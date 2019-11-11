Выпустить пиар

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Мэрия Перми должна устранить нарушения, допущенные при распределении бюджетных средств на освещение своей деятельности в прессе. Соответствующее предписание городским чиновникам выдало региональное управление ФАС.

По мнению надзорного ведомства, городские власти на протяжении трех последних лет создавали преимущественные условия для ряда изданий, в числе которых — ​ВГТРК «Пермь», телекомпании «ВЕТТА», «Рифей», «Комсомольская правда», «Федерал-Пресс», «Новый компаньон», «Местное время», «Эфир-медиа», Business Class. При этом чиновники не только координировали их действия при прохождении конкурсных процедур, но и контролировали содержание публикаций: согласно заключенным договорам, издания должны были согласовывать свои материалы с администрацией города.

Помимо СМИ, деньги выделялись и на посты в интернет-пабликах.

«Мэрия выдает определенным СМИ, с которыми сотрудничает, субсидии с целью освещения своей деятельности. В мэрии нам говорят, что процедура является легальной и данная практика используется в других регионах, в частности в Москве. Выдать субсидию возможно, но не в том случае, когда СМИ говорят, что сделать и как сделать», — ​заявили «Новой газете» в УФАС.

Всего, по данным антимонопольной службы, на «правильные» публикации в прессе администрацией города было потрачено свыше 170 млн рублей.

Это — ​для сравнения — ​в три раза больше, чем было выделено на ремонт улиц Пермской и 25 Октября. Или половина суммы, которую мэрия потратила на закупку противогололедных реагентов к этой зиме.

Согласно предписанию ФАС, администрация Перми должна «привести процедуры предоставления субсидий в соответствие с Бюджетным кодексом — ​обеспечить прозрачность и равнодоступность к денежным средствам всех СМИ по заранее определенным критериям и без контроля содержания информационных материалов». Либо проводить полноценные конкурсы в соответствии с законом «О госзакупках». О координации действий участников, разумеется, также не может быть речи.

В мэрии Перми корреспонденту «Новой» сообщили: «В связи с предупреждением ФАС ведется работа по корректировке постановления администрации Перми, регулирующего вопросы предоставления субсидий СМИ».

При этом нужно сказать, что пермская мэрия — ​не единственная, кто грешит выделением денег за «правильные» публикации в СМИ в обход закона «О госзакупках». Например, правительство края еще в 2016 году установило «Порядок предоставления субсидий СМИ за размещение информационных материалов». И обозначило задачи:

широкое освещение процессов модернизации в экономике и социальной сфере Пермского края;

создание условий для формирования привлекательного имиджа Пермского края;

развитие партнерских отношений исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации.

Что подразумевается под последним пунктом, совершенно неясно.

Проверять правительство края пермское управление ФАС пока не намерено.

«Проверки УФАС носят заявительный характер. Чтобы применять какие-то санкции, должно поступить заявление, должны быть недовольные тем, что происходит. На данный момент таких заявлений в отношении других органов власти не поступало, есть заявления только по городской администрации. Делаем вывод, что все довольны. Если будут заявления, будем реагировать», — ​сообщили в управлении.