуждина. В 1967 году забаллотировали заведующего Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС историка Сергея Трапезникова. В 2008-м были забаллотированы экономист Владимир Мау, Руслан Гринберг и брат известного питерца и бизнесмена Юрия Ковальчука — ​кристаллограф Михаил Ковальчук.

Итак, вето общего собрания в послереволюционную эпоху использовалось крайне редко. Тот же Лысенко был успешно избран в АН СССР (правда, академики-физики впоследствии не подавали ему руки, как пишет Иосиф Шкловский в своих мемуарах). В современной России в членкоры избрался гомеопат Олег Эпштейн, несмотря на то, что РАН вполне официально признает гомеопатию лженаукой.

На предстоящих выборах в Рос­сийскую академию наук, повторимся,

предстоит выбрать 171 члена-корреспондента и 76 академиков. Выборы проходят в обстановке беспрецедентной гласности:

списки кандидатов стали известны еще летом. Несмотря на то, что автобиографии кандидатов всегда подаются вместе с их документами, для некоторых Отделений РАН факт публикации биографических справок оказался серьезным новшеством — ​добиться публикации удалось только к самому началу голосования.

Алексей Комаров / «Новая»

Кто эти люди

Возглавляемая академиком Виктором Васильевым Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований в конце сентября представила доклад, в котором фигурируют данные о 56 кандидатах — ​у них были обнаружены плагиат, подлог эмпирических данных, они оправдывали чужие недобросовестные научные работы или участвовали в их защите.

Доклад вызвал истерику в СМИ: статьи на «помоечных» ресурсах, обвинения в «заказе», публичные рекламации отдельных персонажей с аргументацией, построенной по принципу:

во‑первых, тут плагиата нет, во‑вторых, кто сказал, что плагиат — ​это плохо, в‑третьих — ​вы франкмасоны.

Доклад был рассмотрен на Эксперт­ных комиссиях Отделений РАН, некоторые из них изложили свою позицию письменно: кто-то полностью согласился; однако Отделения общественных наук, историко-филологических, сельскохозяйственных и медицинских все же решили поддержать (на уровне Экспертных комиссий) в общей сложности 14 фигурантов доклада: шесть «общественников», двух историков, трех сельхозников и трех медиков.

Больше всего поддержанных «нарушителей» проходит по отделению общественных наук. Пожалуй, самым ярким примером является баллотирующийся в академики членкор РАН, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов философ А.С. Запесоцкий. Комиссия РАН по противодействию фальсификации утверждает, в частности, что он руководил практически очень странной диссертацией Евгения Фридмана в 2002 году. Исходя из имеющихся материалов, можно полагать, что в своем ответе, адресованном руководителю Секции философии, социологии, политологии, психологии и права философу Абдусаламу Гусейнову г-н Запесоцкий сослался на серьезные аргументы — ​мол, это все козни ЦРУ и Госдепа. Экспертная комиссия Отделения поддержала Запесоцкого: в письме Отделения в адрес комиссии РАН утверждается, что «невозможно установить факт заимствования в диссертации, защищенной 17 лет назад».

Это утверждение неверно — ​подобный факт установить можно. Надо просто положить две диссертации рядом — ​Евгения Фридмана (защита в декабре 2002 г.) и Ирины Ничипуренко (защита в 1999 г.). И сравнить тексты. Удостовериться в том, что совместных работ у них нет. Бонусом будет следующее наблюдение: в работе Фридмана, якобы выполненной по материалам эмпирических наблюдений в школах Сахалина, всюду «Норильск», который присутствует в диссертации Ничипуренко, почему-то меняется на «Сахалин», при этом все фактические данные и цифры остаются неизменными.

Экспертная комиссия Отделения общественных наук отказалась согласиться с предположением о плагиате в диссертации другого кандидата, баллотирующегося в РАН, — ​ректора УРГЭУ Якова Силина. В письме академика-секретаря Отделения утверждается: «Все необходимые требования по оформлению диссертации были выполнены. В этой связи доводы, содержащиеся в Докладе, не обоснованы». Достаточно, однако, поглядеть на страницы 160–163, 166–173 диссертации Силина, чтобы увидеть, что они странным образом похожи на доклады фонда «Институт экономики города» за 2002 год: «Как измерить успех программ развития города?», «Методика оценки муниципальных программ социально-экономического развития». Автором докладов Я.П. Силин не был.

Экспертная комиссия Историко-филологического отделения продолжает поддерживать кандидатуру декана факультета политологии МГУ председателя Экспертного совета ВАК по политологии Андрея Шутова. О нем «Новая газета» уже рассказывала в статье «Шутовские диссертации». Доклад Комиссии по фальсификации уличал Шутова в том, что он выступил в роли руководителя очень странной диссертации генерального директора Центра социально-консервативной политики Людмилы Шуваловой и имел конфликт интересов в ходе рассмотрения ее в ВАКе. Экспертная комиссия Отделения не согласна с утверждением о том, что кандидат в РАН руководил этой диссертацией, в которой почему-то можно найти совпадения с другими научными работами, и не видит конфликта интересов в том, что в ходе рассмотрения дела Экспертным советом руководил сам А.Ю. Шутов.

Временно отсеянные

Шансы кандидатов, которые не получили одобрения Экспертных комиссий Отделений, обычно котируются ниже, чем шансы поддержанных. Но эти выборы сулят нам, возможно, сюрпризы. Среди не прошедших предварительный отбор есть несколько ярких кандидатов.

Не прошел фильтр Экспертной комиссии Отделения Роберт Нижегородцев (ИПУ РАН). Среди соавторов Нижегородцева, согласно наукометрической системе «Истина», наиболее часто встречается имя экс-советника президента Владимира Путина Сергея Глазьева. В ВАК Роберт Нижегородцев был правой рукой академика Бориса Порфирьева, возглавлявшего в 2013–2018 гг. Экспертный совет по отраслевой и региональной экономике. О том, как Экспертный совет акад. Порфирьева оправдывал сомнительные диссертации см. «Новую» от 09.02.2018 в статье «Наука покрывать». Нижегородцев в своих многочисленных выступлениях отстаивал ту позицию, что плагиат допустим, если только он не совершен в выносимых на защиту положениях, и не затрагивает новизны и актуальности диссертации.

Также Экспертная комиссия Отделения общественных наук не рекомендовала Олега Сухарева из ИПР РАН. Сухарев много лет участвовал в защите, на наш взгляд, сомнительных диссертаций под вывеской так называемого «Экспертно-аналитического центра» (ЭАЦ) РАН. Будьте внимательны — ​к настоящей РАН эта структура не имеет никакого отношения, несмотря на многолетнее использование РАНовского логотипа!

Как будем выбирать

Уникальной особенностью нынешних выборов стала справочная система по наукометрии кандидатов. Национальная электронная библиотека создала удобный интерфейс на страничке elibrary.ru/kand_ras.asp, где каждый желающий может ознакомиться со списком научных работ кандидатов, их цитируемостью, индексом Хирша и другими показателями. Несомненно, эти показатели нужно применять с осторожностью, и они не заменяют экспертной оценки. Однако сам факт, что члены Академии могут с легкостью посмотреть, что писали кандидаты в РАН и насколько востребованы их работы, беспрецедентен.

Либеральность процедуры регистрации, информационная открытость этих выборов и наличие целого дня на раздумье — ​между голосованием в Отделениях и Общим собранием — ​делает выборы в РАН наиболее гласными и демократическими не просто за всю историю Академии, но и, пожалуй, во всех государственных российских институциях за последние 10–15 лет.